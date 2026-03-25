vivo ra mắt bộ đôi V70 và V70 FE: Nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động và sáng tạo hình ảnh

Vivo V70 là model cao cấp hơn, được đồng phát triển camera với ZEISS. Máy trang bị hệ thống camera gồm: camera chính 50MP OIS, camera tele 50MP, góc siêu rộng 8MP và camera trước 50MP.

Thiết bị hỗ trợ quay video 4K 60fps, zoom tối đa 10x và chế độ Sân khấu AI giúp chụp rõ chủ thể trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Trong khi đó, vivo V70 FE nổi bật với camera chính 200MP, cảm biến lớn, chống rung CIPA 4.0 và zoom tối đa 30x. Máy hỗ trợ chụp ảnh độ phân giải cao, cho phép crop sâu mà vẫn giữ chi tiết, phù hợp chụp phong cảnh hoặc ảnh nhóm.

Ngoài ra, tính năng in ảnh độ phân giải cao giúp xuất ảnh khổ lớn mà không giảm chất lượng.Cả hai thiết bị đều tích hợp các công cụ AI chỉnh sửa như xóa vật thể, mở rộng ảnh, chỉnh màu và thay đổi bối cảnh. Những tính năng này giúp người dùng xử lý ảnh nhanh ngay trên điện thoại mà không cần phần mềm ngoài.

Về thiết kế, V70 sử dụng khung hợp kim nhôm, mặt lưng kính chống bám vân tay, màn hình OLED 6,59 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz và cảm biến vân tay siêu âm.

Máy đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68/IP69.V70 FE mỏng 7,59mm, nặng khoảng 200g, hướng đến thiết kế nhẹ nhưng vẫn có pin lớn. Máy sử dụng màn hình AMOLED 1.5K, loa kép stereo và vi xử lý MediaTek Dimensity 7360-Turbo.

Điểm khác biệt lớn nằm ở pin: V70 có pin 6500mAh, còn V70 FE lên tới 7000mAh – lớn nhất dòng V Series. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh 90W. V70 FE có chế độ tiết kiệm pin giúp duy trì hoạt động khi dung lượng thấp, phù hợp sử dụng dài ngày hoặc đi du lịch.

Hai máy chạy OriginOS 6, tích hợp các tính năng AI hỗ trợ tìm kiếm, ghi chú, dịch, tạo nội dung và chuyển dữ liệu nhanh. Vivo cũng cam kết cập nhật phần mềm dài hạn, đặc biệt trên V70.

Về giá bán:

V70 FE: 13,99 triệu (8GB/256GB) và 15,99 triệu (12GB/256GB)

V70: 17,99 triệu (8GB/256GB) và 19,99 triệu (12GB/256GB)

Sản phẩm được phân phối tại Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, kèm ưu đãi trong giai đoạn mở bán.

