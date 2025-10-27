Doanh nhân Nam Nguyễn: Khởi nghiệp bắt đầu từ ngôi nhà và khát vọng tạo giá trị

"Bất động sản không tạo ra dòng tiền là bất động sản chết", câu nói mở đầu của ông khiến cả hội trường lặng đi vài giây. Bởi đằng sau câu nói ấy là một thực tế mà ai cũng thấy nhưng ít ai dám nhìn thẳng: hàng nghìn công trình vẫn đang "ngủ quên", bị bỏ hoang hoặc cho thuê chỉ để giữ đất. Nam Nguyễn nhìn thấy trong đó không chỉ là sự lãng phí tài sản, mà là khoảng trống giá trị chưa được đánh thức – giá trị của con người, cộng đồng và xã hội.

Và KIBAHOMES ra đời từ chính trăn trở ấy – một doanh nghiệp mang sứ mệnh "biến bất động sản vô tri thành bất động sản biết phụng sự".

Ở đó, mỗi mét vuông không chỉ là nơi trú ngụ, mà là môi trường sống, làm việc, học tập và chữa lành.

Bằng mô hình bất động sản dòng tiền quy mô vừa và nhỏ, KIBA hướng đến việc khai thác giá trị thực trên đất, giúp nhà đầu tư vừa có dòng tiền bền vững, vừa tạo lợi ích lan tỏa cho cộng đồng.

Với Nam Nguyễn, khởi nghiệp là câu chuyện của tầm nhìn và nhân cách.

Ông cho rằng giấc mơ lớn chỉ thật sự có ý nghĩa khi bắt đầu từ những việc nhỏ, làm thật, hiểu thật và sống thật.

"Thế hệ trẻ cần một nơi để thử và sai, một môi trường để học và làm," ông nói, "và đó là lý do tôi muốn xây dựng KIBA như một hệ sinh thái khởi nghiệp sống động – nơi sinh viên, startup hay doanh nhân đều có thể cùng nhau thực hành, cùng nhau lớn lên".

KIBA không chỉ là hệ sinh thái nhà ở, mà là một "trường học mở" cho thế hệ kế thừa. Vì một doanh nghiệp, theo ông, không thể bền vững nếu chỉ có tài sản, mà không có người tiếp nối.

"Chúng ta phải dành thời gian cho thế hệ sau. Không chỉ dạy họ kiếm tiền, mà giúp họ biết tạo giá trị và sống có lý tưởng".

Nhìn rộng hơn, Nam Nguyễn xem CICON ASEAN 5+ là minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác văn hóa – kinh tế – công nghệ trong thời đại mới.

Ông nói: "Phát triển kinh tế mà thiếu văn hóa thì con người trở nên khô cứng. Văn hóa và kinh tế phải 'sóng đôi' để cân bằng".

Chính sự giao thoa giữa Việt Nam – Hàn Quốc và các quốc gia ASEAN đã tạo nên một không khí hội nhập thật sự – nơi mỗi quốc gia là một mảnh ghép trong bức tranh chung của thịnh vượng.

Ở phần chia sẻ về định hướng doanh nghiệp, Nam Nguyễn không nói nhiều về con số hay dự án, mà nói về cách tư duy. Theo ông, trong kỷ nguyên AI và biến động toàn cầu, doanh nghiệp không thể chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm hay dịch vụ, mà phải cạnh tranh bằng hệ sinh thái và mô hình kinh doanh.

Đó là lý do KIBA không chỉ xây nhà, mà xây một hệ thống kết nối giữa con người – doanh nghiệp – cộng đồng, vận hành theo triết lý Thân – Tâm – Tuệ.

"Chúng tôi làm mới những điều cũ bằng cách nhân văn hơn" - ông kết lại.

"Vì cuối cùng, một doanh nghiệp chỉ thật sự thành công khi góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn và một ngôi nhà chỉ có ý nghĩa khi nó nuôi dưỡng được những con người hạnh phúc".