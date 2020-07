Quẳng gánh lo, hãy đi chơi mùa hè!

Do đó, một số doanh nghiệp bất động sản đang đẩy mạnh việc tiếp cận các nhà đầu tư cá nhân để phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với những lời mời chào đầy hấp dẫn như mua trái phiếu doanh nghiệp không khác gì gửi tiết kiệm ngân hàng, được đảm bảo trả cả gốc lẫn lãi, lãi suất còn cao gấp 1,5-2 lần so với gửi tiết kiệm, ngoài lãi cao còn được tặng những món quà có giá trị...

Theo thống kê của Bộ Tài chính cho thấy khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp 4 tháng đầu năm 2020 bằng 98% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, doanh nghiệp bất động sản chiếm 49,1% khối lượng trái phiếu phát hành với lãi suất phát hành bình quân tăng.

Đối với Việt Nam, vàng không có vai trò quá quan trọng trong các hoạt động của nền kinh tế. Vì thế, dù giá vàng trên thế giới vừa qua có những thời điểm nhảy lên rất cao, tại Việt Nam giá trị vàng tăng cũng chỉ dần dần và có sự độc lập tương đối với giá thế giới. Do đó, sự ảnh hưởng tiêu cực được dự đoán là không nhiều. Thế nhưng, khi vàng vượt ngưỡng 50 triệu đồng/lượng đã làm cho nhiều người bán vàng để lấy tiền mặt và ngay sau đó lập tức giảm vài ngày liên tiếp đã làm bao người điêu đứng.

Vàng vốn được xem là kênh đầu tư an toàn, là "vịnh tránh bão" cho dòng tiền để chống lại khủng hoảng, lạm phát cũng như sự mất giá của tiền tệ. Phía sau đà tăng mạnh của giá vàng, giới chuyên gia dự đoán, kinh tế thế giới cần một lượng tiền khổng lồ để giải quyết các vấn đề bất ổn và cái giá phải trả là lạm phát tăng vọt. Nhất là trong bối cảnh đồng tiền định giá vàng trên thị trường tài chính thế giới là USD liên tục suy yếu.

Vẫn còn ít có nhà đầu tư nhìn ra bài toán nếu doanh nghiệp bất động sản không có dự án, không triển khai được dự án hình thành trong tương lai thì việc mua trái phiếu thật sự baasp bênh hơn đầu tư vào bất động sản.

Quẳng gánh lo tận hưởng mùa hè

Trong lúc nhiều nhà đầu tư đang lo nghĩ chuyển dòng tiền và tài sản về đâu để đảm bảo không bị hao hụt qua mùa dịch bệnh thì rất nhiều gia đình chỉ quan tâm đến việc được đi du lịch. Đặc biệt khi mùa đến, học sinh có kỳ nghỉ hè đến đầu tháng 9 sẽ mong muốn được đi chơi nhiều hơn.

Chị Ngân Lê (Hà Nội) chia sẻ: "Mọi năm gia đình thích đi nghỉ ở nước ngoài vì giá tour rẻ ngang bằng trong nước nhưng năm do tình hình dịch bệnh thật may mắn cả nước chúng ta an toàn nên gia đình quyết định khám phá bằng những tour đang được giảm giá đến 50%. Vé máy bay trong nước cũng đang rẻ, đi đâu cũng được chào đón nhiệt tình". Một trong những tour đầu tiên gia đình chị Ngân Lê chọn là nghỉ dưỡng tại một khách sạn 5 sao trên đường Trần Phú (Nha Trang). Chị cho biết bình thường không thể book được phòng với giá thấp hơn 4 triệu, còn bây giờ chỉ 1,5 triệu có thể đặt ngay được phòng nhìn ra vịnh biển Nha Trang.

Anh Hoàng Long (Cần Thơ), một nhà đầu tư bất động sản, nói: "Trong đợt bùng phát dịch bệnh phải ở nhà, bây giờ là lúc cùng nhau đi khắp nơi. Gia đình thích đến TP HCM và đi biển nên đã tranh thủ lúc giảm giá và tự book được nhiều khách sạn ở TP HCM, Phan Thiết và Nha Trang. Cả nhà đi du lịch bằng xe tự lái, tại mỗi điểm dừng chân tôi tranh thủ tùm hiểu thị trường bất động sản. Chuyến đi vừa qua đã giúp tôi mở thêm nhiều định hướng kinh doanh phân khúc bất động nghỉ dưỡng. Đây chắc chắn là thị trường tiềm năng sau khi cả thế giới đẩy lùi được dịch bệnh".

Mới đây, ngành du lịch Việt liên tiếp đón nhận sự kiện Công viên Địa chất Đắk Nông được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu; Vịnh Hạ Long vào Top 50 kỳ quan thế giới 2020 do tạp chí Hotelworld bình chọn; Ngày hội du lịch TP HCM 2020 tung nhiều sản phẩm, tour du lịch có chất lượng với giá ưu đãi giảm đến 30 - 70%... Những sự kiện này như tiếp sức thêm cho ngành du lịch hồi phục nhanh chóng.