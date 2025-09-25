5.000 doanh nhân tham gia diễn đàn kinh tế

Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, từ 24 đến 27-9, chương trình dự kiến thu hút 10.000 lượt khách tham dự, trong đó, có hơn 5.000 doanh nhân, CEO, nhà đầu tư, cùng với sự góp mặt của hơn 50 quỹ đầu tư trong nước và quốc tế. Đặc biệt, có 150 gian hàng triển lãm đa dạng các ngành nghề sẽ mang đến một không gian giao thương sôi động và hiệu quả.

Ban chấp hành Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM và Hội Nữ Doanh nhân TP HCM tại diễn đàn

Chương trình còn có các tọa đàm: "JCI VN- Từ Hiệu quả đến Hiệu suất - Bước tiến cho lãnh đạo cấp trung", "Chuyển đổi giao thông xanh – Cơ hội đầu tư bứt phá", "Chiến lược gọi vốn và Niêm yết quốc tế – Cơ hội từ Singapore", "Hiểu biết hiệp định thương mại và thông luật - chìa khóa mở đường cho doanh nghiệp việt bứt tốc quốc tế", Khởi nghiệp di sản hạnh phúc" , "The Vow's Legacy", "Tinh hoa kết nối – Dẫn lối tương lai"…

Khách mời tham quan các gian hàng tại Diễn đàn HCMC Business Summit 2025

Ông Lê Trí Thông, Chủ tịch YBA TP HCM, cho biết đây là sự kiện tầm vóc và có tính chất quan trọng, là nơi quy tụ những doanh nhân, nhà đầu tư, nhà lãnh đạo hàng đầu của khu vực phía nam. Cùng hướng đến xây dựng HCMC Business Summit trở thành nền tảng kết nối bền vững giữa các thế hệ doanh nhân năng động – đổi mới – trách nhiệm trong tương lai, thúc đẩy hợp tác kinh tế và kết nối đa chiều giữa các thế hệ doanh nhân trong nước và quốc tế.

Diễn đàn sẽ là nơi các nhà lãnh đạo cùng nhau giải mã những thách thức và cơ hội, tìm kiếm điểm cân bằng giữa yếu tố công nghệ đột phá (High-Tech) và giá trị con người (High-Touch).