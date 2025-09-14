Diễn viên Đoàn Minh Tài lãng mạn cầu hôn bạn gái bác sĩ tại Đà Lạt





Khoảnh khắc ngọt ngào nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, đồng nghiệp và bạn bè nghệ sĩ. Chỉ sau ít giờ, bài đăng đã nhận về hàng ngàn lượt thích cùng vô số lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Kha Ly, Đào Vân Anh, đạo diễn Tạ Nguyên Phúc, Hoa hậu Phan Thị Mơ, Lê Âu Ngân Anh, MC Ngọc Duyên, NTK, tiến sĩ Quỳnh Paris… đã gửi lời chúc phúc dành cho cặp đôi.

Đoàn Minh Tài – nam diễn viên quê Bến Tre – là gương mặt quen thuộc với công chúng khi có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Anh từng đảm nhận hàng trăm vai diễn trên sân khấu kịch, phim điện ảnh lẫn truyền hình.

Bén duyên với nghề người mẫu rồi chuyển sang đóng phim. Diễn viên được khán giả biết đến qua các phim như: 'Lạc mất linh hồn', 'Vết sẹo', 'Dốc sương mù', 'Ngày mai ánh sáng', 'Nỗi buồn có mắt', 'Trang trại hoa hồng'…

Ngoài đóng phim, Đoàn Minh Tài diễn kịch, từng đoạt Huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu TP HCM, với vai Dũng trong vở kịch 'Cơn mê cuối cùng' của sân khấu Hoàng Thái Thanh, giải thưởng Ngôi Sao Xanh cho hạng mục 'Nam diễn viên phim truyền hình được yêu thích' với vai Minh Huy trong phim 'Chống lại số phận'.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, diễn viên kinh doanh bất động sản, làm chủ chuỗi nhà hàng ở TP HCM. Đầu tháng 9 năm nay, Đoàn Minh Tài cùng Sunny Đan Ngọc vừa mở chuỗi thương hiệu trà và cà phê.

Sunny Đan Ngọc sinh năm 2000. Cô từng theo học cùng lúc hai trường là Đại học Quốc tế Hồng Bàng, ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt và Nhạc viện TP HCM, ngành Piano.

Sunny Đan Ngọc có thời gian hoạt động trong làng giải trí với vai trò ca sĩ kiêm người sáng tác nhạc...

Sau hơn 6 năm gắn bó nhưng kín tiếng trong chuyện tình cảm, cả hai cuối cùng đã chính thức công khai tình yêu bằng màn cầu hôn đầy xúc động.

Theo chia sẻ, đám cưới của Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12-2026. Buổi lễ dự kiến diễn ra trong không khí ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng tại một trung tâm tiệc cưới đẳng cấp ở TP HCM, với sự góp mặt của khoảng 800 khách mời, gồm bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và người thân hai bên gia đình.