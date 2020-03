Học chương trình phổ thông Mỹ trực tuyến, học phí bằng trường công lập

Cụ thể, tất cả các chương trình phổ thông do IvyPrep triển khai đều được thiết kế theo tiêu chuẩn US Common Core tiên tiến, được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định uy tín của Hoa Kỳ (Tổ chức AdvancED, Hiệp hội Kiểm định Chất lượng Giáo dục Trung Bắc Mỹ - North Central Association Commission on Accreditation and School Improvement - NCAC). Khi hoàn thành mỗi khoá học, học viên đều nhận được chứng chỉ hoàn thành.

Phần công nghệ của dự án đã ứng dụng nhiều công nghệ giáo dục hiện đại và tích hợp để cho ra kết quả tốt nhất. Trong đó có việc học kết hợp các hình thức học, ôn tập, kiểm tra trực tuyến… giáo dục hỗn hợp/ blended learning đều do các tập đoàn Mỹ cung cấp. Đồng thời, dự án liên tục đổi mới ứng dụng thành quả công nghệ 4.0 nhằm giúp cá nhân hoá và giúp học sinh đạt kết quả cao nhất. IvyPrep là một trong những hệ thống chuẩn bị du học nước ngoài đặc biệt là du học Mỹ trọn gói cho học sinh Việt Nam từ bậc tiểu học với tỷ lệ 99% các em có học bổng Mỹ. Hệ thống có lịch sử hoạt động 17 năm liên tục và hiện có 11 trung tâm tại Hà Nội và TPHCM. Đây sẽ là hệ thống cung cấp giảng viên và hướng dẫn viên offline cho chương trình Phổ thông Mỹ IvyPrep.

Trung học Mỹ Missouri còn có tên viết tắt là Mizzou K12 là trường trung học thuộc Đại học Sư phạm Missouri, bang Missouri, Mỹ. Chương trình của trường hiện đứng hàng đầu trong nhiều xếp hạng các trường trực tuyến toàn cầu. Tại Việt Nam, IvyPrep đang là đơn vị được chỉ định triển khai chương trình Mizzou hiệu quả nhất trong vòng 2 năm qua khi chương trình được phép triển khai ở Việt Nam.