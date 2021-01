Tắm đêm vào giờ nào dễ đột tử?

Hầu hết trường hợp bệnh nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện, ảnh minh họa

Có nhiều người đi làm về trễ, mệt mỏi chỉ muốn tắm cho mát mẻ rồi đi ngủ, bất chấp đêm khuya. Cũng có người thích tắm khuya, tắm trước khi ngủ mới có cảm giác sạch sẽ, ngủ sâu. Nhưng ít ai biết rằng liệt mặt, chóng mặt, thậm chí đột quỵ nửa đêm đều bắt nguồn từ việc tắm trễ.



Không ít người đột ngột qua đời nghi do đột quỵ do tắm khuya khiến người thân tiếc nuối.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cảnh tỉnh: thói quen tắm khuya, tắm khi nhiệt độ cơ thể quá chênh lệch lớn với nhiệt độ nước như: tắm nước lạnh ngay khi vừa đi ngoài trời nóng về; hoặc tắm, ngâm bồn nước nóng lúc trời lạnh... rất dễ rơi vào trạng thái sốc nhiệt.



Lý giải về điều này, bác sĩ cho hay nếu nhiệt độ nước tắm không phù hợp với nhiệt độ cơ thể, cơ thể sẽ tự điều chỉnh bằng cách co hoặc giãn mạch để thích nghi. Khi mạch máu não bị co lại nguy cơ đột quỵ do nhồi máu não hoặc mạch vành co thắt đột ngột. Đặc biệt ở những người có bệnh lý đau thắt ngực do co thắt mạch vành khi tắm đêm rất dễ xảy ra cơn đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim cấp.

Nếu may mắn, người tắm bị liệt mặt ngoại biên (còn gọi là liệt dây thần kinh số 7, méo miệng, mắt không nhắm được), đau mỏi vai gáy do cảm lạnh, gây chóng mặt té ngã. Nếu không may, nạn nhân bị đột quỵ, tử vong khi đang tắm. Ngay cả lúc tắm xong, nạn nhân cũng có thể bị cứng người, tái tím, ngưng tim ngưng thở đột tử trong lúc ngủ.

Một số bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nhưng mắc các biến chứng như liệt người, liệt mặt Hầu hết trường hợp bệnh nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện do bị tai biến mạch máu não, nhồi máu não hoặc nhồi máu cơ tim cấp. Do đó, những người có tiền sử hoặc có nguy cơ mắc bệnh này dễ tử vong khi tắm khuya. Một số bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nhưng bị biến chứng liệt mặt ngoại biên, liệt nửa người, các vấn đề liên quan đến vận động...





Như ông T.V.T. (56 tuổi, nhà ở quận 10, TP.HCM) được người nhà đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng thở gấp, nặng nhọc, sau đó rơi vào hôn mê, mất tri giác. Sau thăm khám, bác sĩ phát hiện ông T. bị nhồi máu cơ tim, dù bác sĩ giữ được tính mạng, nhưng ông bị biến chứng liệt cả người suốt phần đời còn lại.