Giảng viên Việt Nam được vinh danh tại Diễn đàn CICON ASEAN 5+ 2025

Cầu nối giữa giáo dục, sáng tạo và khởi nghiệp

CICON ASEAN 5+ là diễn đàn quốc tế quy tụ hơn 300 lãnh đạo, chuyên gia và nhà sáng tạo đến từ 9 quốc gia châu Á, cùng thảo luận về chiến lược đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên AI – "The Age of AI: Business Innovation Strategy of Korea, Vietnam, and ASEAN5+".

Tại đây, cô Ngô Thị Hồng – đại diện Việt Nam trong vai trò diễn giả – đã chia sẻ chủ đề "Doanh nghiệp đồng hành cùng giáo dục – Chìa khóa đào tạo thế hệ khởi nghiệp mới", nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ các đại biểu quốc tế.

Tôn vinh tinh thần lãnh đạo và cống hiến

Giải thưởng "2025 World CEO" được trao nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của cô Hồng trong việc kết nối doanh nghiệp – nhà trường – sinh viên, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam hội nhập khu vực.

Không chỉ là một giảng viên tâm huyết, cô Hồng còn là cố vấn khởi nghiệp và đồng sáng lập hệ sinh thái KIBA – mô hình đào tạo, trải nghiệm, và thương mại hóa sáng tạo của sinh viên, được xem là bước đột phá trong giáo dục nghề nghiệp.

Từ Việt Nam vươn ra thế giới

Phát biểu tại lễ trao giải, cô Ngô Thị Hồng, chia sẻ: "Khởi nghiệp không chỉ là bắt đầu một dự án – đó là hành trình sống với đam mê, thực hành bằng hành động, và chuyển hóa thành giá trị thật.

Mỗi sinh viên cần học cách sống, thực hành và chuyển hóa khởi nghiệp bằng chính trải nghiệm của mình, để trưởng thành không chỉ trong nghề mà còn trong tư duy, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng".

CICON ASEAN 5+ 2025 khép lại với đêm Gala "Kiệt tác song đôi – Masterpieces of Harmony", nơi những nỗ lực giao thoa giữa văn hóa, sáng tạo và công nghệ được tôn vinh – và hình ảnh đại diện Việt Nam, Ngô Thị Hồng, đã trở thành biểu tượng cho tinh thần hội nhập đầy tự hào của giáo dục Việt Nam trong thời đại mới.