Có HIV vẫn hạnh phúc bên người tình khoẻ mạnh

Đó là câu chuyện về cô giáo Vân dạy giỏi ở An Giang say mê công việc cộng đồng, là ông chủ của 2 cơ sở du lịch ở Hạ Long góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều người cùng cảnh ngộ, câu chuyện về 6 nữ nông dân ở ven TP Hà Nội hay chuyện tình của cô gái trẻ ở TP HCM Nguyễn Diệu Linh và những chia sẻ của anh Kiên (Nghệ An) về sự khó nhọc của bản thân khi vấp phải rào cản về sự xa lánh của xã hội…

Mỗi người một câu chuyện, một số phận, mỗi người một mong muốn riêng nhưng ở họ đều có những điểm chung nhất định mang thông điệp "hãy vượt lên số phận, vượt lên chính mình để làm giàu, giúp đỡ gia đình, tạo việc làm cho những người có cùng hoàn cảnh, cùng chắp cánh ước mơ vươn tới những vì sao".



"Giá trị của một người không phải được đo bằng chiều dài cuộc sống mà được đo bằng những gì người đó cống hiến cho xã hội" – cô giáo Vân chia sẻ. Đồng thời, cô cũng khẳng định ngành giáo dục đang có nhiều chuyển biến về đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực. Dù lớn tuổi cô vẫn cố gắng học tập để luôn là giáo viên dạy giỏi, hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của người lãnh đạo công đoàn.