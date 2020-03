Ăn cay đúng cách sẽ mang lại lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Ăn cay có thể giúp bạn giữ gìn vòng eothon gọn (Ảnh minh họa)

Nhiều loại ớt cay có chất dinh dưỡng như vitamin C và vitamin A. Sự thiếu hụt các loại vitamin này có thể sẽ làm giảm độ chắc khỏe của xương. Mặc dù vitamin D, canxi và protein là những hợp chất quan trọng đối với hệ xương mà ai cũng biết, thế nhưng vitamin A cũng quan trọng không kém. Những người thiếu vitamin A có khả năng bị gãy xương cao hơn so với những người được cung cấp đầy đủ. Do đó, ăn cay cũng có thể giúp bạn củng cố, tăng cường sức khỏe xương khớp vững chắc hơn.





Tăng lưu thông máu





Theo góc độ Đông y, ớt có tác dụng làm ấm người xua tan hàn khí, nếu dùng một lượng thích hợp thì sẽ có ích trong việc bành trướng mạch máu, từ đó thúc đẩy lưu thông máu đến các bộ phận trên cơ thể. Do đó, đồ ăn cay cũng có thể thúc đẩy sự lưu thông và tuần hoàn máu trong cơ thể.





Ngăn ngừa cảm lạnh





Các loại ớt, sa tế cay chứa rất nhiều vitamin A, vitamin C có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và thậm chí có thể giúp cơ thể chống lại các cơn cảm lạnh thông thường. Việc ăn cay sẽ làm tăng thân nhiệt cho cơ thể. Đây cũng là đặc tính kháng khuẩn đặc biệt, có thể tiêu diệt virus gây cảm lạnh hiệu quả.