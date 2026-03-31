Doanh nhân Lê Thùy hội ngộ dàn nam vương quốc tế tại Nha Trang

Sự kiện không chỉ thu hút sự quan tâm của giới truyền thông mà còn trở thành điểm gặp gỡ, giao lưu văn hóa giữa các đại diện đến từ nhiều quốc gia châu Á.

Xuất hiện tại chương trình với vai trò khách mời VIP, nữ doanh nhân Lê Thùy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Diện bộ dạ hội sắc xanh nổi bật, cô ghi điểm bởi phong thái tự tin, thanh lịch cùng khả năng giao tiếp lưu loát với các nam vương quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, doanh nhân Lê Thùy người từng đạt danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Hoàn Vũ Việt Nam đã có những chia sẻ cởi mở về kinh nghiệm xây dựng hình ảnh cá nhân và định hướng phát triển thương hiệu. Những câu chuyện thực tế từ hành trình kinh doanh và tham gia các sân chơi sắc đẹp của cô đã mang đến nhiều bài học giá trị, góp phần truyền cảm hứng cho các thí sinh trẻ.

Chia sẻ với báo chí, Lê Thùy cho biết cô tham dự sự kiện theo lời mời của Á hậu Ánh Quyên – Chủ tịch Nam vương Hoàn cầu Quốc tế. Theo cô, dự án không chỉ đơn thuần là sân chơi sắc đẹp mà còn là hành trình tìm kiếm hình mẫu người đàn ông lý tưởng: hội tụ ngoại hình, trí tuệ, đạo đức và tinh thần trách nhiệm với xã hội. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để quảng bá văn hóa, con người và du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Không chỉ được biết đến là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản, Lê Thùy còn tham gia các hoạt động cộng đồng và nghệ thuật. Gần đây, cô chính thức được bổ nhiệm làm Ủy viên cống hiến của AAC – Ủy ban thế vận hội nghệ thuật Châu Á-một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giải trí và nghệ thuật.

Sự hiện diện của doanh nhân Lê Thùy tại sự kiện được đánh giá là một trong những điểm nhấn nổi bật, góp phần gia tăng sức hút cho chương trình. Không chỉ mang đến nguồn năng lượng tích cực, cô còn đóng góp nhiều ý tưởng giá trị cho Ban Tổ chức, hướng đến việc lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần ý nghĩa đến cộng đồng và khán giả Việt Nam.

Với hình ảnh một nữ doanh nhân bản lĩnh, hiện đại và giàu tâm huyết, Lê Thùy tiếp tục khẳng định dấu ấn của mình không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh mà còn ở các hoạt động văn hóa xã hội mang tầm quốc tế.