Jacqueline Thu Thảo Nguyễn xúc động khi nhận giải thưởng điện ảnh

Nhà sản xuất phim xuất sắc "Đóa hoa mong manh" Jacqueline Thu Thảo Nguyễn

Được biết Lễ trao giải vừa diễn ra ngày 4-3 tại bang Florida, Hoa Kỳ. Bất ngờ khi được trao giải ở hai hạng mục: Best Producer (Nhà sản xuất xuất sắc nhất) và Best First Time Film Maker (Nhà làm phim đầu tay xuất sắc nhất), Jacqueline Thu Thảo Nguyễn xúc động nói: "Mình rất vui và hãnh diện khi thấy bộ phim đầu tay đã được LHP Flow chọn trình chiếu tại sự kiện. Thật hạnh phúc khi thấy thời gian, công sức và tiền mình bỏ ra, đã gặt hái được những thành quả tốt đẹp".

Hãnh diện hơn là "Đóa hoa mong manh" được thêm 6 giải trong Lễ trao giải này. Jacqueline Thu Thảo Nguyễn khi đảm nhận vai trò nhà sản xuất, đã kết nối tất cả những mối quan hệ có sẵn để tiết kiệm kinh phí cho đoàn phim. Và cố gắng hết khả năng để bộ phim ra mắt thành công nhất. Thực sự thành quả này là sự đóng góp, hy sinh của cả một tập thể tâm huyết với điện ảnh mang "thương hiệu" điện ảnh Việt Nam, tạo được tiếng vang trên thế giới.

Theo Thu Thảo, lý do phim "Đoá hoa mong manh" (A Fragile Flower) nhận được nhiều giải vì đây là bộ phim Việt đầu tiên làm được 100% tại Mỹ với chất lượng cao để các nhà làm phim hay trong nghề nhận thức được đều đó. Đồng thời phim "Đóa hoa mong manh" được phát hành tại 3 quốc gia để cùng lan toả phim Việt, văn hoá Việt và nghệ thuật Việt rất đẹp trong phim.

Ông xã người Ấn Độ luôn ủng hộ nhà sản xuất Thu Thảo Nguyễn hết mình.

Nhà sản xuất Thu Thảo Nguyễn trong trang phục truyền thống Ấn Độ khi tham gia Liên hoan phim.





"Thu Thảo xin cám ơn anh Rakesh Tammabatulla- Giám đốc sản xuất của phim "Đoá hoa mong manh". Anh đã hỗ trợ hết sức khi Thu Thảo cần tiền để tiếp tục đam mê làm phim. Hy vọng các anh, chị em, độc giả… đã lắng nghe chia sẻ thật lòng và chân tình của một dược sĩ bào chế hơn 25 năm qua", Thu Thảo nói.

Với các giải thưởng từ LHP, "Đóa hoa mong manh" sẽ ra rạp xem phim của người Việt làm lần đầu 100% tại hải ngoại. Thu Thảo Nguyễn hẹn gặp khán giả vào ngày 29 tháng 3 phát hành tại Mỹ. Ngày 18 tháng 4 phát hành tại Việt Nam và ngày 31 tháng 5 phát hành tại Ấn Độ, hy vọng gặp tất cả khán giả tại rạp.