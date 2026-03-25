SANYO khuấy động thị trường Việt Nam với diện mạo mới

SANYO – thương hiệu di sản đến từ Nhật Bản, chính thức mở ra chương mới tại thị trường Việt Nam với nguồn năng lượng trẻ trung và đầy nhiệt huyết, mang đậm tinh thần “Đúng Cool, Đúng Chất”.

Ông Hisatomi Yoshiyuki, Giám đốc Kinh doanh nhãn hàng SANYO tại Việt Nam chia sẻ: “Sản phẩm điều hòa SANYO đã xây dựng được uy tín toàn cầu vững chắc qua nhiều năm nhờ độ bền công nghiệp trước khi được Panasonic mua lại vào năm 2011.

Trong khi một số dòng thiết bị gia dụng được chuyển giao cho các đơn vị khác, mảng kinh doanh điều hòa không khí vẫn được Panasonic giữ lại và được tích hợp vào hệ sinh thái R&D toàn cầu của Panasonic, nhằm bảo toàn năng lực cốt lõi và chất lượng sản phẩm.

Điều hòa không khí SANYO chính thức mở ra chương mới tại thị trường Việt Nam với tư cách là một thương hiệu độc lập, kết hợp công nghệ tiên tiến của Panasonic, tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản và độ tin cậy lâu bền, nhằm đưa chất lượng Nhật Bản đích thực đến gần hơn với nhiều phân khúc khách hàng, đặc biệt là giới trẻ với mức giá hợp lý. Đây cũng là cam kết phát triển dài hạn của chúng tôi tại Việt Nam".

Dòng sản phẩm chủ lực được giới thiệu là SANYO Comfort Series, tập trung vào các yếu tố cơ bản: làm lạnh nhanh, vận hành êm và tiết kiệm điện. Về hiệu năng, máy có chế độ Powerful Mode giúp giảm nhiệt nhanh, có thể hạ tới 9°C trong khoảng 60 giây sau khi khởi động. Hệ thống cánh đảo gió Wide Flap giúp phân bổ luồng khí đều khắp phòng, tránh tình trạng lạnh cục bộ.

Thiết bị cũng chú trọng độ ồn thấp với Quiet Mode, giảm xuống khoảng 21 dB – tương đương môi trường yên tĩnh như thư viện, phù hợp khi ngủ hoặc làm việc. Ngoài ra, chế độ Sleep Mode tự động điều chỉnh nhiệt độ theo từng giai đoạn giấc ngủ, giúp duy trì cảm giác dễ chịu ban đêm.

Về chất lượng không khí, máy tích hợp bộ lọc bụi mịn PM2.5, hỗ trợ cải thiện không khí trong không gian kín – yếu tố quan trọng trong môi trường đô thị.





Một điểm đáng chú ý là chế độ Eco Smart, sử dụng thuật toán để ghi nhớ thói quen sử dụng, từ đó tối ưu hoạt động làm mát và tiết kiệm điện năng, với mức giảm tiêu thụ điện có thể lên đến khoảng 23%.

Nhìn chung, SANYO tập trung vào các tính năng thiết thực: làm lạnh nhanh, vận hành êm, tiết kiệm điện và độ bền theo tiêu chuẩn Nhật, thay vì các yếu tố mang tính quảng bá. Giá bán cụ thể chưa được công bố trong thông tin ra mắt.