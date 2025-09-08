Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao

Điệp Văn: Khi đạo diễn biến âm nhạc thành hành trình sẻ chia

Chuyện của Sao 09:48

Với vai trò đạo diễn, Điệp Văn đã mang âm nhạc làm nhịp cầu nối yêu thương cho đêm diễn Children for Children.

Bản lĩnh sống 09:27

Đạt giải cao tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2024, nha sĩ - ca sĩ Phạm Kỳ Anh mang sứ mệnh của một nghệ sĩ phục vụ cộng đồng bằng lời ca, giọng hát nội lực.

Tiêu dùng thông minh 10:14

Everpia, công ty mẹ của thương hiệu chăn ga cao cấp Everon, vừa khai trương Everon Flagship Space đầu tiên tại TP HCM ngày 5-9.

Tiêu dùng thông minh 10:10

Hãng vật liệu xây dựng Kobler (Đức) thu hút nhiều khách tham quan phân khu "Đầu tàu kinh tế" trong triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Bản lĩnh sống 11:01

Nghệ sĩ Đức Xuân, Viện Phó Viện nghiên cứu ứng dụng phong thủy kiến trúc vào đời sống, trao tặng 30 phần quà gồm xe đạp, bút, tập cho học sinh nghèo.

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

Bản lĩnh sống 12:08

NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành Tuyển tập 90 ca khúc chủ đề "Lời tri ân đến từ trái tim" của nhà báo Trương Vĩnh Anh Duy, dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9.

Tiêu dùng thông minh 12:03

Lazada, nền tảng Thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, chính thức khởi động Đại tiệc 9-9 "Siêu Sale Chính Hãng" từ 20 giờ ngày 8-9 đến ngày 11-9.

Điểm đến 08:49

Đêm nhạc từ thiện “Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc” với sự tham gia của khán giả, khách mời và nghệ sĩ nổi tiếng.

Tiêu dùng thông minh 08:46

Sắp vào mùa cao điểm tiêu dùng, Lazada tổng hợp một số tiêu điểm hoạt động hứa hẹn mang lại giá trị thiết thực cho cả người mua và nhà bán hàng.

Bản lĩnh sống 12:23

Khóa học "Sức bền tinh thần" không chỉ là nơi để học lý thuyết, mà còn là một khoản đầu tư cho sức khỏe tinh thần của chính bạn.

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Điểm đến 07:04

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân" chính thức khởi động bằng buổi họp báo với hơn 200 khách mời là doanh nhân, doanh nghiệp, nghệ sĩ và báo chí.

Bản lĩnh sống 11:49

Có những tia nắng mang theo hơi ấm của thiên nhiên và cũng có những tia nắng được thắp lên từ tình người.

Tiêu dùng thông minh 11:47

Ra mắt thực khách vào năm 2021, thương hiệu bánh trung thu Calisa đã nhanh chóng tạo dựng dấu ấn riêng biệt trong lòng người tiêu dùng Việt Nam.

Điểm đến 19:05

Công ty J&T Express phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức Lễ phát động trồng cây "Kiến tạo tương lai – J&T Express chung sức trồng 1 tỉ cây xanh".

Chuyện của Sao 12:19

Á quân 2 "Solo cùng bolero 2024" ca sĩ Thùy Anh, trăn trở làm sao để khán giả không nhàm chán, luôn làm mới mình giữa thời điểm dòng nhạc đang bị bão hòa.

Điểm đến 14:34

Ngày 27-8, Triển lãm Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025 lần 5 khai mạc tại The ADORA Center (431 Hoàng Văn Thụ, P.Tân Sơn Nhất, TP HCM).

Điểm đến 10:44

Khai giảng Lớp thực chiến livestream TikTok - Khóa I cho các bạn thanh niên khuyết tật do trường CĐ Hoa Sen, Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật... tổ chức.

Tiêu dùng thông minh 10:42

vivo Việt Nam vừa chính thức ra mắt vivo V60 5G, một thành viên mới với nhiều cải tiến gia nhập V series.

Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao

8 tháng 9, 2025 | 09:24

Sáng ngày khai giảng, tại xã Ea Riêng (tỉnh Đắk Lắk), không khí rộn ràng của ngày tựu trường đã trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn với nhiều học sinh nghèo.

Lý do không chỉ bởi tiếng trống trường vang lên, mà còn bởi những suất học bổng đặc biệt của Công ty CP Thực phẩm G.C (GC Food) đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí vươn lên.

Học bổng đặc biệt, hành trình dài hạn

Điểm đáng chú ý nhất của chương trình học bổng lần này không nằm ở giá trị tài chính đơn thuần, mà ở sự cam kết dài hạn. Theo đó, mỗi suất học bổng trị giá 8 triệu đồng/năm học, được trao thành 2 đợt (đầu mỗi học kỳ 4 triệu đồng). Quan trọng hơn, GC Food cam kết duy trì liên tục cho đến khi các em học hết lớp 12. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp, học bổng ý nghĩa này được GC Food trao tặng.

Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao- Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Lê Đình Chinh vui mừng nhận học bổng từ GC Food.

Điều này đồng nghĩa, một học sinh từ lớp 6 có thể được đồng hành suốt 7 năm liền; học sinh lớp 10 sẽ nhận học bổng trong suốt 3 năm còn lại của bậc phổ thông. Đây là một cam kết bền bỉ, cho thấy doanh nghiệp không chỉ trao cơ hội tức thời, mà còn đồng hành lâu dài, tạo nền tảng ổn định để học sinh yên tâm học tập.

Tại buổi lễ, bên cạnh 10 suất học bổng, GC Food còn trao phần thưởng khích lệ với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng cho chính những em học sinh này vì thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2024–2025. Hành động ấy vừa là ghi nhận, vừa là lời nhắn gửi rằng mọi nỗ lực đều xứng đáng được trân trọng.

Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao- Ảnh 2.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp GC Food trao tặng học bổng dài hạn cho học sinh vùng cao

Vượt khó để theo đuổi tri thức

Em Sùng Thị Pàng, học sinh lớp 11 Trường THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ, là chị cả trong gia đình có 6 anh chị em. Ba mẹ em đều làm thuê với thu nhập bấp bênh, ai thuê gì làm nấy. Đường đến trường dài 14 km, Pàng phải đi bằng xe máy cũ. Thế nhưng em vẫn nỗ lực học tập và mơ ước sau này trở thành một chiến sĩ công an để bảo vệ cộng đồng.

Nhận học bổng từ GC Food, Pàng xúc động: "Học bổng này giúp em có thể tiếp tục đến trường, giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để đạt được ước mơ của mình".

Cũng đầy nghị lực là em Trần Nguyễn Ngọc Trà Giang, học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Đình Chinh. Giang mồ côi cha, sống cùng mẹ và hai chị em. Mẹ em, năm nay 43 tuổi, vừa làm thuê, vừa bán bánh chuối để kiếm sống, lại mang trong mình căn bệnh u tuyến giáp và khoản nợ hơn 80 triệu đồng. Thế nhưng Giang luôn cố gắng học tập với ước mơ trở thành một giáo viên để giúp đỡ những học sinh nghèo khác. Khi nhận học bổng, em rưng rưng chia sẻ: "Em cảm ơn vì sự giúp đỡ này. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành cô giáo, có thể giúp đỡ nhiều em nhỏ giống như em bây giờ".

Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao- Ảnh 3.

Học bổng và các phần quà được GC Food trao tặng mang lại niềm vui cho học sinh nghèo

Ở những ngôi trường vùng cao Đắk Lắk vẫn còn rất nhiều em học sinh đang từng ngày nỗ lực vượt qua thiếu thốn để tiếp tục đến lớp. Các em mang trong mình khát vọng học tập, xem con chữ như con đường duy nhất để đổi thay cuộc đời. Mỗi ngày đến trường, các em không chỉ học kiến thức mà còn học cách kiên cường trước khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình.

Ngày khai giảng luôn mang đến nhiều kỳ vọng và khởi đầu mới. Với các em học sinh nghèo ở Ea Riêng, khoản hỗ trợ này giống như một "hành trang tinh thần", giúp các em tự tin hơn khi bước vào năm học mới. Không còn nỗi lo lắng về học phí, sách vở, đồng phục…, các em có thể dành trọn tâm trí cho việc học tập và rèn luyện.

Doanh nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng

Trong bối cảnh khoảng cách về cơ hội giáo dục giữa miền núi và đô thị vẫn còn hiện hữu, sự đồng hành này càng trở nên đáng quý. Nó không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt mà còn mở ra cánh cửa hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao- Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thành viên HĐQT GC Food trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong việc tham gia vào sự nghiệp giáo dục. GC Food là một ví dụ điển hình. Ngoài chương trình học bổng, doanh nghiệp này còn triển khai nhiều hoạt động dài hạn, trong đó có "Trò chuyện với tương lai – Cùng em đọc sách" phối hợp với nhà văn Phương Huyền để lan tỏa văn hóa đọc trong học đường; đồng hành cùng Food Bank Việt Nam mang đến bữa ăn ấm áp cho trẻ em khó khăn; tổ chức các buổi họp mặt, tạo môi trường học tập, sáng tạo cho sinh viên.

Những hoạt động ấy cho thấy một triết lý rõ ràng: phát triển bền vững không chỉ nằm ở tăng trưởng kinh tế, mà còn ở việc chăm lo cho thế hệ trẻ – nguồn lực con người của tương lai.

Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao- Ảnh 5.

Các em học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn vẫn luôn nỗ lực đi tìm con chữ

Mỗi suất học bổng không chỉ là con số tài chính, mà là sự thừa nhận giá trị của nỗ lực, của khát vọng vươn lên từ những mảnh đời khó khăn.

Chính sự gắn kết này giúp thắp sáng ước mơ, để những học sinh nghèo không cảm thấy đơn độc trên con đường tìm kiếm tri thức. Từ đó, các em có thể trở thành những công dân hữu ích, quay lại đóng góp cho cộng đồng, tạo thành vòng tròn nhân ái bền vững.

Tân Xuân

