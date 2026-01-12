MC Tố Lâm - "Một người thầy truyền cảm hứng" cho học sinh, sinh viên và MC nhí

Ra đời và phát triển suốt 8 năm qua, cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC Nhí đã trở thành một sân chơi quen thuộc dành cho các bạn nhỏ yêu thích kỹ năng nói, dẫn chương trình và thể hiện bản thân trước đám đông. Trải qua nhiều mùa tổ chức, chương trình không chỉ là nơi phát hiện những gương mặt MC nhí tiềm năng, mà còn đóng vai trò như một môi trường rèn luyện sự tự tin, tư duy ngôn ngữ và bản lĩnh sân khấu cho thế hệ trẻ.

Với định hướng giáo dục rõ ràng, cuộc thi xây dựng hệ thống vòng thi phù hợp với từng độ tuổi, từ giới thiệu bản thân, dẫn chương trình theo chủ đề đến xử lý tình huống và trình diễn sân khấu. Mỗi vòng thi được thiết kế như một buổi học thực hành, nơi thí sinh nhí được hướng dẫn, góp ý và chỉnh sửa trực tiếp bởi đội ngũ huấn luyện viên, ban giám khảo có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực dẫn chương trình và đào tạo kỹ năng.

Trong cộng đồng những người trẻ yêu thích kỹ năng nói, MC Tố Lâm – hay "chị Cam" như học trò vẫn gọi – là một gương mặt quen thuộc. Không chỉ xuất hiện trên sân khấu với vai trò người dẫn chương trình, cô còn đứng sau nhiều lớp đào tạo kỹ năng nói dành cho người lớn, sinh viên Đại học – Cao đẳng và các thí sinh nhí đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi tài năng. Dù chưa từng tự nhận mình là "giảng viên", Tố Lâm lại được học trò gọi vui là "một người thầy truyền cảm hứng", bởi ở cô luôn hiện diện nguồn năng lượng ấm áp, nhiệt thành và đủ mạnh để người đối diện dám mở lòng, dám nói và dám bước lên sân khấu.

Từ những buổi training kỹ năng dẫn chương trình, các workshop giao tiếp đến những lớp học thực hành dành cho người đi làm, Tố Lâm luôn giữ cho mình một nguyên tắc xuyên suốt: giúp người học tìm thấy chất giọng thật nhất của họ. Chính triết lý này đã tạo nên những lớp học giàu tiếng cười, sự thoải mái và cảm giác gần gũi như những buổi trò chuyện hơn là những giờ học khô khan. Không dừng lại ở đào tạo cá nhân, cô còn đồng hành cùng nhiều trường Đại học – Cao đẳng trong các chương trình huấn luyện kỹ năng sân khấu, định hướng nghề nghiệp và phát triển năng lực giao tiếp cho sinh viên.

Ở mỗi môi trường, MC Tố Lâm mang đến một màu sắc khác nhau: mềm mỏng khi cần, nghiêm túc khi phải, nhưng luôn giữ được sự gần gũi để người học cảm thấy an tâm thử và đủ tự tin để làm. Ở cô, người ta nhìn thấy hình ảnh của một MC tận tâm, một huấn luyện viên bền bỉ và một người chị sẵn sàng đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình theo đuổi đam mê nói – kể – dẫn. Hành trình ấy không quá ồn ào, nhưng bền và sáng theo cách rất riêng, bằng tiếng nói, bằng năng lượng và bằng sự chân thành mà cô gieo vào từng người học của mình.