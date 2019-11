Khó "cải tạo" mẹ chồng

NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC Thúy Hằng (tỉnh Long An): Nếu hợp lý sẽ đồng thuận

Đang bầu bì đừng căng thẳng quá bạn nhé! Việc này thật ra cũng không quá lớn. Tôi nghĩ, công việc cho người giúp việc thường là công việc định kỳ nên để sắp xếp việc rất đơn giản.

Ở nhà tôi cũng có người giúp việc theo giờ được thuê qua ứng dụng. Mỗi tuần, họ đến nhà giúp tôi 3 lần. Tôi lên sẵn một check list, yêu cầu người ta làm theo thứ tự đó. Tôi cũng đề nghị công ty cung cấp nhân sự không đổi người để khỏi mất công hướng dẫn nhiều lần.

Mẹ chồng tôi lúc đầu cũng không thuận. Sau đó, bà đồng ý, có lẽ do thấy hợp lý và mọi người trong gia đình có thêm thời gian chơi, ngủ thêm một chút hoặc thỉnh thoảng có thể la cà bên ngoài sau giờ làm thay vì chạy đôn chạy đáo về nhà để chuẩn bị bữa tối. Bạn thử như vậy xem sao.

Tạ Diệu (quận Tân Bình, TP HCM): Ngồi xuống và phân chia công việc hợp lý

Trên Facebook tôi vẫn thường nghe các bạn nói về đề tài người giúp việc, kể lể, than phiền, thậm chí mang người giúp việc ra làm chuyện cười. Tôi nghĩ phải chăng việc có người giúp việc nhà được các bạn xem như một yếu tố chứng tỏ mình sành điệu, đẳng cấp. Đúng là có người giúp việc trong nhà chúng ta đỡ được rất nhiều; nhưng thật ra tôi thấy mẹ chồng bạn cũng đúng. Thêm một người trong nhà đôi khi phiền phức lắm, nhất là với những người lớn tuổi vốn không quen các dịch vụ bây giờ. Theo tôi, bạn nên cố gắng sắp xếp bàn với mẹ chồng để phân chia công việc cho hợp lý. Điều này vừa làm hài lòng mẹ chồng bạn, vừa giúp bạn tranh thủ vận động lúc bầu bì. Biết bao người có bầu vẫn làm việc nhà bình thường đến lúc sinh, tôi cũng vậy. Chỉ cần bạn đừng làm việc quá sức.