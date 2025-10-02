Grab Việt Nam phối hợp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Grab Việt Nam vừa chính thức ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong 3 năm với mục tiêu phối hợp xây dựng các hoạt động hỗ trợ và phát triển trong lộ trình trang bị kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên Việt Nam.

Với chương trình và lộ trình hợp tác sâu rộng, thỏa thuận này sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Grab Việt Nam kí biên bản thoả thuận hợp tác

Trong khuôn khổ hợp tác, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Grab Việt Nam sẽ cùng phối hợp chặt chẽ để triển khai lộ trình trang bị kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên Việt Nam. Hai bên sẽ cùng đẩy mạnh các hoạt động, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên phát triển kiến thức, kỹ năng số, tiếp cận và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. Qua đó hướng tới việc xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của nền kinh tế số…

Với sự đồng hành của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Grab Việt Nam sẽ cung cấp các dịch vụ tiện ích và giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm hỗ trợ tối ưu cho sinh viên và thanh niên trong sinh hoạt, học tập và làm việc hàng ngày. Hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức cho sinh viên các ngành thương mại điện tử, công nghệ, kinh doanh… tham gia trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại Grab Việt Nam.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam chia sẻ: "Grab cam kết hướng đến một tương lai mà mọi người dân Việt Nam đều có thể tiếp cận với những cơ hội tốt hơn trong nền kinh tế số. Hơn 11 năm qua tại Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực giúp các dịch vụ số ngày càng dễ tiếp cận với mọi người dân Việt. Hợp tác hôm nay với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam là lời cam kết đồng hành dài hạn của Grab cùng thanh niên và sinh viên Việt Nam trên con đường chuyển đổi số, góp phần giúp họ trở thành lực lượng tiên phong trong nền kinh tế số".

Thoả thuận hợp tác lần này là một trong những hoạt động tiếp theo của Grab trong chiến lược đồng hành cùng chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Trước đó, Grab đã lần lượt ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác quan trọng với Thành phố Huế và Sở Văn Hóa - Thể Thao và Du lịch Hải Phòng để thúc đẩy chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực, với trọng tâm là giao thông vận tải và du lịch…