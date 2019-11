Đã có tiêu sấy lạnh, nước sốt tiêu đạt chuẩn "From Farm to Dish"

Theo đó, Phúc Sinh Group đã đầu tư 50 tỉ đồng cho nghiên cứu khoa học ứng dụng vào sản xuất, trên nền tảng công nghệ sấy lạnh tiêu trắng mà Phúc Sinh đã thành công ở thị trường xuất khẩu. Tiêu sấy lạnh K PEPPER của Phúc Sinh được lựa chọn thu hoạch từ những hạt tiêu xanh ngon nhất được bảo quản theo qui trình chặt chẽ và chế biến sâu ngay tại nhà máy nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm gia vị bậc nhất này trên thị trường.

Nước sốt tiêu K PEPPER

Qua công nghệ sấy lạnh đầu tiên của Phúc Sinh Group, tiêu sấy lạnh K PEPPER giữ nguyên được màu tươi xanh tự nhiên của hạt tiêu xanh được thu hoạch trước khi chín khoảng 2-3 tháng, vừa đảm bảo đủ độ tinh túy nồng cay của hạt lõi tiêu già và có hương vị ngọt nhẹ, tươi ngon tự nhiên của lớp vỏ tiêu xanh được giữ nguyên còn bao bọc bên ngoài. Sản phẩm tiêu sấy lạnh K PEPPER được sử dụng phù hợp như một gia vị không thể thiếu cho nhiều món ăn có chế biến của những người nội trợ, theo phong cách ẩm thực Việt Nam và trên toàn thế giới.



Tiêu sấy lạnh K PEPPER

Cùng với tiêu sấy lạnh K PEPPER, một sản phẩm - thành quả khác từ đầu tư, nghiên cứu của Phúc Sinh Group và trên cơ sở những hạt tiêu tươi ngon nhất từ các vùng trồng tiêu chất lượng, cũng được Phúc Sinh Group chính thức ra mắt thị trường Việt Nam là Nước sốt tiêu K PEPPER.

Với những hạt tiêu xanh được chọn lựa, thu hái đúng thời điểm qua công nghệ chế biến tại Phúc Sinh vẫn giữ nguyên được vị quả tự nhiên trong nước sốt được nghiên cứu cẩn thận tại phòng thí nghiệm đạt chuẩn Châu Âu của Phuc Sinh Group, pha chế vừa phù hợp khẩu vị người Việt Nam, thuận tiện và rất dễ sử dụng trong các bữa ăn gia đình Việt, góp phần tăng hương vị món ăn, giảm ngấy mỡ, mang đến niềm vui cho người nội trợ và mở những cánh cửa mới của ngành gia vị Việt Nam.

Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group, người được mệnh danh là Vua hồ tiêu Việt Nam, chia sẻ: "Phúc Sinh Group đầu tư đồng hành vùng trồng hồ tiêu bền vững cùng người nông dân từ nhiều năm về trước. Từ năm 2015, cùng với chiến lược xây dựng K COFFEE-mang cà phê sạch 100% nguyên chất "From Farm to Cup" (Từ Vườn đến Ly) đến cho người tiêu dùng Việt, chúng tôi đã đặt tầm nhìn và quyết tâm mang đến những sản phẩm gia vị chất lượng, có chế biến sâu từ nguyên liệu sạch, tự nhiên. K PEPPER – tiêu sấy lạnh và Nước sốt Tiêu là hai sản phẩm tiêu biểu theo tiêu chuẩn "From Farm to Dish" (Từ Vườn đến Đĩa) của Phúc Sinh Group ra mắt lần này, đã được kiểm chứng, đón nhận và xuất khẩu từ 2017- nay tại các thị trường quốc tế. Chúng tôi tin rằng người Việt Nam xứng đáng được sử dụng những sản phẩm gia vị sạch, chất lượng, những sản phẩm có nguồn gốc từ nông sản Việt, của doanh nghiệp Việt".