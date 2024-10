BenThanh Tourist ra mắt sản phẩm mới Tour Of The Year 2025

Điểm đến có nhiều lượt chọn nhất cũng sẽ quyết định tuyến điểm cho sản phẩm Tour of the year 2025 của công ty.



Đây là chương trình khảo sát độc lập do BenThanh Tourist triển khai liên tục trong suốt 12 tháng thông qua hình thức phát phiếu khảo sát và phỏng vấn trực tiếp khách hàng. Với khoảng 42.000 lượt khảo sát được ghi nhận, công ty đã tìm ra được tốp 10 điểm đến được du khách yêu thích nhất cho năm 2025. Trong đó, đứng đầu là nước Pháp, tiếp đến là Tây Ban Nha, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc…

Nam Âu là lựa chọn sáng giá cho sản phẩm Tour of the year 2025 của BenThanh Tourist

Ông Thi Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm Du lịch Khách lẻ BenThanh Tourist, cho biết: "Hoạt động khảo sát giúp BenThanh Tourist lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng tốt hơn, từ đó giữ thế chủ động trong việc phát triển bộ sản phẩm du lịch đón đầu thị trường. Các điểm đến du khách bình chọn nhiều nhất là chất liệu để công ty thiết kế Tour of the year, chuỗi sản phẩm du lịch tạo dấu ấn đặc trưng cho thương hiệu. Theo đó, Nam Âu là lựa chọn sáng giá cho sản phẩm Tour of the year 2025 của công ty".

Cùng với việc công bố kết quả khảo sát, BenThanh Tourist giới thiệu tới công chúng sản phẩm Tour of the year 2025. Đây là hành trình đi qua 3 quốc gia Pháp - Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha. Tuyến tour này được xưng tụng là "Cung đường đẹp nhất Nam Âu", sở hữu cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục, nền văn hóa lịch sử lâu đời, đa dạng cùng vô số công trình kiến trúc cổ đặc sắc hàng đầu thế giới. Tour sử dụng dịch vụ hàng không Turkish Airlines, lưu trú tại khách sạn sang trọng, giá trọn gói 99,99 triệu đồng.

BenThanh Tourist kỳ vọng chương trình Tour of the year 2025, tin tưởng vào tiềm năng phát triển tại thị trường Nam Âu. Đây là thị trường quen mà lạ đối với du khách Việt Nam, là miền đất còn nhiều bí ẩn hấp dẫn du khách.