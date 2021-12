Yêu một "bà thím" thì đã sao, miễn là tôi hạnh phúc

Ảnh minh họa

Xin chào người chị đang lo lắng cho hạnh phúc của em trai!

Trong xã hội này, tôi thấy nhiều người thật lạ. Chuyện yêu ai, có cảm xúc với ai là do mỗi người, yêu nó cũng còn là do cái "gu", không phải người mình thấy vừa mắt thì người khác họ sẽ thích giống mình, cũng như không phải đàn ông nào cũng bị cuốn hút bởi các cô gái non tơ ngây thơ nhưng khó chiều, nhiều người họ chỉ thấy phụ nữ chín chắn hơn họ nhiều mới thật là thú vị.

Phụ nữ đã có nhiều trải nghiệm trong đời luôn biết cách làm thế nào để mang đến hạnh phúc cho người đàn ông của họ.

Tại Việt Nam tôi cũng biết đến mấy cặp chồng già vợ trẻ, nổi đình nổi đám như cặp vợ chồng Thu Sao - Hoa Cương ở Cao Bằng, đến giờ họ vẫn cứ bên nhau mặc mọi lời bàn tán.

Nước ngoài thì càng nhiều, có cụ 73 còn yêu và cưới chàng trai 25 tuổi, khoảng cách giữa họ là mấy mươi năm cuộc đời mà họ vẫn hạnh phúc và dành nhiều lời tốt đẹp để nói về nhau, hơn nhiều cặp vừa đôi phải lứa và đánh cãi nhau cả ngày, chẳng ai chịu nhường ai.

Gặp những cặp đôi như thế, nhiều người bỉ bôi, dùng nhiều lời lẽ thật khó nghe như "phi công trẻ lái máy bay bà già", "quý bà khát tình trai trẻ", "tình mẹ con", "tình chị em"... để nói về họ. Ơ, tình yêu thì làm gì có tuổi, hơn nhau vài tuổi hay vài chục tuổi cũng chẳng sao, miễn là người trong cuộc vui và hạnh phúc với lựa chọn của họ chứ!

Xã hội muôn màu có đủ kiểu người, điều chúng ta cần tôn trọng chính là sự khác biệt, cho dù nó không thuộc về đa số.