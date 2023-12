Sony BRAVIA XR OLED A95L có mặt tại Việt Nam

Sony Electronics Việt Nam vừa chính thức lên kệ dòng TV OLED 4K đầu bảng A95L với hai phiên bản 77 inch và 65 inch. Đây là dòng TV tích hợp tất cả các tinh hoa công nghệ tiên tiến nhất của Sony, hướng đến mục tiêu mang lại trải nghiệm nghe nhìn toàn diện cho người dùng.











Chất lượng hình ảnh ấn tượng của Sony Bravia XR OLED A95L đã được các chuyên gia hàng đầu thế giới công nhận với danh hiệu King of 4K TV - TV 4K tốt nhất 2023 tại sự kiện TV Shootout lần thức 19 do Value Electronics tổ chức tại Mỹ.

Dòng TV đầu bảng của Sony đã chinh phục ban giám khảo gồm các chuyên gia về màu sắc, nhà dựng phim, chuyên gia công nghệ và các nhà khoa học về hình ảnh ở cả tất cả hạng mục: chất lượng hình ảnh mặc định, chất lượng hình ảnh SDR sau khi cân chỉnh và chất lượng hình ảnh HDR sau khi cân chỉnh.

Các tính năng nổi bật của TV Sony BRAVIA XR OLED A95L như thiết kế One Slate với chân đế sang trọng; màu sắc phong phú và độ tương phản vượt trội; âm thanh từ màn hình, trầm sâu mạnh mẽ cho trải nghiệm sống động; hệ điều hành Google TV với nhiều tiện ích…

Ứng dụng Chromecast và Apple Airplay giúp việc chia sẻ nội dung từ điện thoại di động, máy tính bảng (Android/iOS) lên màn hình TV trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

TV đầu bảng của Sony cũng tương thích với phụ kiện BRAVIA CAM, cho phép theo dõi vị trí để tối ưu chất lượng âm thanh và hình ảnh dù bạn có ở bất kỳ đâu trong phòng.

TV Sony Bravia XR OLED A95L đã chính thức bán ra tại Việt Nam vào tháng 11, với 2 phiên bản: XR-77A95L kích thước 77 inch giá 134.000.000 đồng; XR-65A95L kích thước 65 inch giá 87.900.000 đồng.

Khách hàng khi mua TV Sony A95L sẽ được tặng BRAVIA CAM trị giá 3.990.000 đồng. Đặc biệt, khi mua tại Sony Store Vincom Đồng Khởi, khách hàng sẽ được tặng thêm loa đeo cổ NB10 trị giá 3.490.000 đồng đối với phiên bản 65 inch và loa đeo cổ NS7 trị giá 6.990.000 đồng đối với phiên bản 77 inch.