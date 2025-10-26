Giảng viên Việt Nam được vinh danh tại Diễn đàn CICON ASEAN 5+ 2025

Trao quyền cho thế hệ chuyên gia Định phí Bảo hiểm tương lai của Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Khoẻ - Đẹp 19:47

Hiệp hội Chuyên gia Thẩm định rủi ro Hoa Kỳ (SOA) tổ chức tọa đàm về Định phí Bảo hiểm tại Đại học Kinh tế TP HCM và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chuyện của Sao 19:51

Tại Ga la "Kiệt tác sóng đôi", giảng viên - NTK Lê Minh Phú lần đầu tiên đưa trang phục cải lương ra diễn đàn quốc tế, quảng bá văn hóa Việt.

Khoẻ - Đẹp 09:05

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn khẳng định: "Công nghệ chỉ là công cụ, yếu tố con người và chuyên môn y khoa vẫn là nền tảng quyết định chất lượng dịch vụ".

Khoẻ - Đẹp 09:01

Trong khi thời trang nhanh chiếm ưu thế, Handmade Bee chọn cho mình con đường riêng – tôn vinh thủ công, tái sinh vật liệu cũ và lan tỏa thông điệp sống xanh.

Điểm đến 08:57

Doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy được mời dự Hội nghị Diễn đàn CICON ASEAN5+ 2025 với tư cách là khách mời VIP, tham gia diễn giả trên sân khấu phiên tọa đàm.

Khoẻ - Đẹp 15:05

Sau khi được điều trị, thị lực mắt phải của bệnh nhân đã tăng từ 2/10 lên thị lực 8/10 sau hai ngày phẫu thuật.

Khoẻ - Đẹp 15:02

Sáng 24-10, tại Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng), Lễ hội Khinh khí cầu và nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng 2025 khai mạc trong không khí rộn ràng và rực rỡ sắc màu.

Tiêu dùng thông minh 13:00

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa ra mắt danh mục thẻ tín dụng được làm mới với nhiều cải tiến.

Khoẻ - Đẹp 12:58

Elite Dental vừa tổ chức Lễ công bố "Hệ thống nha khoa cao cấp quốc tế Elite Dental chính thức đạt chuẩn chất lượng AACI (Mỹ)".

Khoẻ - Đẹp 09:52

Thiện Nhân Hospital vừa tiếp nhận và xử lý một ca bệnh đặc biệt: Bệnh nhân nữ 28 tuổi, chưa từng sinh con, phát hiện u buồng trứng nghi ngờ ác tính.

Khoẻ - Đẹp 09:42

Grab Việt Nam khởi động chương trình Vững-Xanh nhằm thúc đẩy các dự án bảo vệ môi trường thông qua hợp tác với cơ quan ban ngành địa phương và các đối tác.

Điểm đến 09:41

Diễn đàn Cicon Quốc tế – Hội nghị Công nghiệp Đô thị Văn hóa Thông minh năm 2025 (Cicon International Forum 2025) đã diễn ra tại tòa nhà Landmark 81 (TP HCM)

Chuyện của Sao 06:40

Nhận lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản, TS-NTK Quỳnh Paris tham gia chương trình "Tình yêu không biên giới".

Khoẻ - Đẹp 22:31

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions phối hợp tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược.

Chuyện của Sao 13:41

Vừa qua, giảng viên - NTK Lê Minh Phú đã mang BST “Tình yêu không biên giới - Trái đất, vũ trụ và con người” sang Nhật Bản trình diễn.

Khoẻ - Đẹp 13:36

Hội nghị khoa học Điều dưỡng 2025 đã được Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) tổ chức ngày 18-10, tại Hà Nội.

Khoẻ - Đẹp 11:34

Hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành thẩm mỹ, TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn không chỉ là một bác sĩ tài năng, mà còn là người mang trái tim nhân ái, hết lòng vì cộng đồng.

Tiêu dùng thông minh 09:59

Chiều 17-10, chuỗi siêu thị SME Mart chính thức được ra mắt tại TP HCM trước sự quan tâm của đông đảo khách hàng và các đối tác.

Điểm đến 13:40

Bước tiến đưa sinh viên Việt Nam đến các trường đại học thế giới ngành quản trị du lịch - khách sạn tiết kiệm đến 3,6 tỉ đồng qua mô hình "Du học thông minh".

Tiêu dùng thông minh 13:39

Grab Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chương trình Grab Chị Em - chương trình dành cho nữ đối tác tài xế thông qua nhiều sáng kiến hỗ trợ thiết thực.

Giảng viên Việt Nam được vinh danh tại Diễn đàn CICON ASEAN 5+ 2025

26 tháng 10, 2025 | 19:44

ThS Ngô Thị Hồng – Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II – được vinh danh với giải thưởng "2025 World CEO" do Korea CEO Summit (Hàn Quốc) trao tặng.

Giảng viên Việt Nam được vinh danh tại Diễn đàn CICON ASEAN 5+ 2025 - Ảnh 1.

Cầu nối giữa giáo dục, sáng tạo và khởi nghiệp

CICON ASEAN 5+ là diễn đàn quốc tế quy tụ hơn 300 lãnh đạo, chuyên gia và nhà sáng tạo đến từ 9 quốc gia châu Á, cùng thảo luận về chiến lược đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên AI – "The Age of AI: Business Innovation Strategy of Korea, Vietnam, and ASEAN5+".

Tại đây, cô Ngô Thị Hồng – đại diện Việt Nam trong vai trò diễn giả – đã chia sẻ chủ đề "Doanh nghiệp đồng hành cùng giáo dục – Chìa khóa đào tạo thế hệ khởi nghiệp mới", nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ các đại biểu quốc tế.

Giảng viên Việt Nam được vinh danh tại Diễn đàn CICON ASEAN 5+ 2025 - Ảnh 2.

Tôn vinh tinh thần lãnh đạo và cống hiến

Giải thưởng "2025 World CEO" được trao nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của cô Hồng trong việc kết nối doanh nghiệp – nhà trường – sinh viên, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam hội nhập khu vực.

Không chỉ là một giảng viên tâm huyết, cô Hồng còn là cố vấn khởi nghiệp và đồng sáng lập hệ sinh thái KIBA – mô hình đào tạo, trải nghiệm, và thương mại hóa sáng tạo của sinh viên, được xem là bước đột phá trong giáo dục nghề nghiệp.

Giảng viên Việt Nam được vinh danh tại Diễn đàn CICON ASEAN 5+ 2025 - Ảnh 3.

Từ Việt Nam vươn ra thế giới

Phát biểu tại lễ trao giải, cô Ngô Thị Hồng, chia sẻ: "Khởi nghiệp không chỉ là bắt đầu một dự án – đó là hành trình sống với đam mê, thực hành bằng hành động, và chuyển hóa thành giá trị thật.

Giảng viên Việt Nam được vinh danh tại Diễn đàn CICON ASEAN 5+ 2025 - Ảnh 4.

Mỗi sinh viên cần học cách sống, thực hành và chuyển hóa khởi nghiệp bằng chính trải nghiệm của mình, để trưởng thành không chỉ trong nghề mà còn trong tư duy, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng".

Giảng viên Việt Nam được vinh danh tại Diễn đàn CICON ASEAN 5+ 2025 - Ảnh 5.

CICON ASEAN 5+ 2025 khép lại với đêm Gala "Kiệt tác song đôi – Masterpieces of Harmony", nơi những nỗ lực giao thoa giữa văn hóa, sáng tạo và công nghệ được tôn vinh – và hình ảnh đại diện Việt Nam, Ngô Thị Hồng, đã trở thành biểu tượng cho tinh thần hội nhập đầy tự hào của giáo dục Việt Nam trong thời đại mới.

P.Nguyễn

