Tiến sĩ Quỳnh Paris truyền cảm hứng về nghệ thuật đương đại cho sinh viên

Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình giao lưu – định hướng nghề nghiệp dành cho sinh viên, thu hút sự quan tâm đặc biệt của những bạn trẻ yêu thích sáng tạo và nghệ thuật.

Trong phần chia sẻ, tiến sĩ Quỳnh Paris nhấn mạnh rằng trong thời đại công nghiệp hóa – toàn cầu hóa, nghệ thuật không còn đứng riêng lẻ mà đã trở thành một phần thiết yếu trong đời sống xã hội. Sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ đang mở ra những cơ hội mới cho sáng tạo, đổi mới và phát triển bền vững.

Đặc biệt, bà giới thiệu đến sinh viên khái niệm ArtTech Fusion – một sự kiện quốc tế uy tín, nơi các nghệ sĩ, nhà công nghệ và giới nghiên cứu cùng nhau khám phá tiềm năng giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ. Theo bà, Artest Fusion không chỉ là một điểm chạm giàu giá trị mà còn là cánh cửa mở ra những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai cho thế hệ trẻ.

"Nghệ thuật chính là một hình thức biểu đạt đặc biệt, vừa phản ánh đời sống, vừa dẫn dắt chúng ta tới những góc nhìn sâu sắc hơn về con người và xã hội", tiến sĩ Quỳnh Paris khẳng định. Bà cũng bày tỏ mong muốn sinh viên sẽ mạnh dạn dấn thân, nuôi dưỡng đam mê và tìm cho mình những con đường sáng tạo riêng trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Thế vận hội nghệ thuật Art Piad

Bên cạnh chủ đề ArtTech Fusion thì Thế vận hội nghệ thuật Art Piad đã truyền cảm hứng và kiến thức cho sinh viên hiểu hơn về hành trình Olympic và dự án đặc biệt mang tên Thế vận hội nghệ thuật Art Piad.

Nữ tiến sĩ ví Art Piad như ngọn lửa bất diệt – một biểu tượng của thách thức và lịch sử loài người. Và từ tinh thần ấy, bà giới thiệu về Art Piad – một "ngọn lửa mới" dành cho nghệ thuật. Theo bà, nếu Olympic là biểu trưng cho sự bền bỉ và chiến thắng trong thể thao, thì Art Piad là hành trình sáng tạo, đánh thức bản chất sâu xa nhất của con người thông qua nghệ thuật.

Buổi giao lưu không chỉ để lại dấu ấn bằng những câu chuyện đầy nhiệt huyết mà còn mở ra một hướng tiếp cận mới mẻ cho sinh viên về giá trị của nghệ thuật đương đại. Khơi mở cho thế hệ trẻ không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cả nguồn cảm hứng mới mẻ, giúp họ định hình rõ hơn con đường phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo.

Trước đó, NTK - tiến sĩ Quỳnh Paris được Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao) mời với vai trò Cố vấn nghệ thuật và tham gia trình diễn thời trang tại Trung Quốc. Tại sự kiện, các thiết kế ấn tượng vừa mang nét hiện đại hội nhập quốc tế vừa đậm đà bản sắc Việt được NTK - tiến sĩ Quỳnh Paris lấy cảm hứng từ chiếc áo ngũ thân hay dáng áo tứ thân mớ ba mớ bảy của người Việt. BST được trình diễn tại Bắc Kinh trong Chương trình Giao lưu Văn hoá Kinh tế, quảng bá địa phương Việt Nam tại Trung Quốc nhân 75 năm Thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Luôn kiên định với tinh thần thời trang hiện đại, tiên phong nhưng vẫn giữ cốt cách, văn hóa truyền thống của Việt Nam. Chiếc áo dài mang thương hiệu Quỳnh Paris trở nên một biểu tượng cho giá trị văn hóa truyền thống, nhưng sự tinh tế của dấu ấn riêng biệt là tinh thần dân tộc luôn đổi mới, sáng tạo hòa nhập cùng bước tiến của nhân loại.

Từ năm 2022 (Cột mốc đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc), nữ tiến sĩ cũng được tổ chức Cicon quốc tế mời tham dự. Tiếp đến năm 2023-2024, khi vinh dự trở thành Đại sứ Cicon quốc tế, NTK-TS Quỳnh Paris đã mang tinh thần Việt Nam, văn hóa truyền thống và nền công nghiệp hiện đại trong thời kỳ hội nhập giới thiệu với cộng đồng quốc tế.

Kết nối doanh nghiệp - doanh nhân Việt Nam cùng với cộng đồng doanh nhân thế giới khám phá những cơ hội mới trong kinh doanh. Năm 2025 CICON ASEAN5+ 2025 – TP HCM với chủ đề "The Age of AI: Economic Innovation Strategy of Korea, Vietnam and ASEAN5", CICON không chỉ bàn về AI và đô thị thông minh, mà còn thiết lập một liên minh tương lai - nơi công nghệ, văn hoá, nghệ thuật và con người song hành, kiến tạo đô thị bền vững, sáng tạo và nhân văn.

Có thể nói, những điểm sáng không thể bỏ lỡ tại CICON 2025- Smart City, AI, Blockchain, Web 3.0 – cập nhật xu thế công nghệ toàn cầu - Giao lưu Văn hóa - Điện ảnh, lan tỏa di sản và sức mạnh mềm Việt Nam - Future City Alliance - sáng kiến kết nối đô thị tương lai ASEAN - Hàn Quốc - Networking chất lượng cao với lãnh đạo, doanh nghiệp, startup công nghệ - Biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, là những điểm nhấn mà NTK - TS Quỳnh Paris cùng tổ chức Cicon mang đến cho khách mời, cộng đồng doanh nghiệp trên thế giới, sự kiện sẽ diễn vào tháng 10-2025 tại TP HCM.