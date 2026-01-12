MC Tố Lâm - "Một người thầy truyền cảm hứng" cho học sinh, sinh viên và MC nhí

Nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris nghĩ về áo dài Việt Nam

Nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris nghĩ về áo dài Việt Nam

Chuyện của Sao 18:15

NTK-TS Quỳnh Paris không chỉ là người bảo tồn nét đẹp áo dài truyền thống mà còn tiên phong sáng tạo nên nét cách tân cho chiếc áo dài hiện đại.

LG khởi động chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất"

LG khởi động chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất"

Tiêu dùng thông minh 13:52

LG Electronics Việt Nam (LG) vừa chính thức ra mắt MV "Tết Nhất có AI" mở màn chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất" mùa 3.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Phụ nữ 10:24

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

Jadify đưa hình tượng ngựa chín hồng mao vào sản phẩm quà Tết

Jadify đưa hình tượng ngựa chín hồng mao vào sản phẩm quà Tết

Tiêu dùng thông minh 10:02

Thương hiệu quà tặng văn hóa cao cấp Jadify ra mắt bộ sưu tập bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn “Bạch Mã Hồng Mai”, hợp tác cùng họa sĩ sơn dầu Vương Linh.

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

Món ngon 16:04

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI tài trợ khám và phẫu thuật mắt 700 triệu đồng

Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI tài trợ khám và phẫu thuật mắt 700 triệu đồng

Khoẻ - Đẹp 16:02

Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI (phường Linh Xuân, TPHCM), đơn vị trực thuộc Tập đoàn Y khoa VISI, chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 9-1.

Danh Hiển Jewelers được vinh danh Best Luxury Jewelry Brand

Danh Hiển Jewelers được vinh danh Best Luxury Jewelry Brand

Khoẻ - Đẹp 10:54

Danh Hiển Jewelers vừa được vinh danh với giải thưởng Best Luxury Jewelry Brand of The Year tại LUXUO ASIA AWARDS 2025.

“Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025”

“Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025”

Điểm đến 10:53

Chương trình “Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025” do Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức vào 19g ngày 17-1 tại Nhà hát VOH (TP HCM).

5 lý do khiến Samsung Galaxy S26 đáng chờ đợi hơn bao giờ hết

5 lý do khiến Samsung Galaxy S26 đáng chờ đợi hơn bao giờ hết

Tiêu dùng thông minh 10:12

Vài năm trở lại đây, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế ở phân khúc smartphone cao cấp nhờ chiến lược phát triển nhất quán cùng định hướng công nghệ rõ ràng.

Chương trình nghệ thuật "Một Chút Yêu Thương" lần 3

Chương trình nghệ thuật "Một Chút Yêu Thương" lần 3

Khoẻ - Đẹp 10:10

Câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật đã tổ chức đêm nhạc nghệ thuật thiện nguyện mang tên "Một Chút Yêu Thương" lần 3, tối 8-1.

F-EVENT – Đối tác tổ chức sự kiện trọn gói cho doanh nghiệp

F-EVENT – Đối tác tổ chức sự kiện trọn gói cho doanh nghiệp

Điểm đến 16:15

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành, F-EVENT là đơn vị chuyên tổ chức sự kiện trọn gói tại TPHCM.

Lalamove tặng hàng ngàn chuyến di chuyển cho sinh viên dịp Tết

Lalamove tặng hàng ngàn chuyến di chuyển cho sinh viên dịp Tết

Tiêu dùng thông minh 16:14

Lalamove vừa công bố chuỗi chương trình miễn phí chuyến xe di chuyển nhằm thể hiện sự đồng hành cùng sinh viên dịp Tết.

Kiềm thảo dược Saphia: Hành trình đồng kiến quốc từ thảo dược Việt

Kiềm thảo dược Saphia: Hành trình đồng kiến quốc từ thảo dược Việt

Khoẻ - Đẹp 10:22

Thảo dược đang dần trở thành một nguồn lực chiến lược, gắn với kinh tế xanh, khoa học công nghệ và khát vọng kiến quốc.

Agoda công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Agoda công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Điểm đến 09:45

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025.

BIDV MetLife triển khai chương trình “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”

BIDV MetLife triển khai chương trình “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”

Khoẻ - Đẹp 17:38

BIDV MetLife vừa công bố chương trình quay số trúng thưởng “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”, diễn ra trong giai đoạn từ ngày 2-1-2026 đến hết ngày 31-3-2026.

Vjol.info: Nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống

Vjol.info: Nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống

Điểm đến 13:20

VJOL, nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Nhạc sĩ Đức Thịnh: "Tôi hãnh diện khi thực hiện được một kỷ niệm đẹp cho con gái mình"

Nhạc sĩ Đức Thịnh: "Tôi hãnh diện khi thực hiện được một kỷ niệm đẹp cho con gái mình"

Chuyện của Sao 13:29

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc trong lễ cưới của con gái đỡ đầu Sunny Đan Ngọc, nhạc sĩ Đức Thịnh đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Ca sĩ Huy Lộc: Một năm nghệ thuật thăng hoa

Ca sĩ Huy Lộc: Một năm nghệ thuật thăng hoa

Bản lĩnh sống 10:36

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật của ca sĩ Huy Lộc giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt.

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025

Điểm đến 10:34

Vòng chung kết cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 vừa diễn ra tại KIM Center (Đồng Nai), thu hút hơn 1.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

Đàm Vĩnh Hưng hủy nhiều show diễn để dự đám cưới Sunny Đan Ngọc

Đàm Vĩnh Hưng hủy nhiều show diễn để dự đám cưới Sunny Đan Ngọc

Chuyện của Sao 14:28

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có một quyết định đầy tình cảm: không nhận show diễn để tham dự đám cưới của Sunny Đan Ngọc.

MC Tố Lâm - "Một người thầy truyền cảm hứng" cho học sinh, sinh viên và MC nhí

12 tháng 1, 2026 | 18:16

MC Tố Lâm là một huấn luyện viên luôn đồng hành cùng cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC Nhí, góp phần đào tạo thế hệ MC trẻ.

MC Tố Lâm: "Một người thầy truyền cảm hứng" cho học sinh, sinh viên và MC nhí - Ảnh 1.

Ra đời và phát triển suốt 8 năm qua, cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC Nhí đã trở thành một sân chơi quen thuộc dành cho các bạn nhỏ yêu thích kỹ năng nói, dẫn chương trình và thể hiện bản thân trước đám đông. Trải qua nhiều mùa tổ chức, chương trình không chỉ là nơi phát hiện những gương mặt MC nhí tiềm năng, mà còn đóng vai trò như một môi trường rèn luyện sự tự tin, tư duy ngôn ngữ và bản lĩnh sân khấu cho thế hệ trẻ.

Với định hướng giáo dục rõ ràng, cuộc thi xây dựng hệ thống vòng thi phù hợp với từng độ tuổi, từ giới thiệu bản thân, dẫn chương trình theo chủ đề đến xử lý tình huống và trình diễn sân khấu. Mỗi vòng thi được thiết kế như một buổi học thực hành, nơi thí sinh nhí được hướng dẫn, góp ý và chỉnh sửa trực tiếp bởi đội ngũ huấn luyện viên, ban giám khảo có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực dẫn chương trình và đào tạo kỹ năng.

MC Tố Lâm: "Một người thầy truyền cảm hứng" cho học sinh, sinh viên và MC nhí - Ảnh 2.

Trong cộng đồng những người trẻ yêu thích kỹ năng nói, MC Tố Lâm – hay "chị Cam" như học trò vẫn gọi – là một gương mặt quen thuộc. Không chỉ xuất hiện trên sân khấu với vai trò người dẫn chương trình, cô còn đứng sau nhiều lớp đào tạo kỹ năng nói dành cho người lớn, sinh viên Đại học – Cao đẳng và các thí sinh nhí đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi tài năng. Dù chưa từng tự nhận mình là "giảng viên", Tố Lâm lại được học trò gọi vui là "một người thầy truyền cảm hứng", bởi ở cô luôn hiện diện nguồn năng lượng ấm áp, nhiệt thành và đủ mạnh để người đối diện dám mở lòng, dám nói và dám bước lên sân khấu.

MC Tố Lâm: "Một người thầy truyền cảm hứng" cho học sinh, sinh viên và MC nhí - Ảnh 3.

Từ những buổi training kỹ năng dẫn chương trình, các workshop giao tiếp đến những lớp học thực hành dành cho người đi làm, Tố Lâm luôn giữ cho mình một nguyên tắc xuyên suốt: giúp người học tìm thấy chất giọng thật nhất của họ. Chính triết lý này đã tạo nên những lớp học giàu tiếng cười, sự thoải mái và cảm giác gần gũi như những buổi trò chuyện hơn là những giờ học khô khan. Không dừng lại ở đào tạo cá nhân, cô còn đồng hành cùng nhiều trường Đại học – Cao đẳng trong các chương trình huấn luyện kỹ năng sân khấu, định hướng nghề nghiệp và phát triển năng lực giao tiếp cho sinh viên.

MC Tố Lâm: "Một người thầy truyền cảm hứng" cho học sinh, sinh viên và MC nhí - Ảnh 4.

Ở mỗi môi trường, MC Tố Lâm mang đến một màu sắc khác nhau: mềm mỏng khi cần, nghiêm túc khi phải, nhưng luôn giữ được sự gần gũi để người học cảm thấy an tâm thử và đủ tự tin để làm. Ở cô, người ta nhìn thấy hình ảnh của một MC tận tâm, một huấn luyện viên bền bỉ và một người chị sẵn sàng đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình theo đuổi đam mê nói – kể – dẫn. Hành trình ấy không quá ồn ào, nhưng bền và sáng theo cách rất riêng, bằng tiếng nói, bằng năng lượng và bằng sự chân thành mà cô gieo vào từng người học của mình.

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris nghĩ về áo dài Việt Nam

Nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris nghĩ về áo dài Việt Nam

Chuyện của Sao 18:15

NTK-TS Quỳnh Paris không chỉ là người bảo tồn nét đẹp áo dài truyền thống mà còn tiên phong sáng tạo nên nét cách tân cho chiếc áo dài hiện đại.

Nhạc sĩ Đức Thịnh: "Tôi hãnh diện khi thực hiện được một kỷ niệm đẹp cho con gái mình"

Nhạc sĩ Đức Thịnh: "Tôi hãnh diện khi thực hiện được một kỷ niệm đẹp cho con gái mình"

Chuyện của Sao 13:29

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc trong lễ cưới của con gái đỡ đầu Sunny Đan Ngọc, nhạc sĩ Đức Thịnh đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Đàm Vĩnh Hưng hủy nhiều show diễn để dự đám cưới Sunny Đan Ngọc

Đàm Vĩnh Hưng hủy nhiều show diễn để dự đám cưới Sunny Đan Ngọc

Chuyện của Sao 14:28

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có một quyết định đầy tình cảm: không nhận show diễn để tham dự đám cưới của Sunny Đan Ngọc.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc

Chuyện của Sao 16:01

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên quyết định gác lại công việc dày đặc ở Mỹ để bay nửa vòng trái đất về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc.

Đám cưới diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và bác sĩ giỏi

Đám cưới diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và bác sĩ giỏi

Chuyện của Sao 21:04

Lễ cưới của diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc qui tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và sự tham dự của nhiều bác sĩ đầu ngành tại TP HCM và Cần Thơ.

9 dấu ấn nổi bật của NTK-TS Quỳnh Paris trong năm 2025

9 dấu ấn nổi bật của NTK-TS Quỳnh Paris trong năm 2025

Chuyện của Sao 11:55

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong hành trình sáng tạo và cống hiến của Nhà thiết kế-Tiến sĩ (NTK-TS) Quỳnh Paris.

Ca sĩ Quang Toàn được khán giả ủng hộ sau khi đăng quang Á quân Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Ca sĩ Quang Toàn được khán giả ủng hộ sau khi đăng quang Á quân Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 15:57

Ca sĩ Quang Toàn khẳng định vị trí của mình trong lòng công chúng, trở thành cái tên quen thuộc, được đơn vị tổ chức tin tưởng mời biểu diễn trên khắp cả nước.

Phụ nữ

Nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris nghĩ về áo dài Việt Nam

Nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris nghĩ về áo dài Việt Nam

Chuyện của Sao 18:15

NTK-TS Quỳnh Paris không chỉ là người bảo tồn nét đẹp áo dài truyền thống mà còn tiên phong sáng tạo nên nét cách tân cho chiếc áo dài hiện đại.

LG khởi động chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất"

LG khởi động chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất"

Tiêu dùng thông minh 13:52

LG Electronics Việt Nam (LG) vừa chính thức ra mắt MV "Tết Nhất có AI" mở màn chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất" mùa 3.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Phụ nữ 10:24

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

Jadify đưa hình tượng ngựa chín hồng mao vào sản phẩm quà Tết

Jadify đưa hình tượng ngựa chín hồng mao vào sản phẩm quà Tết

Tiêu dùng thông minh 10:02

Thương hiệu quà tặng văn hóa cao cấp Jadify ra mắt bộ sưu tập bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn “Bạch Mã Hồng Mai”, hợp tác cùng họa sĩ sơn dầu Vương Linh.

TÁM

Nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris nghĩ về áo dài Việt Nam

Nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris nghĩ về áo dài Việt Nam

Chuyện của Sao 18:15

NTK-TS Quỳnh Paris không chỉ là người bảo tồn nét đẹp áo dài truyền thống mà còn tiên phong sáng tạo nên nét cách tân cho chiếc áo dài hiện đại.

LG khởi động chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất"

LG khởi động chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất"

Tiêu dùng thông minh 13:52

LG Electronics Việt Nam (LG) vừa chính thức ra mắt MV "Tết Nhất có AI" mở màn chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất" mùa 3.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Phụ nữ 10:24

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

Jadify đưa hình tượng ngựa chín hồng mao vào sản phẩm quà Tết

Jadify đưa hình tượng ngựa chín hồng mao vào sản phẩm quà Tết

Tiêu dùng thông minh 10:02

Thương hiệu quà tặng văn hóa cao cấp Jadify ra mắt bộ sưu tập bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn “Bạch Mã Hồng Mai”, hợp tác cùng họa sĩ sơn dầu Vương Linh.

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

Món ngon 16:04

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI tài trợ khám và phẫu thuật mắt 700 triệu đồng

Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI tài trợ khám và phẫu thuật mắt 700 triệu đồng

Khoẻ - Đẹp 16:02

Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI (phường Linh Xuân, TPHCM), đơn vị trực thuộc Tập đoàn Y khoa VISI, chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 9-1.

Danh Hiển Jewelers được vinh danh Best Luxury Jewelry Brand

Danh Hiển Jewelers được vinh danh Best Luxury Jewelry Brand

Khoẻ - Đẹp 10:54

Danh Hiển Jewelers vừa được vinh danh với giải thưởng Best Luxury Jewelry Brand of The Year tại LUXUO ASIA AWARDS 2025.

“Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025”

“Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025”

Điểm đến 10:53

Chương trình “Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025” do Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức vào 19g ngày 17-1 tại Nhà hát VOH (TP HCM).

5 lý do khiến Samsung Galaxy S26 đáng chờ đợi hơn bao giờ hết

5 lý do khiến Samsung Galaxy S26 đáng chờ đợi hơn bao giờ hết

Tiêu dùng thông minh 10:12

Vài năm trở lại đây, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế ở phân khúc smartphone cao cấp nhờ chiến lược phát triển nhất quán cùng định hướng công nghệ rõ ràng.

Chương trình nghệ thuật "Một Chút Yêu Thương" lần 3

Chương trình nghệ thuật "Một Chút Yêu Thương" lần 3

Khoẻ - Đẹp 10:10

Câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật đã tổ chức đêm nhạc nghệ thuật thiện nguyện mang tên "Một Chút Yêu Thương" lần 3, tối 8-1.

F-EVENT – Đối tác tổ chức sự kiện trọn gói cho doanh nghiệp

F-EVENT – Đối tác tổ chức sự kiện trọn gói cho doanh nghiệp

Điểm đến 16:15

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành, F-EVENT là đơn vị chuyên tổ chức sự kiện trọn gói tại TPHCM.

Lalamove tặng hàng ngàn chuyến di chuyển cho sinh viên dịp Tết

Lalamove tặng hàng ngàn chuyến di chuyển cho sinh viên dịp Tết

Tiêu dùng thông minh 16:14

Lalamove vừa công bố chuỗi chương trình miễn phí chuyến xe di chuyển nhằm thể hiện sự đồng hành cùng sinh viên dịp Tết.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.