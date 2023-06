Angelina Jolie: Tài năng tỏa sáng, tình duyên lận đận

Mối quan hệ giữa Angelina Jolie và Jonny Lee Miller lại thành tâm điểm trên mặt báo những ngày qua khi minh tinh 46 tuổi được phát hiện ghé nhà của chồng cũ ở New York nhân chuyến du lịch cùng các con tại thành phố này. Cả hai vướng nghi vấn "nối lại tình xưa" nhưng không đưa ra phản hồi. ẢNH: SPLASHNEWS Billy Bob Thornton Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Angelina Jolie lại va vào những cuộc tình mới rồi gặp người chồng thứ hai là nam diễn viên Billy Bob Thornton trên phim trường Pushing Tin (1999). Tuy nhiên thời điểm đó tài tử sinh năm 1955 đã đính hôn với Laura Dern còn mỹ nhân 7X được cho là đang hẹn hò bạn diễn Timothy Hutton. Năm 2000, bộ đôi lệch nhau 20 tuổi gây bất ngờ khi kết hôn chỉ sau hai tháng hẹn hò. ẢNH: REUTERS Mối quan hệ giữa Angelina Jolie và Billy Bob Thornton là cuộc tình điên rồ trong mắt truyền thông và công chúng lúc bấy giờ. Cả hai thường xuyên xuất hiện với hình ảnh nổi loạn, những cảnh âu yếm cuồng say và đưa ra nhiều phát ngôn về tình yêu đam mê, nồng cháy của mình. Họ thậm chí chứa máu tươi trong mặt dây chuyền và đeo vào cổ. Mỹ nhân phim Kẻ trộm mộ còn xăm tên chồng lên cánh tay để thể hiện tình yêu mãnh liệt. ẢNH: REUTERS Năm 2002, không lâu sau khi nhận nuôi con trai Maddox từ Campuchia, cuộc hôn nhân của cả hai tan vỡ. Cặp sao hoàn tất thủ tục ly hôn khoảng một năm sau đó, họ vẫn coi nhau là bạn và giữ liên lạc. Chia sẻ về chuyện đột ngột ly hôn, Angelina Jolie nói: "Điều đó cũng khiến tôi ngạc nhiên bởi chỉ qua một đêm, chúng tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi nghĩ có một ngày chúng tôi chợt không còn điểm chung nào nữa… điều đó thật đáng sợ nhưng hoàn toàn có thể xảy ra khi bạn kết hôn mà chưa thực sự hiểu rõ bản thân mình muốn gì". ẢNH: SHUTTERSTOCK Trong cuộc phỏng vấn với Us Weekly hồi 2018, Billy Bob giải thích lý do tan vỡ: "Angelina Jolie luôn sống cầu toàn và có nhiều tham vọng, còn tôi lúc đó lại là kiểu người thích tự do và hơi tùy hứng". Ông thừa nhận mình với vợ cũ đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau và chưa bao giờ thù ghét đối phương. ẢNH: GETTY Brad Pitt Đóa hồng kiều diễm của Hollywood gặp gỡ Brad Pitt trên phim trường Mr. & Mrs. Smith (2005) và nhanh chóng khiến dư luận dậy sóng với nghi vấn "phim giả tình thật". Cuộc ly hôn giữa tài tử sinh năm 1963 với Jennifer Aniston diễn ra không lâu sau đó càng khiến thông tin này bùng nổ. ẢNH: FOX/SHUTTERSTOCK Angelina chịu nhiều điều tiếng, chỉ trích vì bị cho là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của bạn diễn. Trước cáo buộc là "tiểu tam", mỹ nhân sinh năm 1975 lên tiếng: "Thân mật với một người đàn ông đã kết hôn - trong khi bố của tôi từng ngoại tình, là điều mà tôi không thể chấp nhận. Tôi sẽ không dám nhìn bản thân mình mỗi sáng nếu dám làm thế. Tôi không bị thu hút bởi một người đàn ông sẵn lòng lừa dối vợ mình". ẢNH: MOVIESTORE/SHUTTERSTOCK Trải qua giai đoạn ồn ào, Brangelina nhanh chóng trở thành cặp đôi được săn đón nhất Hollywood nhờ hiệu ứng tuyệt vời của Ông bà Smith và quá cân xứng về ngoại hình, danh tiếng lẫn tài năng. Cuộc tình đầy thăng hoa của họ khiến công chúng không ngớt tò mò, bàn tán còn truyền thông liên tục cập nhật "nhất cử nhất động" về hai nhân vật chính. ẢNH: SHUTTERSTOCK Họ cùng nhau chăm sóc con trai nuôi Maddox, nhận nuôi thêm Pax Thiên, Zahara. Cùng với đó, ba người con ruột của cặp sao hạng A này là Shiloh và Knox - Vivienne lần lượt ra đời. Tổ ấm đa sắc tộc của "Ông bà Smith" luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng. Họ bị đeo bám trong mọi hoạt động đời tư và được săn đón nồng nhiệt mỗi khi xuất hiện ở sự kiện công khai nào đó. Nhà Jolie - Pitt từng là gia đình được yêu thích nhất Hollywood và sở hữu lượng fan hùng hậu khắp thế giới. ẢNH: SHUTTERSTOCK Năm 2014, Angelina Jolie và Brad Pitt tổ chức đám cưới ấm cúng, giản dị tại điền trang ở Pháp trước sự chứng kiến của 6 người con. Thế nhưng chỉ hai năm sau sự kiện ngọt ngào ấy, cả hai khiến công chúng sững sờ khi quyết định chấm dứt. Từ cặp vợ chồng hoàn hảo được bao người ngưỡng mộ, khao khát, họ công khai đối đầu kịch liệt trong cuộc chiến ly hôn, giành quyền nuôi con dai dẳng suốt 5 năm. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Tháng 5 vừa qua, thẩm phán vừa quyết định để Brad Pitt được chia đôi quyền nuôi dưỡng các con với vợ cũ như nguyện vọng ban đầu. Tuy nhiên, Angelina Jolie không chấp nhận kết quả này mà muốn được toàn quyền chăm sóc bọn trẻ. Nữ diễn viên làm mọi cách để phản đối phán quyết của tòa, đảo ngược tình thế. Theo Us Weekly, minh tinh phim Maleficent và chồng cũ sẽ tham dự một phiên điều trần khác vào ngày 9-7 tới. ẢNH: SHUTTERSTOCK Cuộc hôn nhân thứ ba của Angelina Jolie với Brad Pitt tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới nhất. Brangelina làm "chao đảo" giới giải trí với chuyện tình đẹp như mơ, tổ ấm viên mãn, cuộc sống hào nhoáng nhưng cũng không ít lần khiến dư luận mệt mỏi với những tin đồn ồn ào, những căng thẳng mãi chưa đi đến hồi kết. Cho đến hiện tại, vụ ly hôn của họ vẫn được xem là màn chia tay gây tiếc nuối nhất Hollywood. ẢNH: SHUTTERSTOCK Khi đã đi qua nhiều đổ vỡ, Angelina Jolie dường như chẳng còn mấy mặn mà với chuyện tình cảm. Nữ diễn viên đều đặn tham gia các dự án điện ảnh , trở thành bà mẹ mẫu mực của 6 người con và là một nhà nhân đạo có sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. ẢNH: SHUTTERSTOCK