vivo ra mắt bộ đôi V70 và V70 FE: Nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động và sáng tạo hình ảnh

Local Vietnam khai trương Ha Giang Aya Lodge tại Bản Sủng Trái

Điểm đến 17:24

Một khu nghỉ dưỡng mới tại Bản Sủng Trái đang mang đến một hướng đi khác biệt, gần gũi hơn với nhịp sống bản địa.

Hakai Việt Nam: Đỉnh cao Laser trị nám, xóa xăm và trị sẹo

Khoẻ - Đẹp 17:22

Hakai Việt Nam trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho nhiều spa và thẩm mỹ viện.

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ đầu tư phòng mổ thông minh, nâng chuẩn an toàn phẫu thuật

Khoẻ - Đẹp 11:28

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ đưa vào hoạt động phòng mổ thông minh mới tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Chiết xuất Đỗ Tùng và Hương Nhu Trắng: Giải pháp từ dược liệu cho da đầu gàu

Khoẻ - Đẹp 10:24

Dầu gội Antisol Plus là một trong những sản phẩm kết hợp các dược liệu thiên nhiên với công nghệ sản xuất tiên tiến.

San Trần - Ngọc Tú Phạm: Mang nụ cười và hạnh phúc đến cộng đồng người Việt

Bản lĩnh sống 10:14

San Trần - Ngọc Tú Phạm vừa trở về Việt Nam để tham gia dự án điện ảnh Web Drama "Tình một đêm" của nhà sản xuất – diễn viên Minh Thư.

Những hiệu quả độc đáo từ yoga

Khoẻ - Đẹp 15:36

Yoga làm tăng sức mạnh cơ bắp, giảm mỡ bụng, hỗ trợ thận thải axit uric... Yoga mang lại nhiều hiệu quả độc đáo mà không phải ai cũng biết.

Làm việc online, nhận lương từ nước ngoài thì tính thuế TNCN thế nào?

Tiêu dùng thông minh 14:59

Hiểu rõ quy định và cách tính thuế thu nhập cá nhân online giúp người lao động chủ động tài chính và tránh rủi ro pháp lý.

Điều trị kết hợp nghỉ dưỡng tại Vinmec Ocean Park 2

Khoẻ - Đẹp 14:33

Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2 triển khai mô hình điều trị kết hợp nghỉ dưỡng, giúp người bệnh phục hồi trong không gian riêng tư.

Hữu Phước: Truyền năng lượng cho giới trẻ

Bản lĩnh sống 14:32

Từ những đạo cụ giản dị, đời thường, Phước Lầy đã tạo nên thế giới trò chơi online đầy tiếng cười, mang đến năng lượng tích cực cho hàng triệu khán giả.

Tranhtomauonline.com - Nền tảng tranh tô màu động vật giúp bé phát triển sáng tạo

Điểm đến 11:29

Tranhtomauonline.com mang đến kho tranh tô màu phong phú và đa dạng chủ đề động vật, thực vật, đồ vật, nghề nghiệp, phương tiện…

Kloé Wellness Center khai trương: Đánh dấu mô hình Wellness cao cấp

Khoẻ - Đẹp 10:22

Kloé Wellness Center–House of Beauty Paris chính thức khai trương, mang đến một không gian chăm sóc sắc đẹp và phục hồi toàn diện theo xu hướng wellness.

Chiến dịch Tết 2026 của Home Credit: Những mảnh ghép nhỏ góp nên niềm vui lớn

Tiêu dùng thông minh 10:20

Home Credit đã khép lại chiến dịch Tết 2026 bằng cú hích về truyền thông, ghi dấu ấn cho người tiêu dùng qua chuỗi hoạt động gắn kết cộng đồng.

Wisdomland: Trường mầm non đầu tiên tại Việt Nam là thành viên của cộng đồng Eco-Schools

Điểm đến 09:57

Hệ thống Giáo dục Mầm non Quốc tế Wisdomland World School vừa công bố Wisdomland Đảo Kim Cương và Wisdomland Imperia là thành viên của cộng đồng Eco-Schools.

Hoa hậu Dạ Minh Châu bứt phá với loạt dự án nghệ thuật đầu năm 2026

Chuyện của Sao 14:03

Mở đầu năm 2026 đầy khởi sắc, Dạ Minh Châu gây chú ý khi liên tục góp mặt trong nhiều dự án nghệ thuật và sự kiện lớn.

Hồ Kiều Thu và hành trình bền bỉ với nghệ thuật

Bản lĩnh sống 14:02

Không ồn ào hay vội vã, Hồ Kiều Thu chọn cho mình một con đường bền bỉ, lặng lẽ theo đuổi đam mê nghệ thuật suốt nhiều năm qua.

Nha sĩ - ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Nguồn năng lượng mới cho hành trình sống cùng nghệ thuật

Bản lĩnh sống 15:13

Mới đây, trong loạt ảnh mới giới thiệu đến công chúng, nha sĩ- ca sĩ Phạm Kỳ Anh khiến khán giả bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung, phong cách tươi mới.

CTCP Tập đoàn Đầu tư ATM ký hợp tác với Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Điểm đến 15:10

Trường Đại học Yersin Đà Lạt và CTCP Tập đoàn Đầu tư ATM hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng và tạo cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên.

Ca sĩ Thạch Dũng lần đầu tổ chức liveshow "Mùa Xuân trên quê hương"

Chuyện của Sao 16:57

Vừa qua, tại sân khấu Kim Thái Hoàng, ca sĩ Thạch Dũng (Giải nhất cuộc thi Tình ca Việt Nam 2025) tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Tạp chí Phụ nữ Mới bổ nhiệm nhân sự Văn phòng đại diện tại TPHCM

Điểm đến 13:59

Ngày 15-3, Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức sự kiện "Lễ trao Quyết định bổ nhiệm và Công bố chiến lược hoạt động năm 2026" của Tạp chí Phụ nữ Mới

Tìm kiếm địa điểm uy tín tại Thái Bình trở nên dễ dàng hơn nhờ ThaiBinhToplist

Điểm đến 13:52

ThaiBinhToplist ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó, trở thành nền tảng tổng hợp và xếp hạng các địa điểm nổi bật tại địa phương.

vivo ra mắt bộ đôi V70 và V70 FE: Nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động và sáng tạo hình ảnh

25 tháng 3, 2026 | 18:14

Ngày 25-3, vivo Việt Nam ra mắt hai mẫu smartphone mới thuộc V Series: vivo V70 và V70 FE, tập trung vào nhiếp ảnh, pin lớn và hiệu năng ổn định.

Vivo V70 là model cao cấp hơn, được đồng phát triển camera với ZEISS. Máy trang bị hệ thống camera gồm: camera chính 50MP OIS, camera tele 50MP, góc siêu rộng 8MP và camera trước 50MP. 

vivo ra mắt bộ đôi V70 và V70 FE: Nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động và sáng tạo hình ảnh - Ảnh 1.

Thiết bị hỗ trợ quay video 4K 60fps, zoom tối đa 10x và chế độ Sân khấu AI giúp chụp rõ chủ thể trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Trong khi đó, vivo V70 FE nổi bật với camera chính 200MP, cảm biến lớn, chống rung CIPA 4.0 và zoom tối đa 30x. Máy hỗ trợ chụp ảnh độ phân giải cao, cho phép crop sâu mà vẫn giữ chi tiết, phù hợp chụp phong cảnh hoặc ảnh nhóm. 

vivo ra mắt bộ đôi V70 và V70 FE: Nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động và sáng tạo hình ảnh - Ảnh 2.

Ngoài ra, tính năng in ảnh độ phân giải cao giúp xuất ảnh khổ lớn mà không giảm chất lượng.Cả hai thiết bị đều tích hợp các công cụ AI chỉnh sửa như xóa vật thể, mở rộng ảnh, chỉnh màu và thay đổi bối cảnh. Những tính năng này giúp người dùng xử lý ảnh nhanh ngay trên điện thoại mà không cần phần mềm ngoài.

Về thiết kế, V70 sử dụng khung hợp kim nhôm, mặt lưng kính chống bám vân tay, màn hình OLED 6,59 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz và cảm biến vân tay siêu âm. 

Máy đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68/IP69.V70 FE mỏng 7,59mm, nặng khoảng 200g, hướng đến thiết kế nhẹ nhưng vẫn có pin lớn. Máy sử dụng màn hình AMOLED 1.5K, loa kép stereo và vi xử lý MediaTek Dimensity 7360-Turbo.

vivo ra mắt bộ đôi V70 và V70 FE: Nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động và sáng tạo hình ảnh - Ảnh 3.

Điểm khác biệt lớn nằm ở pin: V70 có pin 6500mAh, còn V70 FE lên tới 7000mAh – lớn nhất dòng V Series. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh 90W. V70 FE có chế độ tiết kiệm pin giúp duy trì hoạt động khi dung lượng thấp, phù hợp sử dụng dài ngày hoặc đi du lịch.

Hai máy chạy OriginOS 6, tích hợp các tính năng AI hỗ trợ tìm kiếm, ghi chú, dịch, tạo nội dung và chuyển dữ liệu nhanh. Vivo cũng cam kết cập nhật phần mềm dài hạn, đặc biệt trên V70.

Về giá bán:

V70 FE: 13,99 triệu (8GB/256GB) và 15,99 triệu (12GB/256GB)

V70: 17,99 triệu (8GB/256GB) và 19,99 triệu (12GB/256GB)

Sản phẩm được phân phối tại Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, kèm ưu đãi trong giai đoạn mở bán.

Văn Trường

Nẹp chống trượt cầu thang – An tâm trong từng bước chân cùng Nẹp Giá Rẻ

Nẹp chống trượt cầu thang – An tâm trong từng bước chân cùng Nẹp Giá Rẻ

Tiêu dùng thông minh 18:32

Sản phẩm tại Nẹp Giá Rẻ kết hợp an toàn, độ bền và thẩm mỹ cho không gian sống.

Minh Thành Auto nâng cao trải nghiệm lái xe với camera hành trình Vietmap

Minh Thành Auto nâng cao trải nghiệm lái xe với camera hành trình Vietmap

Tiêu dùng thông minh 15:53

Minh Thành Auto mang đến giải pháp lắp đặt chuyên nghiệp, giúp mỗi chuyến đi thêm an tâm.

Quạt Phú Đạt Vượng nâng tầm hiệu suất quạt hướng trục tại Việt Nam

Quạt Phú Đạt Vượng nâng tầm hiệu suất quạt hướng trục tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 14:51

Trên thị trường, Quạt Phú Đạt Vượng khẳng định vị thế bằng các giải pháp quạt hướng trục chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Nhà ống gác lửng 3 phòng ngủ có sân thượng tại RealHouse

Nhà ống gác lửng 3 phòng ngủ có sân thượng tại RealHouse

Tiêu dùng thông minh 14:50

Nhà ống gác lửng 3 phòng ngủ có sân thượng nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa chi phí xây dựng, diện tích sử dụng và chất lượng sống.

Mẹo hay, rất hữu hiệu ai cũng nên biết

Mẹo hay, rất hữu hiệu ai cũng nên biết

Tiêu dùng thông minh 13:30

5 thứ tưởng "bỏ đi" đánh bay mùi hôi trong tủ lạnh; Bí quyết tẩy keo 502 trên da và đồ vật; Không chỉ làm gia vị, muối còn có 9 công dụng tuyệt vời khác...

Món ngon

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Món ngon 14:22

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Món ngon 08:15

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Video 15:43

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.