Ca sĩ Thùy Anh: Làm gì khi dòng nhạc bolero đang bão hòa?

28 tháng 8, 2025 | 12:19

Á quân 2 "Solo cùng bolero 2024" ca sĩ Thùy Anh, trăn trở làm sao để khán giả không nhàm chán, luôn làm mới mình giữa thời điểm dòng nhạc đang bị bão hòa.

Ca sĩ Thùy Anh: Làm gì khi dòng nhạc bolero đang bão hòa? - Ảnh 1.

Nhạc vàng nói chung và thể điệu bolero nói riêng đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam qua nhiều thế hệ, nhưng cũng đứng trước thách thức cần được làm mới để tiếp tục đồng hành cùng thị trường âm nhạc năng động hôm nay.

Sau gần một năm lắng lại kể từ khi kết thúc cuộc thi "Solo cùng bolero 2024", ca sĩ Thùy Anh dần tìm ra cho mình hướng đi mới với dòng nhạc mà mình đam mê theo đuổi, bằng cách khởi động với dự án 9 MV Bolero – Acoustic được đầu tư chỉnh chu từ hòa âm, phối khí đến hình ảnh trong MV hợp tác cùng với ekip sản xuất trẻ. Đây được xem thời điểm đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ cả trong âm nhạc lẫn hình ảnh.

Ca sĩ Thùy Anh: Làm gì khi dòng nhạc bolero đang bão hòa? - Ảnh 2.

Trong khi nhiều thí sinh cùng cuộc thi ra mắt sản phẩm liên tục để khẳng định tên tuổi. Thùy Anh chọn cho mình một "nốt trầm" để trải nghiệm, chiêm nghiệm và tìm lại cảm xúc nghệ thuật.

"Tôi không muốn vội vàng rồi tự lặp lại mình, nhàm chán với chính mình. Trước đó tôi cũng phát hành khá nhiều MV trên kênh youtube cá nhân và cũng đạt được 1 vài thành tựu nho nhỏ. Nhưng sau khi kết thúc cuộc thi. Tôi cần thời gian để hiểu rõ mình nên làm gì cho những bước tiếp theo với nghề. Tôi trăn trở với câu hỏi Bolero hôm nay có thể chạm đến trái tim người nghe theo một cách nào mới mẻ hơn không ? Là một thế hệ tiếp nối, hát lại dòng nhạc đã quá quen thuộc và gắn liền với tên tuổi của những bậc tiền bối. Tôi luôn học hỏi và chiêm nghiệm để tìm ra hướng đi cho mình, nét riêng cho mình và tôi tin rằng dòng nhạc trữ tình – bolero vẫn có thể tiếp cận được với khán gỉả trẻ, chỉ cần người nghệ sĩ biết quan sát, biết làm mới mình, biết lắng nghe hơi thở của thời đại. và tôi đang cố gắng từng ngày để làm điều đó " - ca sĩ Thùy Anh chia sẻ.

Ca sĩ Thùy Anh: Làm gì khi dòng nhạc bolero đang bão hòa? - Ảnh 3.

Điểm nhấn trong dự án này, Thùy Anh vẫn giữ lại tinh thần mộc mạc tình cảm của bolero bởi cách hòa âm acoustic. Nhưng được khoác lên diện mạo tươi mới gần gũi hơn.

MV mở màn của dự án sẽ cho thấy sự đầu tư chỉnh chu, nghiêm túc, từ âm nhạc đến hình ảnh. Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm bolero, đây còn là lời khẳng định của Thùy Anh: dám thử thách, dám làm mới chính mình, vượt ra khỏi vòng an toàn của chính mình, để tiếp tục cống hiến dòng nhạc bolero được sống bền bỉ trong lòng công chúng.

Ca sĩ Thùy Anh: Làm gì khi dòng nhạc bolero đang bão hòa? - Ảnh 4.

Với dự án 9 MV lần này cùng với một khách mời đặc biệt, Thùy Anh và ekip tin rằng đây sẽ là nhịp cầu kết nối giữa những giá trị xưa cũ và hơi thở trẻ trung, đa sắc của hôm nay. Có thể nói, với chuỗi MV 9 bài hát, ca sĩ Thùy Anh sẽ góp phần làm mới diện mạo dòng nhạc bolero trong lòng khán giả yêu nhạc Việt.

P.Nguyễn

