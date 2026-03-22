San Trần - Ngọc Tú Phạm: Mang nụ cười và hạnh phúc đến cộng đồng người Việt

Không chỉ gây chú ý với lần đầu chạm ngõ điện ảnh, hành trình nghệ thuật cùng những hoạt động hướng về cộng đồng của họ cũng để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Vợ chồng San Trần và Ngọc Tú Phạm hội ngộ Minh Thư trong ngày khai máy phim "Tình một đêm" tại TPHCM.

Cơ duyên bất ngờ với điện ảnh

Chia sẻ với phóng viên sau ba phân đoạn đầu tiên của phim, nghệ sĩ San Trần cho biết anh và Minh Thư đã quen biết nhau suốt 27 năm, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh.

"Trong một lần sang nhà Minh Thư dùng bữa, câu chuyện xoay quanh nghệ thuật đã mở ra cơ hội bất ngờ. Minh Thư ngỏ ý mời Ngọc Tú tham gia một vai diễn, đồng thời cho biết thường xuyên theo dõi các sản phẩm TikTok của cô và nhận thấy tố chất diễn xuất rất riêng" - San Trần kể.

Trước lời mời chân thành, San Trần không chỉ ủng hộ vợ mà còn quyết định cùng về Việt Nam tham gia dự án, góp sức cho bộ phim tâm huyết của người bạn lâu năm.

Vai diễn nhiều màu sắc

Trong "Tình một đêm", San Trần đảm nhận vai David Trần – một cổ đông nắm giữ 20% cổ phần trong một tập đoàn nhưng vì thiếu tập trung, bỏ bê công việc nên bị đối thủ thâu tóm, mất trắng phần sở hữu của mình.

Trong khi đó, Ngọc Tú Phạm hóa thân thành Cherry – một nhân vật làm việc trong công ty thời trang, có tính cách nhiều chuyện, thường xuyên đối đầu với nhân vật chính Mộc Miên (do Minh Thư thủ vai). Với những chiêu trò mưu mô nhằm hạ bệ Mộc Miên, Cherry trở thành điểm nhấn kịch tính của phim. Tuy nhiên, trước sự tài năng và bản lĩnh của nữ chính, mọi âm mưu của nhân vật này đều thất bại.

Diễn viên San Trần hóa thân vào hình ảnh nhân vật.

Dù là tuyến phản diện, vai diễn của Ngọc Tú Phạm không làm lu mờ hình ảnh trung tâm mà ngược lại còn góp phần tôn lên chiều sâu nội dung và sức hút của câu chuyện.

"Diễn như không diễn" – dấu ấn của San Trần

Lần đầu thử sức với điện ảnh, San Trần gây bất ngờ khi nhận được nhiều đánh giá tích cực về khả năng nhập vai. Lối diễn tự nhiên, chân thật giúp anh nhanh chóng tạo thiện cảm với ê-kíp và khán giả.

Anh chia sẻ: "Tôi thường xem các tác phẩm điện ảnh châu Á và châu Âu để học hỏi. Khi diễn, tôi tập trung vào nội tâm nhân vật, quan sát ánh mắt và sự chuyển biến tâm lý". San Trần cũng cho biết anh chịu ảnh hưởng từ phong cách diễn xuất tự nhiên của Thành Long – điều góp phần tạo nên nét "diễn như không diễn" trong từng phân cảnh.

Hành trình nghệ thuật từ đam mê của Ngọc Tú Phạm

Khác với chồng, Ngọc Tú Phạm theo đuổi nghệ thuật từ lâu thông qua việc sáng tạo nội dung trên các nền tảng số. Niềm đam mê được nuôi dưỡng qua những video TikTok, các chương trình ca nhạc và phim ảnh mà cô yêu thích.

Diễn viên- Nhà sáng tạo nội dung số Ngọc Tú Phạm.

Nhận thấy tình yêu nghệ thuật của vợ, San Trần đã chủ động tổ chức một show diễn ở Orange County (California) để cô hiện thực hóa ước mơ. Chương trình đầu tay của Ngọc Tú Phạm vượt ngoài mong đợi khi thu hút đông đảo khán giả, thậm chí nhiều người chấp nhận đứng xem vì không còn chỗ ngồi.

"Có khán giả nói rằng họ chưa từng tham gia một chương trình nào vui và ý nghĩa như vậy. Đó là động lực rất lớn để tôi tiếp tục" - Ngọc Tú Phạm xúc động chia sẻ.

Mang niềm vui đến cộng đồng

Không tự nhận mình là "bầu show", nhưng Ngọc Tú Phạm xem việc tổ chức các chương trình giải trí là cách lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng người Việt tại Mỹ – nơi nhịp sống luôn bận rộn và nhiều áp lực. Trong thời gian tới, cô dự định tiếp tục thực hiện các chương trình biểu diễn kết hợp thiện nguyện nhằm gây quỹ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Cặp đôi vợ chồng nghệ sĩ hội ngộ dàn diễn viên trong dự án phim của nhà sản suất - diễn viên Minh Thư

"Được mang đến nụ cười và sự thư giãn cho mọi người là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi" - cô bày tỏ.

Kỳ vọng với "Tình một đêm"

Nói về dự án lần này, cả San Trần và Ngọc Tú Phạm đều đặt nhiều kỳ vọng. Họ tin rằng "Tình một đêm" sẽ được khán giả đón nhận và trở thành dấu ấn mới trong sự nghiệp của Minh Thư, nối tiếp thành công của những tác phẩm trước đó. Cặp đôi cũng khẳng định sẵn sàng tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh trong tương lai nếu có cơ hội, xem đây là hành trình dài lâu với nghệ thuật.

Từ những sân khấu cộng đồng tại Mỹ đến phim trường tại Việt Nam, hành trình của San Trần - Ngọc Tú Phạm không chỉ là câu chuyện về đam mê nghệ thuật mà còn là hành trình lan tỏa niềm vui, sự sẻ chia và kết nối cộng đồng người Việt trên khắp thế giới.