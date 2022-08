Home Credit đầu tư 200 tỷ đồng vào sản phẩm "mua trước trả sau"

Home Credit Việt Nam

"Mua trước trả sau" (buy now, pay later) không còn xa lạ gì với người dùng Việt, đặc biệt là những người trẻ am hiểu công nghệ và chủ động về tài chính. Hình thức thanh toán này cho phép người tiêu dùng mua hàng trước, trả tiền sau dưới hình thức trả góp, có thể chia nhỏ khoản thanh toán theo nhiều tháng tùy theo năng lực tài chính cá nhân.

Home Credit Việt Nam nhận thấy đây sẽ là sản phẩm tạo xu hướng tài chính mới, tạo nhiều tiện ích cho khách hàng, đồng thời kích cầu kinh tế giai đoạn hậu Covid-19.

Tại Home Credit, khách hàng có thể mua sắm thoải mái và được lựa chọn hình thức trả góp trong vòng 1, 3, 6 hoặc 12 tháng, đồng thời hưởng lãi suất từ 0%. Không chỉ cung cấp dịch vụ mua trước trả sau trực tuyến trên website, tháng 7 vừa qua, Home Credit kết hợp sàn thương mại điện tử Tiki công bố hợp tác chiến lược ra mắt sản phẩm Home PayLater – 1 hình thức "Mua trước trả sau - Buy now pay later". Có mức kinh phí đầu tư tới 200 tỷ đồng, Home PayLater được xem là sản phẩm nâng tầm hiệu quả hình thức thanh toán online tiện lợi.