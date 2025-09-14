Diễn viên Đoàn Minh Tài lãng mạn cầu hôn bạn gái bác sĩ tại Đà Lạt

Áo dài Việt – Di sản trường tồn

Áo dài Việt – Di sản trường tồn

Khoẻ - Đẹp 10:37

Chiếc áo dài với dáng vẻ thanh thoát, dịu dàng là biểu tượng, là niềm tự hào của văn hóa dân tộc Việt.

Payoo và JCB Việt Nam phối hợp triển khai ưu đãi “JCB Happy Weekend”

Payoo và JCB Việt Nam phối hợp triển khai ưu đãi “JCB Happy Weekend”

Tiêu dùng thông minh 23:49

CTCP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) đồng hành cùng JCB Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi "JCB Happy Weekend" từ tháng 9-2025 đến 3-2026.

Grab tổ chức chuỗi hoạt động tri ân đối tác tài xế khắp cả nước

Grab tổ chức chuỗi hoạt động tri ân đối tác tài xế khắp cả nước

Tiêu dùng thông minh 23:47

Đánh dấu năm đầu tiên trong thập kỷ thứ hai hoạt động tại Việt Nam, Grab triển khai chuỗi hoạt động tri ân dành cho các đối tác tài xế trên khắp cả nước.

LG đồng hành cùng chuỗi hoạt động ý nghĩa của FPT

LG đồng hành cùng chuỗi hoạt động ý nghĩa của FPT

Khoẻ - Đẹp 18:42

Công ty Điện tử LG (LG) đã chính thức khánh thành thư viện mang tên “Ươm mầm tri thức”, đồng thời khởi động chương trình “Nối tri thức – Vững tương lai”.

Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ

Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ

Bản lĩnh sống 09:08

Brian Vũ, chàng trai trẻ đến từ Việt Nam đã trở thành một trong những trụ cột của đội bóng bầu dục Annie Wright Gators (Mỹ).

Đồng hồ Galle: Trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng tại Việt Nam

Đồng hồ Galle: Trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 08:42

Một chiếc đồng hồ không chỉ đánh dấu từng khoảnh khắc trôi qua mà còn thể hiện sự lựa chọn và phong cách của người sở hữu.

TP HCM là trung tâm in ấn lớn nhất cả nước

TP HCM là trung tâm in ấn lớn nhất cả nước

Điểm đến 08:41

Hội In TP HCM đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội In TP vào tối 10-9.

Garmin ra mắt fenix 8 MicroLED, đồng hồ thông minh chuẩn mực hiển thị mới

Garmin ra mắt fenix 8 MicroLED, đồng hồ thông minh chuẩn mực hiển thị mới

Tiêu dùng thông minh 11:58

fēnix 8 MicroLED mang đến màn hình sáng và sắc nét nhất từ trước đến nay.

Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Khoẻ - Đẹp 17:38

Pfizer Việt Nam và Hệ thống nhà thuốc-Trung tâm tiêm chủng Long Châu ký biên bản ghi nhớ hợp tác 2 năm nâng cao năng lực cho hàng nghìn cán bộ y tế Long Châu.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh

Bản lĩnh sống 14:18

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn, người vinh dự trở thành nhà tài trợ chính cho cuộc thi Gương mặt Sân khấu Điện ảnh 2025, ươm mầm tài năng điện ảnh.

Văn phòng phẩm Hồng Hà: Tôn vinh bản sắc và niềm tự hào Việt Nam

Văn phòng phẩm Hồng Hà: Tôn vinh bản sắc và niềm tự hào Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 14:14

Trong không gian trang trọng của Triển lãm A80, khu trưng bày của Văn phòng phẩm Hồng Hà nổi bật như một điểm nhấn văn hóa độc đáo.

Dạ Minh Châu đạt giải Nhất "Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng 2025"

Dạ Minh Châu đạt giải Nhất "Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng 2025"

Chuyện của Sao 13:12

Thí sinh Dạ Minh Châu vượt qua nhiều gương mặt tiềm năng giành giải Nhất cuộc thi Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng năm 2025.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Điệp Văn: Khi đạo diễn biến âm nhạc thành hành trình sẻ chia

Điệp Văn: Khi đạo diễn biến âm nhạc thành hành trình sẻ chia

Chuyện của Sao 09:48

Với vai trò đạo diễn, Điệp Văn đã mang âm nhạc làm nhịp cầu nối yêu thương cho đêm diễn Children for Children.

Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Bản lĩnh sống 09:27

Đạt giải cao tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2024, nha sĩ - ca sĩ Phạm Kỳ Anh mang sứ mệnh của một nghệ sĩ phục vụ cộng đồng bằng lời ca, giọng hát nội lực.

Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao

Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao

Điểm đến 09:24

Sáng ngày khai giảng, tại xã Ea Riêng (tỉnh Đắk Lắk), không khí rộn ràng của ngày tựu trường đã trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn với nhiều học sinh nghèo.

Everon Flagship Space đầu tiên khai trương

Everon Flagship Space đầu tiên khai trương

Tiêu dùng thông minh 10:14

Everpia, công ty mẹ của thương hiệu chăn ga cao cấp Everon, vừa khai trương Everon Flagship Space đầu tiên tại TP HCM ngày 5-9.

Kobler lan tỏa giá trị thương hiệu tại triển lãm A80

Kobler lan tỏa giá trị thương hiệu tại triển lãm A80

Tiêu dùng thông minh 10:10

Hãng vật liệu xây dựng Kobler (Đức) thu hút nhiều khách tham quan phân khu "Đầu tàu kinh tế" trong triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Nghệ sĩ Đức Xuân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng

Nghệ sĩ Đức Xuân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng

Bản lĩnh sống 11:01

Nghệ sĩ Đức Xuân, Viện Phó Viện nghiên cứu ứng dụng phong thủy kiến trúc vào đời sống, trao tặng 30 phần quà gồm xe đạp, bút, tập cho học sinh nghèo.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

Diễn viên Đoàn Minh Tài lãng mạn cầu hôn bạn gái bác sĩ tại Đà Lạt

14 tháng 9, 2025 | 10:40

Trên trang cá nhân, diễn viên Đoàn Minh Tài bất ngờ đăng loạt ảnh lãng mạn khi chính thức cầu hôn bạn gái bác sĩ trong khung cảnh nên thơ của thành phố Đà Lạt.


Diễn viên Đoàn Minh Tài lãng mạn cầu hôn bạn gái bác sĩ tại Đà Lạt- Ảnh 1.

Khoảnh khắc ngọt ngào nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, đồng nghiệp và bạn bè nghệ sĩ. Chỉ sau ít giờ, bài đăng đã nhận về hàng ngàn lượt thích cùng vô số lời chúc phúc từ người hâm mộ. 

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Kha Ly, Đào Vân Anh, đạo diễn Tạ Nguyên Phúc, Hoa hậu Phan Thị Mơ, Lê Âu Ngân Anh, MC Ngọc Duyên, NTK, tiến sĩ Quỳnh Paris… đã gửi lời chúc phúc dành cho cặp đôi.

Đoàn Minh Tài – nam diễn viên quê Bến Tre – là gương mặt quen thuộc với công chúng khi có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Anh từng đảm nhận hàng trăm vai diễn trên sân khấu kịch, phim điện ảnh lẫn truyền hình. 

Bén duyên với nghề người mẫu rồi chuyển sang đóng phim. Diễn viên được khán giả biết đến qua các phim như: 'Lạc mất linh hồn', 'Vết sẹo', 'Dốc sương mù', 'Ngày mai ánh sáng', 'Nỗi buồn có mắt', 'Trang trại hoa hồng'…

Diễn viên Đoàn Minh Tài lãng mạn cầu hôn bạn gái bác sĩ tại Đà Lạt- Ảnh 2.

Ngoài đóng phim, Đoàn Minh Tài diễn kịch, từng đoạt Huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu TP HCM, với vai Dũng trong vở kịch 'Cơn mê cuối cùng' của sân khấu Hoàng Thái Thanh, giải thưởng Ngôi Sao Xanh cho hạng mục 'Nam diễn viên phim truyền hình được yêu thích' với vai Minh Huy trong phim 'Chống lại số phận'.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, diễn viên kinh doanh bất động sản, làm chủ chuỗi nhà hàng ở TP HCM. Đầu tháng 9 năm nay, Đoàn Minh Tài cùng Sunny Đan Ngọc vừa mở chuỗi thương hiệu trà và cà phê.

Diễn viên Đoàn Minh Tài lãng mạn cầu hôn bạn gái bác sĩ tại Đà Lạt- Ảnh 3.

Sunny Đan Ngọc sinh năm 2000. Cô từng theo học cùng lúc hai trường là Đại học Quốc tế Hồng Bàng, ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt và Nhạc viện TP HCM, ngành Piano. 

Sunny Đan Ngọc có thời gian hoạt động trong làng giải trí với vai trò ca sĩ kiêm người sáng tác nhạc...

Sau hơn 6 năm gắn bó nhưng kín tiếng trong chuyện tình cảm, cả hai cuối cùng đã chính thức công khai tình yêu bằng màn cầu hôn đầy xúc động.

Theo chia sẻ, đám cưới của Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12-2026. Buổi lễ dự kiến diễn ra trong không khí ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng tại một trung tâm tiệc cưới đẳng cấp ở TP HCM, với sự góp mặt của khoảng 800 khách mời, gồm bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và người thân hai bên gia đình.

Diễn viên Đoàn Minh Tài lãng mạn cầu hôn bạn gái bác sĩ tại Đà Lạt- Ảnh 4.

P.Nguyễn

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?