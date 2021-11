"Sống ảo thôi, bên ngoài nhìn ghê lắm!"

Tôi không thích những anh trai cứ chê người này xấu, người kia "nhìn chán". Tất nhiên tôi càng ghét những chị gái ưa "bóc phốt" cô A không đẹp, chị B mập lắm, nàng C bắp tay to… Họ cũng thường bảo cô D: "Nó sống ảo thôi, ở ngoài dòm thấy ghê".

"Ở ngoài nhìn ghê lắm"

Nhiều lần, tôi gặp được người bị đính mác "bên ngoài thấy ghê" và ngỡ ngàng vì họ đẹp hơn, sinh động hơn trên Facebook.

Nhiều khi tôi tự hỏi, mục đích gì khiến một số người nhiệt thành "dìm hàng" người khác đến vậy? Họ có kiến thức thẩm mỹ, tinh tường giỏi giang hay chỉ vì khó tính, keo kiệt, kém bao dung từ trong suy nghĩ?

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Hôm trước, chị Loan, một người có nhiều hình ảnh đẹp trên Facebook, than với tôi rằng chị rất buồn khi cứ đăng hình đẹp lên là lập tức sẽ nhận những comment nửa đùa nửa thật, đại ý: Thôi, bà đừng hoang tưởng nữa kẻo bệnh nặng, hết thuốc chữa. Một số khác buông những lời nhận xét nghiệt ngã, kiểu như: "Quen lừa đảo với hình ảnh đẹp thế này chắc bạn bè, đồng nghiệp ở gần mệt lắm".

Chị nói, nick ảo thì dễ xử rồi, chỉ cần chặn là xong. Nhưng với bạn bè cũ hay đồng nghiệp mà lâu lâu lại nhả một câu chê bai lối sống hay kiểu "body shaming" thì chị không biết xử trí sao cho phải. Đáng nói, những người "ác miệng" này có diện mạo ưa nhìn, trang Facebook hết sức lung linh cùng vô số ảnh đẹp, tức họ cũng thuộc hàng "thánh sống ảo" chứ không hề kém cạnh.

Tôi quen chị Loan đã lâu. Tuổi ngoài 40, chị biết ăn mặc, tạo dáng khi chụp hình nên trông cao hơn hẳn chiều cao mét rưỡi; phong cách cũng trẻ trung. Khi đăng hình lên mạng xã hội, chị thuần túy nghĩ đó là dịp chuyện trò cùng bạn bè, khoe những niềm vui nho nhỏ, chứ đâu đến nỗi ảo tưởng và không biết mình là ai.

"Dẫu chị sống ảo đi nữa cũng đâu ảnh hưởng tới ai, vậy mà vẫn có "thù trong giặc ngoài", thật là mệt, chẳng lẽ đóng Facebook!" - chị kết luận.

Ảnh mang tính minh hoạ

"Tôi không cố gắng thay đổi mình"

"Bạn có nghĩ tôi đẹp không? Không, tôi không nghĩ như thế. Tôi không đẹp nhưng tôi luôn làm mọi thứ tốt nhất với những gì mình đang có. Tôi mỉm cười trước những sai sót, trước sự không hoàn hảo của mình. Đó chính là tôi và tôi không cố gắng để thay đổi điều đó" - Victoria Beckham từng tâm sự trong một bài phỏng vấn trên tạp chí Harper’s Bazaar.

Victoria Beckham tiết lộ, cô phải mất một thời gian dài mới nhận ra bản thân vẫn ổn với những điều chưa trọn vẹn. Đến tuổi 45, Victoria mới biết hài lòng với chính mình và đây là thời điểm cô cảm nhận hạnh phúc mạnh mẽ nhất.

Hồi đọc bài phỏng vấn ấy, tôi thở phào và muốn chia sẻ cho thật nhiều bạn bè, cả nam và nữ cùng đọc. Bạn thấy không, ngay cả người phụ nữ nổi tiếng với vẻ đẹp cá tính và thân hình quyến rũ, là gương mặt đại diện và là chủ của nhiều nhãn hàng, cũng từng có thời gian dài tự ti về vẻ ngoài của mình.

Bạn cần nhớ, "bà Beck" sở hữu một tình yêu hoàn hảo, một gia đình hạnh phúc bên người đàn ông đẹp trai hàng đầu thế giới cùng những đứa con như thiên thần.

Vậy tại sao "bà Beck" lại có nhiều năm không hài lòng với nhan sắc của bản thân? Phải chăng mọi phụ nữ là thế? Bản năng giới khiến họ luôn mong ước là trung tâm chú ý, thu hút người khác. Từ mong muốn này, trời cho bao nhiêu nhan sắc, chị em cũng thấy không đủ, mình đẹp thì có người đẹp hơn, mình trẻ thì có người trẻ hơn. Một phần câu chuyện bùng nổ thẩm mỹ viện phải chăng là từ đây?

Có người từng lý giải một phần áp lực đẹp của chị em ngày nay là do giáo dục, do môi trường văn hóa, lối sống và cả do ý thức của người bạn đời. Mỗi ngày, chúng ta tiếp nhận quá nhiều bài viết trên mạng xã hội, trên truyền thông về giày dép, áo quần, làn da, mái tóc, màu son… và hàng trăm chi tiết lặt vặt của vẻ đẹp bên ngoài.