Điểm đến 10:14

Đoàn Minh Tài xuất hiện vị trí vedete trên sàn diễn thời trang

26 tháng 9, 2025 | 16:34

Trong khuôn khổ một chương trình thời trang, diễn viên Đoàn Minh Tài gây chú ý khi xuất hiện với vai trò vedette trong bộ sưu tập veston cưới.

Khoác lên mình những thiết kế sang trọng, lịch lãm, nam diễn viên hóa thân thành hình ảnh chú rể đầy phong độ, ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả.

Đoàn Minh Tài xuất hiện vị trí vedete trên sàn diễn thời trang - Ảnh 1.

Đây cũng là màn tái xuất hiếm hoi của Đoàn Minh Tài trên sàn catwalk sau thời gian dài tập trung cho sân khấu kịch và công việc kinh doanh. Anh cho biết, vừa trở về từ một chương trình kịch đa ngôn ngữ tại Hàn Quốc thì nhận lời mời của Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM để tham gia Wedding Fair – Triển lãm cưới.

Đoàn Minh Tài xuất hiện vị trí vedete trên sàn diễn thời trang - Ảnh 2.

Chia sẻ sau buổi trình diễn, Đoàn Minh Tài bày tỏ:

"Đứng trên sân khấu trong vai trò chú rể, tôi vừa hồi hộp vừa háo hức. Bởi tôi cũng mong ngày đám cưới của mình sẽ trở thành một hình ảnh đẹp trong mắt công chúng".

Đoàn Minh Tài xuất hiện vị trí vedete trên sàn diễn thời trang - Ảnh 3.

Trước đó, vào tháng 8, nam diễn viên từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi cầu hôn bạn gái – bác sĩ Sunny Đan Ngọc trong không gian lãng mạn tại Đà Lạt. Màn cầu hôn ngôn tình nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, cùng hàng loạt lời chúc phúc từ bạn bè và đồng nghiệp trong làng giải trí.

Đoàn Minh Tài xuất hiện vị trí vedete trên sàn diễn thời trang - Ảnh 4.

Nói về lần hợp tác cùng thương hiệu veston hàng đầu cho nam giới, Đoàn Minh Tài chia sẻ thêm:

"Mon Amie với tôi như những người bạn thân thiết. Tôi từng đồng hành cùng họ trong nhiều dự án. Lần này, tôi mong muốn xuất hiện thật chỉnh chu, quyến rũ và lịch lãm nhất để thể hiện đúng tinh thần của bộ sưu tập".

Đoàn Minh Tài xuất hiện vị trí vedete trên sàn diễn thời trang - Ảnh 5.

Có thể thấy, với phong thái tự tin, lịch lãm, Đoàn Minh Tài đã thổi một làn gió mới vào bộ sưu tập Galaxy Mon Amie. Sự xuất hiện của anh không chỉ tôn vinh thiết kế mà còn gợi nhắc về một đám cưới viên mãn đang đến gần với bạn gái bác sĩ Sunny Đan Ngọc.

Photo: Phi Võ

Trang phục: Mon Amie.

P.Nguyễn

