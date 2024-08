Richard Quest khám phá TP HCM cùng Joy Journeys: Hành trình đầy bất ngờ

"Tôi không đến Việt Nam suốt 20 năm qua, và vì vậy tôi quyết định sẽ chọn nơi này làm điểm đến tiếp theo của chương trình. Việt Nam giờ đây thật hấp dẫn, với sự nồng hậu, chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về, ngày càng đặt trọng tâm vào phát triển du lịch" - chia sẻ của Richard Quest về Việt Nam sau đợt ghé thăm tháng 4 vừa qua. Đây chính là lý do mà ông chọn TP HCM là địa danh trong số mới của 'Quest's World of Wonder'.



Không chỉ là đến và đi du lịch ở TP HCM, Richard Quest còn trải nghiệm lối sống, văn hoá và những nét độc đáo mà chỉ có người dân địa phương mới biết, ví dụ như: học cách băng qua đường, thưởng thức bánh xèo, trải nghiệm cắt tóc lề đường...

Qua những hình ảnh gần gũi đó, Richard Quest dường như đang ở vai trò một đại sứ cho du lịch Việt, mang hình ảnh và đất nước và con người nơi đây đến với du khách toàn cầu.

Trong hành trình lần này, Joy Journeys là một mảnh ghép được chọn để hoàn chỉnh bức tranh của chương trình 'Quest's World of Wonder' tại TP HCM. Sự góp mặt của Joy Journeys như một người bạn đồng hành làm cho chương trình thêm phần độc đáo, thú vị và "Việt Nam" hơn rất nhiều.

Joy Journeys là 1 công ty du lịch lữ hành với thế mạnh làm du lịch trải nghiệm, đã được chứng minh qua các giải thưởng mà họ đã đạt được từ các kênh du lịch hàng đầu như "Travelers Choice Award 2023", "Travelers Choice Award 2024" của Tripadvisor, "Superhost" trên Airbnb hay "Badge Of Excellence" của Viator…

Không dừng lại tại đó, kỳ vọng rằng chương trình 'Quest's World of Wonder' có thể lan tỏa, cũng như tạo nên những dấu ấn sâu sắc để các du khách nước ngoài sẽ có 1 trải nghiệm đáng nhớ khi lựa chọn đến du lịch và khám phá đất nước hình chữ S xinh đẹp này!

Đón xem 'Quest's World of Wonder' khám phá TP HCM tại: https://edition.cnn.com/travel/video/qwow-vietnam-hnk-spc