Ông bầu đứng sau những bản hit mang âm hưởng miền Tây

Từ lựa chọn này, nhiều ca khúc tưởng chừng kén người nghe lại đạt hàng chục triệu lượt xem trên nền tảng số. Những sản phẩm như "Đi về quê" do Út Nhị Mino thể hiện (hơn 23 triệu lượt xem trên YouTube) hay bản cover "Có một người vẫn đợi" của Ngân Ngân (22 triệu lượt xem) là ví dụ điển hình cho cách tiếp cận âm nhạc không chạy theo trào lưu, nhưng vẫn tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.

Âm nhạc miền Tây từng được xem là dòng nhạc gắn với sân khấu tỉnh lẻ hoặc đối tượng khán giả trung niên. Tuy nhiên, sự thành công của các ca khúc trên nền tảng số cho thấy dòng nhạc này hoàn toàn có khả năng thích nghi với không gian nghe nhìn hiện đại.

Anh Dũng đưa ra ý tưởng làm mới và lan tỏa mạnh mẽ nhạc miền âm hưởng Tây trên các nền tảng số.

Theo giới quan sát, điểm chung của các bản hit mang âm hưởng miền Tây là giai điệu mộc mạc, ca từ giản dị và nội dung gần gũi với đời sống người lao động. Trong bối cảnh khán giả ngày càng mệt mỏi với các sản phẩm giải trí mang tính trình diễn cao, những ca khúc giàu cảm xúc đời thường lại trở thành nơi để người nghe tìm thấy sự đồng cảm.

Anh Dũng nhìn nhận nhạc miền Tây không phải là một "thị trường ngách", mà là một dòng chảy văn hóa có lượng khán giả ổn định, chỉ thiếu cách tiếp cận phù hợp với thời đại số.

Với anh Dũng, vai trò của một ông bầu không nằm ở việc áp đặt công thức thành công, mà là giữ cho nghệ sĩ và tác phẩm được là chính mình. Các sản phẩm do TD Network đồng hành thường không được dàn dựng cầu kỳ về hình ảnh hay hòa âm, mà tập trung làm nổi bật giọng hát và cảm xúc của người thể hiện.

Trường hợp "Có một người vẫn đợi" qua bản cover của Ngân Ngân cho thấy rõ điều này. Không có yếu tố gây sốc hay chiến dịch quảng bá rầm rộ, ca khúc lan tỏa nhờ sự chân thành trong cách hát và cảm xúc quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Theo những người làm nghề, chính sự tiết chế trong sản xuất và truyền thông lại giúp các sản phẩm này có vòng đời dài hơn so với nhiều bản hit chạy theo xu hướng.

Trong khi thị trường âm nhạc số ngày càng chú trọng tốc độ và khả năng tạo viral nhanh, anh Dũng chọn chiến lược phát triển bền vững. Mỗi sản phẩm âm nhạc được xây dựng như một câu chuyện độc lập, phản ánh đời sống miền quê, nỗi nhớ nhà, tình cảm gia đình, những đề tài không mới nhưng chưa bao giờ cũ.

Cách làm này giúp các ca khúc không chỉ đạt lượt xem cao trong giai đoạn đầu, mà còn tiếp tục được khán giả tìm nghe sau nhiều năm. Đối với anh, một sản phẩm thành công không chỉ được đo bằng lượt xem, mà bằng khả năng tồn tại lâu dài trong ký ức người nghe.

Sự hiện diện của các bản hit mang âm hưởng miền Tây cho thấy thị trường âm nhạc Việt Nam không bị giới hạn bởi một vài xu hướng chủ đạo. Ngược lại, khán giả vẫn dành chỗ cho những sản phẩm mang bản sắc vùng miền, miễn là được làm một cách nghiêm túc và tôn trọng giá trị nguyên bản.

Với vai trò CEO TD Network, anh Dũng đang góp phần tạo ra một hướng đi khác cho ngành phát hành âm nhạc: nơi cảm xúc đời thường, văn hóa địa phương và chiến lược phát hành chuyên nghiệp có thể song hành. Trong bức tranh đa dạng của âm nhạc số, những lựa chọn như vậy giúp thị trường giữ được chiều sâu, thay vì chỉ chạy theo những làn sóng ngắn hạn.