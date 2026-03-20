Wisdomland: Trường mầm non đầu tiên tại Việt Nam là thành viên của cộng đồng Eco-Schools

Đây là chương trình giáo dục môi trường lớn nhất thế giới, được vận hành bởi Tổ chức Giáo dục Môi trường (FEE). Với cột mốc này, Wisdomland là trường Mầm non đầu tiên tại Việt Nam gia nhập cộng đồng giáo dục bền vững toàn cầu này.

Học sinh học tại Hệ thống Giáo dục Mầm non Quốc tế Wisdomland World School

Việc gia nhập Eco-Schools là minh chứng mạnh mẽ cho sự cam kết của Wisdomland đối với Giáo dục Phát triển Bền vững (ESD). Mục tiêu trọng tâm của nhà trường là chinh phục Green Flag (Lá Cờ Xanh) – giải thưởng quốc tế danh giá dành cho các trường học đạt chuẩn mực cao nhất về quản lý và giáo dục môi trường.

Hành trình này tiếp nối triết lý Thân – Tâm – Tuệ mà Wisdomland kiên định theo đuổi: nơi trẻ không chỉ phát triển thể chất mà còn học cách yêu thương và trách nhiệm với hành tinh xanh ngay từ những năm đầu đời.

Là thành viên trong cộng đồng IB World Schools, Wisdomland triển khai Dự án Flourish – SDGs (lấy cảm hứng từ 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc) nhằm thẩm thấu ý thức trách nhiệm với hành tinh cho trẻ ngay từ bậc mầm non.

Theo khung chương trình IB PYP, thông qua các chủ đề "Học qua khám phá" và hoạt động trải nghiệm thực tiễn, trẻ được khơi gợi niềm đam mê tự nhiên, hình thành tư duy bền vững và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tự tin, sẵn sàng cho hành trình hội nhập quốc tế.

Sự thành công của các dự án này là minh chứng cho nỗ lực của Wisdomland trong việc trang bị cho thế hệ tương lai những kỹ năng cốt lõi để bảo vệ môi trường sống và sẵn sàng thích ứng trong một kỷ nguyên không ngừng thay đổi.

Ông Dương Ngọc Tú - Tổng Giám đốc Hệ thống Wisdomland World School chia sẻ: "Tại Wisdomland, chúng tôi tin rằng tương lai thực sự nằm trong đôi tay của trẻ em hôm nay. Bằng cách nuôi dưỡng ý thức bảo vệ môi trường từ sớm, chúng tôi đang kiến tạo thế hệ Công dân Toàn cầu cho Việt Nam 2045 – tự tin, nhân ái và biết hành động vì một thế giới bền vững".

Việc trở thành thành viên của cộng đồng Eco-Schools toàn cầu là minh chứng sắc bén cho việc cam kết nhất quán của Wisdomland trong việc kiên trì theo đuổi các giá trị giáo dục bền vững. Wisdomland khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực trong việc kiến tạo nên một thế hệ mầm non bản lĩnh, nhân ái — những Công dân Toàn cầu tương lai luôn sẵn sàng hành động vì sự phát triển bền vững của hành tinh xanh.

