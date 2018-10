Đòn thù của ông chồng bị cắm sừng

Khi mọi chuyện vỡ lở, thái độ yêu thương và tha thứ của chồng khiến Hoa cảm thấy hổ thẹn. Thế nhưng đằng sau đó lại là một thảm kịch…

Hoa và An cưới nhau được 2 năm trong tình yêu và hạnh phúc. Khi sinh con, Hoa cũng được sự chăm sóc bằng tất cả tình yêu và sự quan tâm từ chồng. Dù con mới hơn 1 tuổi nhưng Hoa đã nhàn nhã chẳng khác gì gái còn son vì có mẹ chồng trông con cho Hoa đi làm, có thời gian "lấy lại vóc dáng".

Hạnh phúc tưởng như cứ thế êm đềm trôi đi, nhưng bất ngờ do một sự nhầm lẫn khi trao đổi công việc, Hoa quen với Thành qua mạng facebook. Cách nói chuyện di dỏm của Thành đã đốn gục Hoa trong vài ngày. Háo hức với cảm xúc mới, Hoa như trẻ lại, như mới yêu lần đầu. Thế rồi tán tỉnh, hẹn hò, từ quán cà phê vào đến nhà nghỉ, mọi thứ ở Thành cứ như "định mệnh" đối với Hoa. Thành mang lại những cảm xúc khác hẳn với An. Thành mạnh mẽ, cá tính và nông nổi, mặc dù Thành cũng đã vợ con đề huề.



Rồi mọi việc cũng không qua nổi mắt An. An đã theo dõi và bắt tại trận Hoa ngoại tình. Ban đầu Hoa cứ nghĩ An sẽ ly hôn và đuổi cô ra khỏi nhà. Dù yêu Thành nhưng khi xảy ra chuyện, anh ta cũng về xin lỗi vợ để bảo vệ tổ ấm của mình, bỏ mặc Hoa với những khắc khoải, sợ hãi. Hoa chờ một bản án sấm sét từ An, vì Hoa biết, An yêu vợ rất nhiều. Thế nhưng An không trách móc Hoa nhiều, chỉ bảo rằng từ nay về sau đừng có say nắng nữa, gia đình là trên hết.



Điều Hoa cảm thấy hạnh phúc hơn nữa là An dường như quan tâm chăm sóc Hoa nhiều hơn. Tối đến, thay vì những cuộc "yêu" quen thuộc như trước, An tỉ mỉ và cẩn thận với "khúc dạo đầu" bằng những cử chỉ âu yếm hơn. Thế nhưng nhiều lần An lại bị "hết tiền" trước khi "đi chợ". Lúc đó An thường rất bối rối và phân bua rằng có lẽ do vẫn còn gợn chút ấn tượng về chuyện Hoa đã ăn nằm với người đàn ông khác nên An khó "hoàn thành nhiệm vụ".