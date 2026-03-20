Chiến dịch Tết 2026 của Home Credit: Những mảnh ghép nhỏ góp nên niềm vui lớn

Khi Tết 2026 gõ cửa, Home Credit mong muốn cùng khách hàng gác lại âu lo để đón nhận niềm vui trọn vẹn qua chiến dịch "Góp nên Tết Nhà Vô Giá". Thay vì những thông điệp xa xôi, thương hiệu chọn cách đồng hành chân thành, khích lệ mỗi người cùng góp nhặt những nỗ lực nhỏ bé để vun đắp nên một mùa Tết sum vầy, ấm áp.

Với chiến dịch Tết 2026, Home Credit đã chuyển dịch thông điệp từ sự trân trọng giá trị gia đình sang hành động cụ thể: "Góp nên Tết Nhà Vô Giá". Tại đây, Home Credit khuyến khích mỗi thành viên trong gia đình cùng chung tay, góp sức nhỏ bé của mình để tạo nên một cái Tết trọn vẹn. Tư duy này được hiện thực hóa qua thước phim cùng tên và nhanh chóng chạm đến cảm xúc của cộng đồng nhờ những câu chuyện đời thường chân thật và gần gũi.

Qua đó, tổng lượt xem của thước phim trên toàn bộ các nền tảng trực tuyến cán mốc hơn 38 triệu, khẳng định sức hút của những câu chuyện đời thường chân thật. Sự đồng cảm sâu sắc từ người xem đã giúp chiến dịch đạt tổng cộng 25 triệu lượt tiếp cận.

Các khoảnh khắc đẹp trong MV Góp nên Tết nhà vô giá của Home Credit.

Không chỉ có mặt trận trực tuyến, Home Credit còn mang không khí Tết đến gần hơn với khách hàng qua các "điểm chạm" như các trung tâm thương mại Lotte hay GO!, hoạt động chụp ảnh lấy ngay đã thu hút đông đảo gia đình tham gia.

Home Credit phủ sóng các biển quảng cáo ngoài trời trong dịp Tết.

Sự hiện diện đồng loạt tại hơn 2.800 cửa hàng đối tác và các biển bảng quảng cáo lớn ở những vị trí đắc địa càng giúp thông điệp của Home Credit len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống, trở thành một phần không thể thiếu trong Tết Bính Ngọ.

Top 10 chiến dịch truyền thông nổi bật nhất tháng 1/2026 theo bảng xếp hạng của Kompa. Ảnh: Kompa

Đặc biệt, sức lan tỏa của chiến dịch năm nay còn được cộng hưởng mạnh mẽ bởi những giá trị cảm xúc vốn đã trở nên thân thuộc. Dù đã ra mắt từ mùa Tết trước, ca khúc vẫn tiếp tục đồng hành và điểm tô thêm ý nghĩa cho những khoảnh khắc đoàn viên, trở thành chất xúc tác giúp chiến dịch 2026 bứt phá, ghi danh vào Top 10 chiến dịch nổi bật nhất tháng 1/2026 (theo bảng xếp hạng của Kompa).

Theo khảo sát thường niên của Home Credit, có đến 94% người tiêu dùng sẵn sàng đón nhận các giải pháp tài chính ưu đãi như lãi suất thấp hoặc 0% để tối ưu hóa chi tiêu. Chính sự thấu hiểu này đã trở thành kim chỉ nam để Home Credit thiết kế các gói hỗ trợ "trúng đích", giúp chiến dịch đạt được những cột mốc tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức.

Nhu cầu đối với gói vay tiền mặt trực tuyến với ưu đãi giảm trực tiếp 800.000 VNĐ vào kỳ trả góp đầu tiên đã góp phần thúc đẩy doanh số giải ngân tăng trưởng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chương trình trả góp từ 0% lãi suất phối hợp cùng các đối tác bán lẻ hàng đầu tiếp tục là "trợ thủ" đắc lực giúp người tiêu dùng tháo gỡ áp lực tài chính khi mua sắm và tân trang nhà cửa. Nhờ các chính sách hỗ trợ thiết thực, so với cùng kỳ Tết 2025, tổng lượng hợp đồng trong mùa Tết 2026 đã duy trì đà tăng trưởng ấn tượng ở mức hai con số (trên 30%)…