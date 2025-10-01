Quang Toàn vượt qua giới hạn an toàn vào Chung kết Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Trên sân khấu, Quang Toàn không chỉ thuyết phục khán giả bằng giọng hát đầy cảm xúc mà còn tạo ấn tượng mạnh với sự bản lĩnh và tự tin trong phong cách biểu diễn. Chia sẻ sau phần thi, nam thí sinh bày tỏ niềm xúc động khi chặng đường đồng hành cùng Ngôi sao Nhạc Việt 2025 đã mang đến cho anh nhiều kỷ niệm quý giá.

"Được vào chung kết là niềm hạnh phúc rất lớn đối với tôi. Đây vừa là vinh dự, vừa là thử thách, bởi tôi muốn vượt qua chính giới hạn của mình để khẳng định bản thân trên con đường nghệ thuật", Quang Toàn chia sẻ.

Anh cho biết ở vòng chung kết sắp tới, bản thân sẽ mạnh dạn thay đổi, từ việc lựa chọn dòng nhạc đến cách thể hiện, nhằm mang đến cho khán giả sự mới mẻ, đa dạng và nhiều màu sắc hơn: "Tôi sẽ không giữ giới hạn an toàn nữa. Tôi muốn thử sức ở nhiều phong cách để khán giả thấy được một Quang Toàn đầy nội lực, giàu năng lượng và luôn sẵn sàng cống hiến cho âm nhạc Việt Nam".

Nam thí sinh cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban tổ chức và ban giám khảo đã đồng hành, hỗ trợ anh trong suốt hành trình vừa qua. Anh khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để mang đến một tiết mục bùng nổ, đáp lại kỳ vọng và niềm tin yêu của khán giả.

Với tinh thần quyết tâm và khát vọng cống hiến, Quang Toàn đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nhân tố nổi bật tại vòng chung kết Ngôi sao Nhạc Việt 2025.