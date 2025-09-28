Tiến sĩ Quỳnh Paris truyền cảm hứng về nghệ thuật đương đại cho sinh viên

Sắp bắt buộc sử dụng ghế ô tô trẻ em, cha mẹ Việt chọn gì?

Trong dự thảo nghị định mới về an toàn giao thông, việc sử dụng ghế ô tô cho trẻ em sẽ trở thành bắt buộc từ năm 2026.

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Giáo dục Bảo Quyên và Aimpoint Australia hợp tác đào tạo nghề tại Việt Nam giới thiệu cơ hội học tập – việc làm tại Úc.

Theo bác sĩ chuyên khoa da liễu tại Thẩm mỹ viện Ngọc Dung, nguyên nhân nám tái phát phần nhiều đến từ nám nội sinh – yếu tố “thầm lặng” bên trong cơ thể.

Trong khuôn khổ một chương trình thời trang, diễn viên Đoàn Minh Tài gây chú ý khi xuất hiện với vai trò vedette trong bộ sưu tập veston cưới.

Tổng cục Du lịch Hồng Kông (HKTB) tiếp tục chuỗi hoạt động tại TP HCM nhằm giới thiệu chiến dịch quảng bá du lịch Hồng Kông (Trung Quốc) sắp tới.

Diễn đàn HCMC Business Summit 2025 do Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM (YBA HCM) phối hợp cùng Hội Nữ Doanh nhân TP HCM (HAWEE) tổ chức đã khai mạc ngày 24-9.

Bệnh viện Triều An vừa đưa vào sử dụng hệ thống CT đếm Photon–NAEOTOM Alpha, một trong những công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Ngày 17-9, đông đảo doanh nhân tại Hà Nội cùng hội tụ tại sự kiện đề cử Top 100 Người tiên phong 2025 trong hành trình tìm kiếm Top 100 Phong cách doanh nhân.

Âm nhạc vốn được xem như “liều thuốc tinh thần” mang đến sự an yên, và nay, lần đầu tiên tại Việt Nam, âm nhạc bước vào không gian nha khoa một cách trực tiếp.

Bệnh viện Triều An (425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, TP HCM) tổ chức lễ ra mắt máy CT phổ đếm Photon, công nghệ tiên tiến nhất với nhiều ưu điểm vươt trội.

Hội nghị khoa học “Vai trò của vắc-xin RSV trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh và người cao tuổi” do Pfizer Việt Nam cùng Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức.

Chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ là sự ghi nhận của Tân Nhiên trong hành trình "Nâng tầm đặc sản địa phương".

Ngày 19-9, tại tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tập đoàn Gia Bảo khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước.

Ông Mai Anh Tuấn - CEO với tầm nhìn dài hạn, luôn khát khao đưa TAT GOLF vươn lên một tầm cao mới.

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI cho 18 bệnh viện, phòng khám thuộc Tập đoàn được Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc công nhận chất lượng.

Garmin giới thiệu đồng hồ thông minh GPS Venu 4 - phiên bản nâng cấp toàn diện, dòng smartwatch chăm sóc sức khỏe Venu, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế.

Trúc Thy là một kỷ lục gia, nghệ sĩ giải trí giáo dục nên gần như các chương trình giải trí của cô đều hướng rõ nét việc giáo dục và ngược lại.

Trong khuôn khổ sự kiện The Vow's Legacy, Mon Amie Veston mang đến cho khách tham dự một trải nghiệm đặc biệt: chương trình quà tặng 1.000 sơ mi may đo cao cấp.

GalaxyJoy ký hợp tác cùng Nền tảng tích điểm đổi trải nghiệm LynkiD ra mắt Chương trình Liên kết Hội viên SkyJoy x LynkiD.

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Tiến sĩ Quỳnh Paris truyền cảm hứng về nghệ thuật đương đại cho sinh viên

28 tháng 9, 2025 | 12:11

Tiến sĩ - nhà thiết kế Quỳnh Paris có buổi trò chuyện cùng đông đảo sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM xoay quanh chủ đề "Góc nhìn mới về nghệ thuật đương đại".

Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình giao lưu – định hướng nghề nghiệp dành cho sinh viên, thu hút sự quan tâm đặc biệt của những bạn trẻ yêu thích sáng tạo và nghệ thuật.

Nhà thiết kế – Tiến sĩ Quỳnh Paris truyền cảm hứng về nghệ thuật đương đại cho sinh viên. - Ảnh 1.

Trong phần chia sẻ, tiến sĩ Quỳnh Paris nhấn mạnh rằng trong thời đại công nghiệp hóa – toàn cầu hóa, nghệ thuật không còn đứng riêng lẻ mà đã trở thành một phần thiết yếu trong đời sống xã hội. Sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ đang mở ra những cơ hội mới cho sáng tạo, đổi mới và phát triển bền vững.

Đặc biệt, bà giới thiệu đến sinh viên khái niệm ArtTech Fusion – một sự kiện quốc tế uy tín, nơi các nghệ sĩ, nhà công nghệ và giới nghiên cứu cùng nhau khám phá tiềm năng giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ. Theo bà, Artest Fusion không chỉ là một điểm chạm giàu giá trị mà còn là cánh cửa mở ra những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai cho thế hệ trẻ.

Nhà thiết kế – Tiến sĩ Quỳnh Paris truyền cảm hứng về nghệ thuật đương đại cho sinh viên. - Ảnh 2.

"Nghệ thuật chính là một hình thức biểu đạt đặc biệt, vừa phản ánh đời sống, vừa dẫn dắt chúng ta tới những góc nhìn sâu sắc hơn về con người và xã hội", tiến sĩ Quỳnh Paris khẳng định. Bà cũng bày tỏ mong muốn sinh viên sẽ mạnh dạn dấn thân, nuôi dưỡng đam mê và tìm cho mình những con đường sáng tạo riêng trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Thế vận hội nghệ thuật Art Piad

Bên cạnh chủ đề ArtTech Fusion thì Thế vận hội nghệ thuật Art Piad đã truyền cảm hứng và kiến thức cho sinh viên hiểu hơn về hành trình Olympic và dự án đặc biệt mang tên Thế vận hội nghệ thuật Art Piad. 

Nữ tiến sĩ ví Art Piad như ngọn lửa bất diệt – một biểu tượng của thách thức và lịch sử loài người. Và từ tinh thần ấy, bà giới thiệu về Art Piad – một "ngọn lửa mới" dành cho nghệ thuật. Theo bà, nếu Olympic là biểu trưng cho sự bền bỉ và chiến thắng trong thể thao, thì Art Piad là hành trình sáng tạo, đánh thức bản chất sâu xa nhất của con người thông qua nghệ thuật. 

Buổi giao lưu không chỉ để lại dấu ấn bằng những câu chuyện đầy nhiệt huyết mà còn mở ra một hướng tiếp cận mới mẻ cho sinh viên về giá trị của nghệ thuật đương đại. Khơi mở cho thế hệ trẻ không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cả nguồn cảm hứng mới mẻ, giúp họ định hình rõ hơn con đường phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo.

Trước đó, NTK - tiến sĩ Quỳnh Paris được Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao) mời với vai trò Cố vấn nghệ thuật và tham gia trình diễn thời trang tại Trung Quốc. Tại sự kiện, các thiết kế ấn tượng vừa mang nét hiện đại hội nhập quốc tế vừa đậm đà bản sắc Việt được NTK - tiến sĩ Quỳnh Paris lấy cảm hứng từ chiếc áo ngũ thân hay dáng áo tứ thân mớ ba mớ bảy của người Việt. BST được trình diễn tại Bắc Kinh trong Chương trình Giao lưu Văn hoá Kinh tế, quảng bá địa phương Việt Nam tại Trung Quốc nhân 75 năm Thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Nhà thiết kế – Tiến sĩ Quỳnh Paris truyền cảm hứng về nghệ thuật đương đại cho sinh viên. - Ảnh 3.

Luôn kiên định với tinh thần thời trang hiện đại, tiên phong nhưng vẫn giữ cốt cách, văn hóa truyền thống của Việt Nam. Chiếc áo dài mang thương hiệu Quỳnh Paris trở nên một biểu tượng cho giá trị văn hóa truyền thống, nhưng sự tinh tế của dấu ấn riêng biệt là tinh thần dân tộc luôn đổi mới, sáng tạo hòa nhập cùng bước tiến của nhân loại.

Nhà thiết kế – Tiến sĩ Quỳnh Paris truyền cảm hứng về nghệ thuật đương đại cho sinh viên. - Ảnh 4.

Từ năm 2022 (Cột mốc đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc), nữ tiến sĩ cũng được tổ chức Cicon quốc tế mời tham dự. Tiếp đến năm 2023-2024, khi vinh dự trở thành Đại sứ Cicon quốc tế, NTK-TS Quỳnh Paris đã mang tinh thần Việt Nam, văn hóa truyền thống và nền công nghiệp hiện đại trong thời kỳ hội nhập giới thiệu với cộng đồng quốc tế. 

Kết nối doanh nghiệp - doanh nhân Việt Nam cùng với cộng đồng doanh nhân thế giới khám phá những cơ hội mới trong kinh doanh. Năm 2025 CICON ASEAN5+ 2025 – TP HCM với chủ đề "The Age of AI: Economic Innovation Strategy of Korea, Vietnam and ASEAN5", CICON không chỉ bàn về AI và đô thị thông minh, mà còn thiết lập một liên minh tương lai - nơi công nghệ, văn hoá, nghệ thuật và con người song hành, kiến tạo đô thị bền vững, sáng tạo và nhân văn.

Nhà thiết kế – Tiến sĩ Quỳnh Paris truyền cảm hứng về nghệ thuật đương đại cho sinh viên. - Ảnh 5.

Có thể nói, những điểm sáng không thể bỏ lỡ tại CICON 2025- Smart City, AI, Blockchain, Web 3.0 – cập nhật xu thế công nghệ toàn cầu - Giao lưu Văn hóa - Điện ảnh, lan tỏa di sản và sức mạnh mềm Việt Nam - Future City Alliance - sáng kiến kết nối đô thị tương lai ASEAN - Hàn Quốc - Networking chất lượng cao với lãnh đạo, doanh nghiệp, startup công nghệ - Biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, là những điểm nhấn mà NTK - TS Quỳnh Paris cùng tổ chức Cicon mang đến cho khách mời, cộng đồng doanh nghiệp trên thế giới, sự kiện sẽ diễn vào tháng 10-2025 tại TP HCM.

P.Nguyễn

