Đặc biệt trong tình trạng nghiêm trọng có thể gây gãy xương, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, nếu người bệnh được khám phát hiện sớm, quản lý và điều trị đúng cách, nguy cơ gãy xương có thể được giảm thiểu và sức khỏe xương có thể được cải thiện đáng kể.

Ước tính toàn thế giới có trên 500 triệu người bị loãng xương. Ở Việt Nam, con số này khoảng 3,6 triệu người. Dự báo, đến năm 2030 sẽ có khoảng hơn 4,5 triệu người Viêt Nam bị loãng xương, trong đó nữ giới chiếm 70- 80%. Bệnh loãng xương đang có xu hướng gia tăng nhanh tại TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Trong đó, có khoảng 50% nữ, 35% nam trên 50 tuổi tại TP HCM cần được điều trị loãng xương.

Loãng xương là gì

Loãng xương (hay còn gọi là osteoporosis) là một tình trạng bệnh lý đặc trưng bởi sự giảm mật độ xương và sự suy yếu cấu trúc xương, dẫn đến việc xương trở nên mỏng manh và dễ gãy. Đây là một bệnh phổ biến, đặc biệt ở người cao tuổi và phụ nữ sau mãn kinh.

Những đặc điểm chính của loãng xương:

Giảm mật độ xương. Mật độ xương giảm khi sự mất xương vượt quá quá trình tạo xương. Điều này dẫn đến việc xương trở nên yếu và dễ bị gãy.

Sự thay đổi cấu trúc xương: Xương trở nên kém chắc chắn do sự thay đổi trong cấu trúc vi mô của nó. Các lỗ và khoảng trống nhỏ xuất hiện trong cấu trúc xương, làm cho xương dễ bị gãy hơn.

Không có triệu chứng sớm: Loãng xương thường không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xảy ra các biến chứng, đặc biệt là gãy xương, gãy xương có thể do áp lực nhẹ hoặc không rõ nguyên nhân.

Vì sao phụ nữ thường bị loãng xương hơn nam giới?

Theo Bác sĩ Nguyễn Bửu Vân - Phòng khám Tim Mạch Tiểu Đường 315 chi nhánh Lê Văn Quới (Quận Bình Tân) thuộc Hệ Thống Y Tế 315, phụ nữ thường bị loãng xương nhiều hơn nam giới vì một số lý do chính như sau: Estrogen đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương. Sau mãn kinh, mức estrogen giảm mạnh, dẫn đến sự mất xương nhanh chóng. Estrogen giúp ức chế sự hoạt động của các tế bào hủy xương (osteoclasts), làm cho quá trình tái tạo xương không kịp bù đắp cho lượng xương bị mất. Đồng thời, phụ nữ thường có khối lượng xương cơ bản thấp hơn so với nam giới. Do đó, sự giảm mật độ xương trong suốt cuộc đời có thể dẫn đến mức xương thấp hơn.

Ngoài ra phụ nữ có thể có mật độ xương di truyền thấp hơn và thường có cấu trúc xương nhỏ hơn. Bên cạnh đó, sự phân phối mỡ cơ thể cũng ảnh hưởng đến sức khỏe xương, với các yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng.

Bên cạnh đó, xương cũng mất dần mật độ theo tuổi. Ở người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh, sự mất xương diễn ra nhanh hơn.

Cách phòng bệnh loãng xương

Canxi và vitamin D là hai yếu tố thiết yếu cho sự hình thành và duy trì xương. Thiếu hụt Canxi làm giảm mật độ xương, trong khi thiếu vitamin D ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ Canxi của cơ thể. Vì vậy để phòng bệnh loãng xương, người cao tuổi, cả nam lẫn nữ đều không nên xem nhẹ những thói quen và lối sống lành mạnh sau:

Chế độ ăn uống cân bằng: Đảm bảo cung cấp đủ Canxi và vitamin D qua chế độ ăn uống. Các thực phẩm giàu canxi bao gồm sữa, sữa chua, phô mai, rau xanh đậm, và các loại đậu. Vitamin D có thể được cung cấp qua ánh sáng mặt trời và thực phẩm như cá béo, lòng đỏ trứng.

Tập thể dục đều đặn: Các bài tập thể dục thể thao hằng ngày như đi bộ, chạy bộ, bơi lội và tập tạ giúp tăng cường mật độ xương.

Bỏ thuốc lá và hạn chế rượu: Thuốc lá và rượu có thể làm giảm mật độ xương, tăng nguy cơ loãng xương và có thể dẫn đến biến chứng gãy xương.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Theo dõi mật độ xương và các chỉ số sức khỏe xương để có biện pháp can thiệp sớm nếu cần.

Khi nào người bệnh loãng xương phải gặp bác sĩ

Theo Bác sĩ Nguyễn Bửu Vân - Phòng khám Tim Mạch Tiểu Đường 315 chi nhánh Lê Văn Quới (Quận Bình Tân) thuộc Hệ Thống Y Tế 315, người bệnh loãng xương nên gặp bác sĩ trong các trường hợp sau:

Có triệu chứng đau xương: Đặc biệt nếu đau ngày càng tăng hoặc kéo dài không rõ nguyên nhân.

Gãy xương: Nếu gặp phải các gãy xương bất thường, ngay cả khi không có chấn thương nặng.

Thay đổi khả năng vận động: Khi cảm thấy khó khăn trong việc di chuyển, vận động thông thường hằng ngày hoặc thậm chí là khó khăn trong việc đứng thẳng, thay đổi tư thế, hoặc nếu thấy biến dạng xương.

Cần điều chỉnh điều trị: Nếu đang sử dụng thuốc hoặc các phương pháp điều trị loãng xương, cần thăm khám và theo dõi bác sĩ định kỳ, hoặc khi gặp vấn đề bất thường trong quá trình điều trị, nhằm để điều chỉnh thuốc và chế độ sinh hoạt thích hợp.