Diễn viên Minh Trang bị “mê hoặc” bởi NovaWorld Ho Tram

Trước mỗi chuyến đi, diễn viên đã tìm hiểu kỹ nơi đến, nhưng khi check in, cô còn ấn tượng hơn bởi cảnh sắc như tranh của NovaWorld Ho Tram, nơi một bên là đại dương mênh mông, bên còn lại là khu rừng nguyên sinh Bình Châu - Phước Bửu. Không khí trong lành, cây cối xanh mát đem lại cảm giác thư thái, nhất là những người cần nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng.

Đặc biệt, người đẹp còn có nhiều trải nghiệm thú vị trong thời gian lưu lại Hồ Tràm, khi tham dự sự kiện "Tropicana Festival" với đoàn diễu hành. "Hoạt động này đem lại cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc rất đáng nhớ", Minh Trang cho biết.

"Các tiện ích xung quanh NovaWorld Ho Tram đều cao cấp, đa dạng. Ngoài hòa mình vào thiên đường biển xanh thơ mộng của Hồ Tràm, tôi và mọi người còn được vui chơi ở công viên giải trí Tropicana, tắm hồ bơi nước mặn Ocean Pool, dạo bước ở đại lộ shophouse rực rỡ sắc màu…", diễn viên 9X nói.

Minh Trang cho biết thích nhất đại lộ shophouse vì nơi đây quy tụ hàng loạt thương hiệu thời trang và mỹ phẩm nổi tiếng như Club Clio, The FaceShop, thời trang Lady Boutique, Lazy & Comfy, Koski, Xuân Thu, Mega Sports, Sun & Sea...

Minh Trang tranh thủ thử trang phục, phụ kiện. Ngoài đời, Minh Trang có gu thời trang đa dạng - khi điệu đà, gợi cảm, lúc bụi bặm, năng động.

Diễn viên muốn thử hết những thức uống đặc trưng, được lòng nhiều người trẻ hiện nay như PhinDeli, Gloria Jean’s Coffee, trà sữa Xing Fu Tang, Baskin Robbins hay cà phê tại hệ thống Saigon Casa Café.

Chuỗi nhà hàng đa dạng phong cách tại đây thu hút diễn viên. Cô cho rằng: "Ẩm thực phong phú là điểm cộng lớn. Tôi rất thích cảm giác khi vừa đi du lịch, lại còn được thưởng thức đồ ăn ngon". Minh Trang cho biết sẽ đưa gia đình quay lại NovaWorld Ho Tram để có thể tận hưởng, trải nghiệm thêm các dịch vụ tại đây.

Từng khám phá nhiều tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí trong và ngoài nước, Minh Trang đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch cũng như bất động sản du lịch của NovaWorld Ho Tram bởi tổ hợp có vị trí đắc địa, rất gần TP HCM. "Với hệ tiện ích cao cấp và hoàn chỉnh sẵn có, khi du lịch trở nên sôi động sau dịch, chắc chắn Hồ Tràm sẽ thu hút đông đảo du khách trong nước lẫn quốc tế đến trải nghiệm, vui chơi", cô nói thêm.

NovaWorld Ho Tram có diện tích hơn 1.000ha bao gồm 10 phân kỳ, cung cấp đa dạng các sản phẩm second home. Nơi đây cách TP.HCM khoảng 2 giờ di chuyển qua cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách, đặc biệt là những ai yêu thiên nhiên rừng và biển.