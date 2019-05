Những đặc sản Sóc Trăng dân dã mà đượm tình

Bánh in là loại bánh không thể thiếu trên bàn thờ cúng tổ tiên của người Sóc Trăng. Bánh in có màu trắng đục nhưng lại mang hương vị sầu riêng hay lá dứa đặc trưng. Bánh mềm, mịn, nhân đậu xanh thoang thoảng có vị béo thơm của nước cốt dừa. Bánh in là món quà không thể thiếu dành cho du khách đi đến với Sóc Trăng.