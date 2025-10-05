Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế

Với gian hàng được thiết kế chuyên nghiệp, trưng bày đa dạng sản phẩm trái cây nhiệt đới, Thabico đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan và hàng trăm đối tác tiềm năng từ nhiều quốc gia.

Nông sản Việt Nam vươn tầm thế giới

Anuga được tổ chức định kỳ hai năm một lần tại Cologne (Đức), quy tụ hơn 7.800 doanh nghiệp từ 118 quốc gia và thu hút hơn 160.000 khách tham quan thương mại toàn cầu. Trong bức tranh chung đầy cạnh tranh đó, sự hiện diện nổi bật của Thabico đã cho thấy năng lực cạnh tranh và khát vọng hội nhập của nông sản Việt Nam.

Thabico mang đến triển lãm những sản phẩm đặc trưng của vùng nhiệt đới Việt Nam, bao gồm: nước ép, puree cô đặc, trái cây IQF (đông lạnh nhanh) và trái cây sấy khô. Tất cả đều được chế biến bằng công nghệ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững.

Bà Hồ Trúc Lam – Phó Tổng Giám đốc Điều hành Thabico Group, nhấn mạnh:

"Chúng tôi mang đến triển lãm những sản phẩm trái cây nhiệt đới đặc trưng của Việt Nam như nước ép, puree cô đặc, trái cây IQF và sấy khô, được chế biến theo công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Điều Thabico mong muốn không chỉ là quảng bá thương hiệu, mà còn là cơ hội kết nối, hợp tác cùng các đối tác toàn cầu, để đưa nông sản Việt Nam ngày càng hiện diện nhiều hơn trên thị trường quốc tế, khẳng định vị thế và giá trị bền vững".

Được đối tác quốc tế đánh giá cao

Tại hội chợ, nhiều doanh nghiệp và tập đoàn phân phối lớn ở châu Âu đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến sản phẩm của Thabico. Ông Simon Heidland – Trưởng bộ phận Trái cây & Rau củ, Valio Hamburg GmbH & Co. KG (Đức), cho biết:

"VALIO, chúng tôi là đối tác kinh doanh các mặt hàng của Thabico tại Việt Nam sang thị trường châu Âu. Sản phẩm rất được ưa chuộng, vừa tươi ngon, vừa đạt chuẩn quốc tế. Người tiêu dùng châu Âu đặc biệt quan tâm đến sản phẩm xanh, sạch, có nguồn gốc rõ ràng, và Thabico đang đi đúng hướng".

Từ Tây Ban Nha, ông John Peterson – Tổng Giám đốc Planttech cũng chia sẻ:

"Chúng tôi đánh giá cao chất lượng và tiềm năng của trái cây nhiệt đới Thabico. Không chỉ tươi ngon mà còn phù hợp xu hướng tiêu dùng xanh, an toàn, bền vững. Planttech mong muốn hợp tác lâu dài để đưa nông sản Việt đến gần hơn với thị trường châu Âu".

Sự đồng hành của cơ quan xúc tiến thương mại Việt Nam

Đại diện phía Việt Nam, ông Trần Phú Lữ – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC), khẳng định:

"Trái cây Việt Nam ngày càng khẳng định chất lượng, giá cả cạnh tranh và đáp ứng được những yêu cầu khắt khe từ thị trường quốc tế. Việc Thabico có mặt tại Anuga 2025 và được các tập đoàn phân phối quốc tế lựa chọn hợp tác là minh chứng rõ ràng cho năng lực, uy tín của doanh nghiệp Việt Nam".

Khẳng định vị thế và định hướng phát triển bền vững

Chiến lược phát triển của Thabico tập trung vào đổi mới công nghệ chế biến, xây dựng chuỗi cung ứng lạnh hiện đại và quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp đồng thời chú trọng đến yếu tố phát triển bền vững, từ canh tác nông sản sạch tại vùng nguyên liệu cho đến chế biến và xuất khẩu, nhằm đáp ứng xu thế tiêu dùng toàn cầu.

Sự hiện diện tại Anuga 2025 là một bước tiến quan trọng, không chỉ mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh mới cho Thabico, mà còn góp phần nâng cao vị thế nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thabico Group là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu trái cây nhiệt đới Việt Nam. Với hệ thống nhà máy hiện đại, quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt và mạng lưới phân phối rộng khắp, Thabico đã và đang đưa nhiều sản phẩm chủ lực như xoài, thanh long, mít, chôm chôm, dừa… đến với thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản.