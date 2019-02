10 năm sống hạnh phúc bên chồng, tôi phát hiện sự thật động trời

Hơn 10 năm, chính xác là 11 năm 9 tháng kết hôn, tôi thực sự đã có một gia đình hạnh phúc. Vợ chồng tôi có với nhau 3 mặt con, 2 cậu con trai và một cô con gái xinh đẹp. Tôi quen chồng qua một người bạn, thấy anh chân thành và tình cảm tôi vội nhận lời yêu rồi cưới.

Vợ chồng tôi đi lên từ gian khó. Biết bao vất vả, tủi hờn của cuộc sống tôi đều nếm trải nhưng chưa bao giờ vì thế mà tình cảm vợ chồng sứt mẻ. Tôi luôn cố gắng vun vén, chu toàn mọi việc để chồng đi làm. Nhớ hồi còn ở chung với đại gia đình nhà chồng (hơn 10 thành viên), tôi lúc nào cũng được mọi người yêu mến, khen ngợi vì cách đối nhân xử thế. Sau khi sinh đứa con thứ 2, vợ chồng tôi dọn ra ở riêng.

Hình minh họa

Tôi thấy mình khá may mắn, vì so với bạn bè trang lứa, tôi đã có nhà riêng, chồng tốt tính với 3 đứa con khỏe mạnh. Cuộc sống của tôi cứ như thế trôi đi. Tôi đã tự ru bản thân và luôn ảo tưởng về hạnh phúc mà mình đang có.Vì nhà xa chỗ làm nên cuối tuần chồng tôi mới về. Dù một mình xoay xở với 2 con nhỏ nhưng tôi chưa bao giờ than phiền với anh. Chồng tôi cũng hiểu những vất vả của vợ nên thường vào cuối tuần, anh nhận làm hết việc nội trợ rồi đưa mẹ con tôi đi chơi.

Cho đến một ngày, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn một người lạ với nội dung: "Chồng của tôi rồi cũng sẽ quay lại với tôi thôi". Tôi sững người nhưng nghĩ, đó chỉ là tin nhắn gửi nhầm. Bẵng đi vài hôm, tôi bất ngờ nhận được một bức hình từ số máy hôm trước nhắn tin. Bức hình đó chụp hai người đang ôm hôn nhau trong quán cà phê rất tình tứ. Và không ai khác, người đàn ông trong bức ảnh đó là chồng tôi.

Tôi đã cố dằn lòng đợi đến cuối tuần để hỏi anh chuyện về bức ảnh. Lúc đầu, anh sững người rồi cũng thừa nhận. Tôi cũng chỉ nghĩ rằng, đó là cô gái mà anh "qua đường" khi thiếu thốn. Nhưng sự thật anh nói ra còn đắng cay hơn tất thảy mọi chuyện, mọi khó khăn mà tôi từng nếm trải!