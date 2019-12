Vẻ đẹp như búp bê của Angelina Jolie năm 11 tuổi

Angelina Jolie nổi tiếng từ khi còn nhỏ. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 1982, khi mới 7 tuổi. Lúc đó, Jolie góp mặt trong bộ phim Lookin' to Get Out cùng cha ruột - ngôi sao điện ảnh từng đoạt giải Oscar Jon Voight. Angelina Jolie có tên đầy đủ là Angelina Jolie Voight nhưng cô đã bỏ họ Voight khi lựa chọn nghệ danh.