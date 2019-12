Đinh Hoài Xuân và giấc mơ "Trở về"

Với tình yêu đặc biệt dành cho Cello, nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân đã duy trì và phát triển thường niên chuỗi hòa nhạc Cello Fundamento từ năm 2016, dù để làm được việc này là vô cùng khó. Cô tâm sự những khó khăn, áp lực vô cùng nhiều, nhưng chính những khó khăn đó đã biến thành động lực để cô phải tiếp tục và mình không thể dập tắt hy vọng được. "Thực tế đến số 3 tôi đã thấy khó khăn quá từ kinh tế tài chính không thể đủ chi trả cho tất cả và đã định dừng lại để tìm ra một hướng tốt đẹp hơn nhưng chính tình yêu Cello đau đáu làm cho tôi không ngủ được"- Đinh Hoài Xuân cho hay.



Khát khao thể hiện tình cảm tri ân đối với Việt Nam, nơi cô sinh ra, lớn lên, được khơi nguồn và gieo niềm đam mê với cây đàn Cello, Cello Fundamento lần thứ 4 cũng là lời cảm ơn sâu sắc tới chính phủ đã cấp học bổng cho 4 năm Đinh Hoài Xuân du học tại Rumani, giúp cô trở thành nữ Tiến sĩ đầu tiên tại Việt Nam về chuyên ngành âm nhạc và biểu diễn Cello.

Trình diễn các tác phẩm nổi tiếng như Bach: "Suit No 1", "Four Romanian dances", "Trio for clarinet - 1st movement", "Fantasiestucke: Adagio and allegro", "Trio 2 parts for the seasons", "Double concerto", "Concerto for Cello and Orchestra"..., Cello Fundamento lần 4 quy tụ hơn 60 nghệ sĩ tài năng của âm nhạc cổ điển Việt Nam và thế giới. Trong đó có thể kể đến hai nghệ sĩ tài năng đến từ Rumani là Ciprian Marinescu - Nhạc trưởng Dàn nhạc Osaka Nhật Bản và Răzvan Suma - Giáo sư tại ĐH Âm nhạc quốc gia Bucharest, người thầy trong suốt 4 năm học của Đinh Hoài Xuân tại Rumani.

Bên cạnh đó, là nghệ sĩ Yamaguchi Hiroaki đến từ Nhật Bản, nghệ sĩ Ella Bokor từ Rumani, nghệ sĩ Chử Hải Ly - giảng viên khoa piano Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam và nghệ sĩ kèn Clarinet Trần Khánh Quang, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn Clarinet tại Mỹ, hiện là giảng viên Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam cùng Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam cũng đồng hành với nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân trong chương trình lần này.

Ngoài cặp MC Lê Anh - Mỹ Lan với sự khéo léo của mình sẽ dẫn dắt chương trình thêm phần tình cảm, gần gũi và ấn tượng. Đặc biệt, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam - sẽ hiện diện cùng Cello Fundamento Concert 4 với 1 bản chuyển soạn dành riêng cho biểu diễn Cello cùng Dàn nhạc.

Nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân đến với âm nhạc từ năm 10 tuổi và yêu, gắn bó với Cello từ những ngày đầu tiên. Cô từng là thủ khoa Violoncello Học viện Âm nhạc Huế 2005. Cô tốt nghiệp xuất sắc Thạc sĩ biểu diễn Violoncello tại Học viện Âm nhạc Việt Nam năm 2012 và dành được học bổng kép bậc Tiến sĩ của Chính phủ Việt Nam và Ru-ma-ni cho chuyên ngành biểu diễn Cello tại ĐH âm nhạc quốc gia Bucharest, Ru-ma-ni.