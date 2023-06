Quýt Úc đổ về các chợ giá rẻ khó tin

Quýt Úc có mấy loại trên thị trường Việt Nam?

Đặc điểm chung của các loại quýt Úc

Úc là một trong những đất nước có nền nông nghiệp cực kì phát triển, các quy trình sản xuất tốt nhất trên thế giới đều được Úc tận dụng và phát triển. Chính vì thế mà Úc hiện nay là nơi tạo ra cực kì nhiều giống trái cây nhập khẩu tươi ngon và thuộc hàng tốt nhất trên thế giới. Mùa vụ quýt Úc từ tháng 4 đến tháng 10.

Để có được những trái quýt chất lượng tốt nhất thế giới, không thể không kể đến công tác chăm bón, ươm trồng và bảo vệ các giống quýt này. Quýt được phát triển ở những khu vực khí hậu cận nhiệt đới, cận nhiệt đới ấm nóng. Hiện nay, quýt được trồng rộng rãi ở khu vực Nam Úc, đặc biệt là tiểu bang Queensland. Nhiệt độ lý tưởng để trồng quýt là 13-18 độ C vào mùa đông và có thể lên đến 35 độ C vào mùa hè.





Quýt Úc được xem như là loại quýt ngon nhất thế giới.

Quýt Úc có màu vàng ươm, quả hơi dẹp, trên vỏ quýt có các đốm tinh dầu to bóng. Các tép quýt mọng nước, có vị ngọt, quả có hạt, hương vị tươi mới khiến bạn không thể ngừng ăn. Trung bình 1 cân có khoảng 5 trái quýt Úc. Màu sắc tươi mới và hương vị hoàn hảo phù hợp để làm quà tặng, làm quà biếu cho những người thân yêu.

Quýt Úc có màu sắc tươi mới và hương vị đặc trưng.

Quýt Úc có mấy loại?

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các giống quýt khác nhau, mỗi giống quýt được trồng trên những vùng đất khác nhau sẽ mang lại những hương vị đặc trưng khác nhau, không trùng lặp. Sự tiến bộ mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật trên thế giới giúp xuất hiện nhiều giống quýt chất lượng cao.

Thông thường, quýt Úc được phân loại theo:

Theo đặc điểm: Quýt có hạt và quýt không hạt. Theo vùng: Quýt Queensland, Australia…

Tóm lại, tuỳ thuộc vào nông trại trồng, giống, nhà cung cấp... mà mỗi trái quýt úc được dán những tem dán và đánh dấu mã vạch khác nhau. Tuy nhiên những trái quýt Úc luôn đạt được chất lượng cao nhất để đến với tay người tiêu dùng. Chính vì vậy, hãy lựa chọn những cửa hàng trái cây nhập khẩu có uy tín và thương hiệu để mua được những trái quýt Úc chất lượng.

Quýt Úc được chia thành nhiều loại với tuỳ thuộc vào chủng loại, giống, đặc điểm.

Quýt Úc và những giá trị dinh dưỡng

Dinh dưỡng trong quýt Úc rất phong phú, trong 100g quýt cơ thể hấp thụ, hàm lượng protein của quýt úc cao gấp 9 lần lê, hàm lượng canxi gấp 5 lần, hàm lượng photpho gấp 5,5 lần, vitamin B1 gấp 8 lần, vitamin B2 gấp 3 lần và vitamin C cũng cao gấp 10 lần quả lê.



Quýt Úc chứa thành phần chống oxy hoá, có thể tăng cao khả năng miễn dịch, chống lại sự phát triển của u bướu. Quýt úc còn có tác dụng chống lại tia bức xạ của máy tính nhờ vào các vitamin A và beta-carotin giúp bảo vệ da khỏi ánh sáng xanh của các thiết bị công nghệ.

Các thành phần dinh dưỡng trong quýt Úc còn giúp chống lại sự phá vỡ acid uric trong máu, các loại acid hữu cơ và vitamin trong quýt giúp điều hoà chức năng trao đổi chất trong cơ thể đặc biệt là người già mắc bệnh tim.

Vỏ quýt chứa vitamin D có thể phòng chống mạch máu vỡ và thấm máu. Vỏ quýt Úc có vị đắng, cay, tính ấm, có tác dụng hành khí, khai uất, tán kết, trừ thấp, giảm đau và tăng tiêu hoá. Vỏ quýt chín vị đắng the có tác dụng hành khí, tiêu đờm. Nó kết hợp với vitamin C làm tăng hiệu quả trị liệu đối với người mắc bệnh máu xấu. Cho nên người xơ cứng mạch máu và thiếu vitamin C nên thường xuyên uống nước vỏ quýt ngâm.

Quýt Úc cực kì giàu dinh dưỡng.

Múi quýt có các thành phần dinh dưỡng không thể thiếu được đối với sức khỏe, bao gồm đường, protein, lipid, vitamin, axit hữu cơ, chất khoáng... Người bị cao huyết áp, bệnh mạch vành, đau dạ dày, suy dinh dưỡng, cơ thể suy nhược sau khi ốm... ăn quýt rất có lợi. Xơ quýt có vị đắng, tính bình, có vitamin P giúp phòng chữa cao huyết áp, rất có ích đối với người cao tuổi. Tất cả các phần của quả quýt đều có thể dùng làm thuốc trị bệnh rất hiệu quả. Bởi vậy mà người ta gọi quýt là "ngọc màu vàng".



Quýt Úc được mệnh danh là ''ngọc màu vàng'' bởi những tác dụng to lớn của chúng đối với cơ thể.

Những điều lưu ý khi ăn quýt Không nên ăn quá nhiều quýt, mỗi ngày chỉ nên ăn 1-3 quả. Ăn nhiều quýt có thể gây nóng, bị nhiệt, từ đó gây viêm khoang miệng, viêm răng. Không nên ăn trước bữa ăn hoặc lúc đang đói. Không được uống sữa trước và sau khi ăn quýt 1 tiếng vì protein trong sữa bò khi găp acid trong trái cây sẽ dễ ngưng đọng, gây ảnh hưởng đến việc tiêu hoá hấp thụ. Ăn xong nên kịp thời đánh răng, xúc miệng để tránh các bệnh về răng miệng. Những người có vấn đề về đường ruột nên hạn chế ăn quýt.