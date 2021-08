6 cậu ấm nhà sao Việt được dự đoán là "soái ca" khi trưởng thành

Con trai lớn nhà Trà My Idol từng "gây bão" bởi vẻ ngoài quá điển trai. Hiện tại bé Gia Hy 7 tuổi, được nhận xét giống mẹ với mắt 2 mí to tròn, nụ cười đẹp và chiếc mũi cao. Mỗi khi đăng ảnh con trai lớn lên mạng xã hội, Trà My lại được nhiều người đùa vui gọi là "mẹ chồng".