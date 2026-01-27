Sắp diễn ra triển lãm ảnh “Himalaya: Xứ sở thuần khiết” tại TPHCM, Hà Nội

Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"

Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"

Chuyện của Sao 17:40

Hoa hậu – Nghệ sĩ Đức Xuân được Tạp chí Phụ Nữ Mới (cơ quan của Hội Nữ Trí thức Việt Nam) tặng giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Khoẻ - Đẹp 14:49

Tết là thời điểm sum vầy, vui tươi, nhưng với phụ nữ mang thai, đây cũng là giai đoạn cần được chăm sóc đặc biệt.

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

Khoẻ - Đẹp 14:44

Vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn gia đình.

Grab Việt Nam hợp tác với AIZEN Việt Nam

Grab Việt Nam hợp tác với AIZEN Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 09:07

Đối tác tài xế xe hai bánh của Grab có thể thuê xe máy điện do AIZEN cung cấp với giá ưu đãi và chính sách chăm sóc, hỗ trợ để an tâm vận hành.

Chuyển giao SMILE Pro Vision ID, cá nhân hóa từng đôi mắt

Chuyển giao SMILE Pro Vision ID, cá nhân hóa từng đôi mắt

Khoẻ - Đẹp 09:06

Điểm khác biệt nổi bật của SMILE Pro Vision ID so với các thế hệ trước là khả năng "định danh" mắt bệnh nhân.

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Khoẻ - Đẹp 18:44

Ngày 25-1, tại TPHCM, Tập đoàn Y khoa VISI đã tổ chức Hội nghị bác sĩ nhãn khoa thường niên (VISI's Doctor Workshop 2026).

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Bản lĩnh sống 17:59

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đã vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý dành cho những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

Hoa hậu, doanh nhân Hoàng Thanh Loan: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững

Hoa hậu, doanh nhân Hoàng Thanh Loan: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững

Chuyện của Sao 17:59

Năm 2025, Hoa hậu Đại sứ Doanh nhân Toàn cầu 2023 Hoàng Thanh Loan chính thức đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM (HAA).

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Món ngon 17:17

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Bản lĩnh sống 17:07

Phạm Hồng Nhung – Giám đốc Công ty TNHH TMDV và Dịch thuật Á Châu – rất uy tín trong dịch thuật tiếng Trung, hoàn thiện hồ sơ định cư Đài Loan - Trung Quốc.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Bản lĩnh sống 17:02

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga được trao Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025, ghi nhận những cống hiến của chị đối với xã hội.

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh

Điểm đến 16:25

Gu Vietnam ký kết hợp tác cùng Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương (Betma English) nhằm đào tạo anh ngữ và kỹ năng lãnh đạo cho á vương, siêu mẫu Vũ Linh.

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Garmin tích hợp MoMo giúp thanh toán một chạm trên cổ tay

Garmin tích hợp MoMo giúp thanh toán một chạm trên cổ tay

Tiêu dùng thông minh 09:16

Garmin mở rộng trải nghiệm thanh toán trên đồng hồ thông minh qua việc hợp tác với MoMo, mang đến giải pháp chi trả nhanh gọn và linh hoạt hơn cho người dùng.

VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026

VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 09:15

VISSAN chính thức công bố kế hoạch cung ứng hàng hóa với tổng ngân sách dự trữ hơn 530 tỉ đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025

Chuyện của Sao 22:02

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025 do Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan của Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng.

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

Điểm đến 14:18

Đinh Mạnh Hưng, chàng trai 9x đang góp phần đưa vẻ đẹp Hòa Bình xưa – Phú Thọ nay đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025

Chuyện của Sao 14:17

Ca sĩ Ái Lê được Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam – trao giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden

Điểm đến 10:53

Hàng ngàn bông hoa xuân, từ mai vàng rực rỡ, đào phai hồng nhạt đến những nhành mận trắng tinh khôi… được sắp đặt tỉ mỉ, hòa quyện tại Ngon Garden.

ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương" tại Lâm Đồng

ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương" tại Lâm Đồng

Điểm đến 10:50

Ngày 20 và 21-1, ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương", trao 400 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn tại nhiều địa điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Sắp diễn ra triển lãm ảnh “Himalaya: Xứ sở thuần khiết” tại TPHCM, Hà Nội

27 tháng 1, 2026 | 09:09

Triển lãm ảnh “Himalaya: Xứ sở thuần khiết - Himalaya: The Pure Land”, là cuộc hội ngộ trong năng lượng thiên nhiên - văn hoá - con người Himalaya.

Triển lãm đến từ nhân duyên gặp gỡ giữa ông Nguyễn Mạnh Duy, Sáng lập OM Himalaya và Nhiếp ảnh gia Lhakpa Sonam Sherpa vào đầu năm 2025 tại Kathmandu (Nepal). 

Sắp diễn ra triển lãm ảnh “Himalaya: Xứ sở thuần khiết” tại TPHCM, Hà Nội - Ảnh 1.

“Himalaya: Xứ sở thuần khiết” không đơn thuần là một sự kiện trưng bày hình ảnh, mà là một hành trình dẫn lối người xem bước vào vùng năng lượng an lành của rặng Tuyết Sơn.

Nhiếp ảnh gia Lhakpa Sonam Sherpa mang tới Việt Nam không chỉ những bức ảnh đại cảnh với thiên nhiên Himalaya choáng ngợp mà còn giới thiệu kho tàng tư liệu nhiếp ảnh quý giá về vùng đất dưới chân Mt Everest - Nóc nhà thế giới.

Sắp diễn ra triển lãm ảnh “Himalaya: Xứ sở thuần khiết” tại TPHCM, Hà Nội - Ảnh 2.

Tác phẩm của ông lột tả sự hùng tráng, bao la và đầy mê hoặc của thiên nhiên, được chắt lọc từ gia tài nhiếp ảnh đồ sộ và tình yêu máu thịt với quê hương. Đây là lần đầu tiên công chúng Việt Nam được chiêm ngưỡng Himalaya qua lăng kính chân thực của một nhiếp ảnh gia Sherpa bản địa.

Đồng hành cùng ông là “người kể chuyện Himalaya” - ông Nguyễn Mạnh Duy. Những bức ảnh là lát cắt cô đọng về hành trình hơn một thập kỷ gắn bó, từ những bước chân đầu tiên đến khi chinh phục đỉnh Everest và Lhotse (2025). Đó là câu chuyện về sự chuyển hóa nội tâm và tinh thần vô úy được nuôi dưỡng bởi miền đất này.


Sắp diễn ra triển lãm ảnh “Himalaya: Xứ sở thuần khiết” tại TPHCM, Hà Nội - Ảnh 3.

Một số hình ảnh sẽ được trưng bày tại triển lãm ảnh

Nhiếp ảnh gia Lhakpa Sonam Sherpa là người sáng lập Bảo tàng Khách sạn Sherwi Khangba, nơi lưu giữ lịch sử leo núi và văn hóa bản địa, từng được Google Street View và huyền thoại Reinhold Messner ghi nhận. Ông dành trọn đời mình để nghiên cứu, bảo tồn và tôn vinh vẻ đẹp của thung lũng Khumbu.

Ông Nguyễn Mạnh Duy, sáng lập OM Himalayas, có quá trình 10 năm làm báo trước khi đặt chân đến Nepal, Tây Tạng vào năm 2014. Là nhà sáng lập OM Himalayas và Sound Healing World, ông Duy không chỉ là người Việt Nam chinh phục thành công hai đỉnh núi cao nhất thế giới (Everest và Lhotse) trong cùng một tuần vào tháng 5-2025, còn là người tiên phong đưa văn hóa, nghệ thuật trị liệu chuông xoay và tinh thần tỉnh thức từ Himalaya về Việt Nam.

Triển lãm mở cửa tự do, đón chào những tâm hồn yêu cái đẹp và mong muốn đánh thức nguồn năng lượng thuần khiết trong những ngày đầu năm mới.

* Tại TPHCM:

- Thời gian: Ngày 01/02/2026.

- Địa điểm: Chillala – House of Art, số 75 Xuân Thủy, phường Thảo Điền (An Khánh cũ), TP. Thủ Đức.

* Tại Hà Nội:

- Thời gian: Hai ngày 07 và 08/02/2026.

- Địa điểm: Biệt thự số 46 Hàng Bài (lối đi 49 Trần Hưng Đạo), phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.


Song Hà

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh

Điểm đến 16:25

Gu Vietnam ký kết hợp tác cùng Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương (Betma English) nhằm đào tạo anh ngữ và kỹ năng lãnh đạo cho á vương, siêu mẫu Vũ Linh.

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

Điểm đến 14:18

Đinh Mạnh Hưng, chàng trai 9x đang góp phần đưa vẻ đẹp Hòa Bình xưa – Phú Thọ nay đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden

Điểm đến 10:53

Hàng ngàn bông hoa xuân, từ mai vàng rực rỡ, đào phai hồng nhạt đến những nhành mận trắng tinh khôi… được sắp đặt tỉ mỉ, hòa quyện tại Ngon Garden.

ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương" tại Lâm Đồng

ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương" tại Lâm Đồng

Điểm đến 10:50

Ngày 20 và 21-1, ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương", trao 400 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn tại nhiều địa điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Điểm đến 16:31

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Điểm đến 07:24

Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" tại Nhà hát VOH (TP HCM) vào tối 17-1.

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Phụ nữ 18:04

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

Phụ nữ

Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"

Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"

Chuyện của Sao 17:40

Hoa hậu – Nghệ sĩ Đức Xuân được Tạp chí Phụ Nữ Mới (cơ quan của Hội Nữ Trí thức Việt Nam) tặng giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Khoẻ - Đẹp 14:49

Tết là thời điểm sum vầy, vui tươi, nhưng với phụ nữ mang thai, đây cũng là giai đoạn cần được chăm sóc đặc biệt.

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

Khoẻ - Đẹp 14:44

Vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn gia đình.

Grab Việt Nam hợp tác với AIZEN Việt Nam

Grab Việt Nam hợp tác với AIZEN Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 09:07

Đối tác tài xế xe hai bánh của Grab có thể thuê xe máy điện do AIZEN cung cấp với giá ưu đãi và chính sách chăm sóc, hỗ trợ để an tâm vận hành.

TÁM

Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"

Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"

Chuyện của Sao 17:40

Hoa hậu – Nghệ sĩ Đức Xuân được Tạp chí Phụ Nữ Mới (cơ quan của Hội Nữ Trí thức Việt Nam) tặng giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Khoẻ - Đẹp 14:49

Tết là thời điểm sum vầy, vui tươi, nhưng với phụ nữ mang thai, đây cũng là giai đoạn cần được chăm sóc đặc biệt.

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

Khoẻ - Đẹp 14:44

Vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn gia đình.

Grab Việt Nam hợp tác với AIZEN Việt Nam

Grab Việt Nam hợp tác với AIZEN Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 09:07

Đối tác tài xế xe hai bánh của Grab có thể thuê xe máy điện do AIZEN cung cấp với giá ưu đãi và chính sách chăm sóc, hỗ trợ để an tâm vận hành.

Chuyển giao SMILE Pro Vision ID, cá nhân hóa từng đôi mắt

Chuyển giao SMILE Pro Vision ID, cá nhân hóa từng đôi mắt

Khoẻ - Đẹp 09:06

Điểm khác biệt nổi bật của SMILE Pro Vision ID so với các thế hệ trước là khả năng "định danh" mắt bệnh nhân.

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Khoẻ - Đẹp 18:44

Ngày 25-1, tại TPHCM, Tập đoàn Y khoa VISI đã tổ chức Hội nghị bác sĩ nhãn khoa thường niên (VISI's Doctor Workshop 2026).

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Bản lĩnh sống 17:59

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đã vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý dành cho những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

Hoa hậu, doanh nhân Hoàng Thanh Loan: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững

Hoa hậu, doanh nhân Hoàng Thanh Loan: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững

Chuyện của Sao 17:59

Năm 2025, Hoa hậu Đại sứ Doanh nhân Toàn cầu 2023 Hoàng Thanh Loan chính thức đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM (HAA).

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Món ngon 17:17

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Bản lĩnh sống 17:07

Phạm Hồng Nhung – Giám đốc Công ty TNHH TMDV và Dịch thuật Á Châu – rất uy tín trong dịch thuật tiếng Trung, hoàn thiện hồ sơ định cư Đài Loan - Trung Quốc.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Bản lĩnh sống 17:02

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga được trao Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025, ghi nhận những cống hiến của chị đối với xã hội.

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh

Điểm đến 16:25

Gu Vietnam ký kết hợp tác cùng Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương (Betma English) nhằm đào tạo anh ngữ và kỹ năng lãnh đạo cho á vương, siêu mẫu Vũ Linh.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.