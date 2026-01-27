Sắp diễn ra triển lãm ảnh “Himalaya: Xứ sở thuần khiết” tại TPHCM, Hà Nội

Triển lãm đến từ nhân duyên gặp gỡ giữa ông Nguyễn Mạnh Duy, Sáng lập OM Himalaya và Nhiếp ảnh gia Lhakpa Sonam Sherpa vào đầu năm 2025 tại Kathmandu (Nepal).

“Himalaya: Xứ sở thuần khiết” không đơn thuần là một sự kiện trưng bày hình ảnh, mà là một hành trình dẫn lối người xem bước vào vùng năng lượng an lành của rặng Tuyết Sơn.

Nhiếp ảnh gia Lhakpa Sonam Sherpa mang tới Việt Nam không chỉ những bức ảnh đại cảnh với thiên nhiên Himalaya choáng ngợp mà còn giới thiệu kho tàng tư liệu nhiếp ảnh quý giá về vùng đất dưới chân Mt Everest - Nóc nhà thế giới.

Tác phẩm của ông lột tả sự hùng tráng, bao la và đầy mê hoặc của thiên nhiên, được chắt lọc từ gia tài nhiếp ảnh đồ sộ và tình yêu máu thịt với quê hương. Đây là lần đầu tiên công chúng Việt Nam được chiêm ngưỡng Himalaya qua lăng kính chân thực của một nhiếp ảnh gia Sherpa bản địa.

Đồng hành cùng ông là “người kể chuyện Himalaya” - ông Nguyễn Mạnh Duy. Những bức ảnh là lát cắt cô đọng về hành trình hơn một thập kỷ gắn bó, từ những bước chân đầu tiên đến khi chinh phục đỉnh Everest và Lhotse (2025). Đó là câu chuyện về sự chuyển hóa nội tâm và tinh thần vô úy được nuôi dưỡng bởi miền đất này.





Một số hình ảnh sẽ được trưng bày tại triển lãm ảnh

Nhiếp ảnh gia Lhakpa Sonam Sherpa là người sáng lập Bảo tàng Khách sạn Sherwi Khangba, nơi lưu giữ lịch sử leo núi và văn hóa bản địa, từng được Google Street View và huyền thoại Reinhold Messner ghi nhận. Ông dành trọn đời mình để nghiên cứu, bảo tồn và tôn vinh vẻ đẹp của thung lũng Khumbu.

Ông Nguyễn Mạnh Duy, sáng lập OM Himalayas, có quá trình 10 năm làm báo trước khi đặt chân đến Nepal, Tây Tạng vào năm 2014. Là nhà sáng lập OM Himalayas và Sound Healing World, ông Duy không chỉ là người Việt Nam chinh phục thành công hai đỉnh núi cao nhất thế giới (Everest và Lhotse) trong cùng một tuần vào tháng 5-2025, còn là người tiên phong đưa văn hóa, nghệ thuật trị liệu chuông xoay và tinh thần tỉnh thức từ Himalaya về Việt Nam.

Triển lãm mở cửa tự do, đón chào những tâm hồn yêu cái đẹp và mong muốn đánh thức nguồn năng lượng thuần khiết trong những ngày đầu năm mới.

* Tại TPHCM: - Thời gian: Ngày 01/02/2026. - Địa điểm: Chillala – House of Art, số 75 Xuân Thủy, phường Thảo Điền (An Khánh cũ), TP. Thủ Đức. * Tại Hà Nội: - Thời gian: Hai ngày 07 và 08/02/2026. - Địa điểm: Biệt thự số 46 Hàng Bài (lối đi 49 Trần Hưng Đạo), phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.



