Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

Khoẻ - Đẹp 15:04

Phạm Chí Bình, nhà sáng lập thương hiệu 365 AI Beauty, từ vùng quê nghèo đến ước mơ thay đổi ngành làm đẹp trong kỷ nguyên số.

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

Tiêu dùng thông minh 14:47

Opella Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”.

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Bản lĩnh sống 14:46

Giá trị lớn nhất của hành trình “Ươm mầm nụ cười” chính là gieo mầm cho những khát vọng học tập, niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Bà nội – miền cổ tích trong tôi

Bà nội – miền cổ tích trong tôi

Bản lĩnh sống 14:04

Nếu tuổi thơ là một miền cổ tích diệu kỳ thì bà nội chính là người chắp cánh, người thắp sáng cho miền cổ tích ấy trong tôi.

Nội soi tiêu hóa can thiệp: Từ tri thức toàn cầu đến thực hành tại địa phương

Nội soi tiêu hóa can thiệp: Từ tri thức toàn cầu đến thực hành tại địa phương

Khoẻ - Đẹp 15:23

Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam khai mạc hội nghị khoa học toàn quốc lần I, quy tụ 1.500 đại biểu, 100 báo cáo viên.

Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống

Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống

Khoẻ - Đẹp 09:54

Phát Hoàng Gia Floral & Decor có những giải pháp hoa tươi đa dạng, phù hợp mọi khoảnh khắc, từ tiệc sinh nhật, lễ kỷ niệm, đến những dịp trọng đại trong năm.

Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 07:53

Đồng hồ thông minh thời trang, với thời lượng sử dụng lên đến 21 ngày, sẵn sàng cho những trải nghiệm thể thao ngoài trời chuyên nghiệp.

Generali Việt Nam được vinh danh sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung tại VWAS 2025

Generali Việt Nam được vinh danh sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung tại VWAS 2025

Tiêu dùng thông minh 07:53

Tại VWAS 2025, Generali Việt Nam được vinh danh hạng mục "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất".

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI

Khoẻ - Đẹp 21:40

Elite Dental - đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế AACI (American Accreditation Commission International – Mỹ).

Grab Việt Nam phối hợp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên

Grab Việt Nam phối hợp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên

Điểm đến 21:37

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Grab Việt Nam cùng phối hợp để triển khai lộ trình trang bị kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên Việt Nam.

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Điểm đến 20:14

Phòng Giám định này theo mô hình tập trung, đánh dấu bước quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa dịch vụ, đặt sự an tâm của khách hàng làm trọng tâm.

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Điểm đến 15:22

Hệ thống homestay gồm Yêu Biển, Chành Rành, Rockbay, Casa, Yucca… áp dụng gói combo phòng ở, bữa ăn đặc sản dành cho cặp đôi và nhóm khách.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa

Điểm đến 15:19

Phát Hoàng Gia Floral & Decor chính thức ra mắt chương trình ưu đãi giảm đến 25% cho mọi đơn hoa đặt trước từ 3 ngày trở lên.

Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái

Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái

Bản lĩnh sống 13:36

Nghệ sĩ Trúc Thy chính thức công bố chương trình đào tạo đặc biệt dành cho các bé gái qua các môn Cầm, Kỳ, Thư, Họa.

Quang Toàn vượt qua giới hạn an toàn vào Chung kết Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Quang Toàn vượt qua giới hạn an toàn vào Chung kết Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 12:21

Sau vòng bán kết 2 cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, thí sinh, ca sĩ Quang Toàn xuất sắc vượt qua thử thách và chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết.

Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh

Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh

Khoẻ - Đẹp 11:43

Ngày 29-9, Gremsy, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, vừa công bố hợp tác cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trong khuôn khổ giải chạy Gremsy Power Run 2025.

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Khoẻ - Đẹp 11:40

HTX Nhà thuốc Nam gia truyền Nguyễn Thị Thái (Tuyên Quang) ứng dụng nền tảng VNPT Green, biến mỗi lô sản phẩm thành một "hộ chiếu số".

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

Tiêu dùng thông minh 11:24

Alibaba.com đã giới thiệu tiềm năng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam tại sự kiện thường niên CoCreate 2025 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Lazada bắt tay Gmarket, đưa 20 triệu sản phẩm Hàn Quốc đến Đông Nam Á

Lazada bắt tay Gmarket, đưa 20 triệu sản phẩm Hàn Quốc đến Đông Nam Á

Tiêu dùng thông minh 11:22

Lazada hợp tác chiến lược với sàn thương mại điện tử Gmarket (Hàn Quốc), mang 20 triệu sản phẩm từ các nhà bán hàng Hàn Quốc đến tay người tiêu dùng.

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt

Điểm đến 14:00

Lynk & Co Võ Văn Kiệt – Tasco Auto Tây Sài Gòn không chỉ chú trọng kinh doanh, mà còn xem trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững.

Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế

5 tháng 10, 2025 | 14:10

Tham dự Anuga Germany 2025, hội chợ thực phẩm, đồ uống lớn nhất thế giới, Thabico Group khẳng định vị thế tiên phong của nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Với gian hàng được thiết kế chuyên nghiệp, trưng bày đa dạng sản phẩm trái cây nhiệt đới, Thabico đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan và hàng trăm đối tác tiềm năng từ nhiều quốc gia.

Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế - Ảnh 1.

Nông sản Việt Nam vươn tầm thế giới

Anuga được tổ chức định kỳ hai năm một lần tại Cologne (Đức), quy tụ hơn 7.800 doanh nghiệp từ 118 quốc gia và thu hút hơn 160.000 khách tham quan thương mại toàn cầu. Trong bức tranh chung đầy cạnh tranh đó, sự hiện diện nổi bật của Thabico đã cho thấy năng lực cạnh tranh và khát vọng hội nhập của nông sản Việt Nam.

Thabico mang đến triển lãm những sản phẩm đặc trưng của vùng nhiệt đới Việt Nam, bao gồm: nước ép, puree cô đặc, trái cây IQF (đông lạnh nhanh) và trái cây sấy khô. Tất cả đều được chế biến bằng công nghệ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững.

Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế - Ảnh 2.

Hồ Trúc Lam – Phó Tổng Giám đốc Điều hành Thabico Group, nhấn mạnh:

"Chúng tôi mang đến triển lãm những sản phẩm trái cây nhiệt đới đặc trưng của Việt Nam như nước ép, puree cô đặc, trái cây IQF và sấy khô, được chế biến theo công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Điều Thabico mong muốn không chỉ là quảng bá thương hiệu, mà còn là cơ hội kết nối, hợp tác cùng các đối tác toàn cầu, để đưa nông sản Việt Nam ngày càng hiện diện nhiều hơn trên thị trường quốc tế, khẳng định vị thế và giá trị bền vững".

Được đối tác quốc tế đánh giá cao

Tại hội chợ, nhiều doanh nghiệp và tập đoàn phân phối lớn ở châu Âu đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến sản phẩm của Thabico. Ông Simon Heidland – Trưởng bộ phận Trái cây & Rau củ, Valio Hamburg GmbH & Co. KG (Đức), cho biết:

"VALIO, chúng tôi là đối tác kinh doanh các mặt hàng của Thabico tại Việt Nam sang thị trường châu Âu. Sản phẩm rất được ưa chuộng, vừa tươi ngon, vừa đạt chuẩn quốc tế. Người tiêu dùng châu Âu đặc biệt quan tâm đến sản phẩm xanh, sạch, có nguồn gốc rõ ràng, và Thabico đang đi đúng hướng".

Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế - Ảnh 3.

Từ Tây Ban Nha, ông John Peterson – Tổng Giám đốc Planttech cũng chia sẻ:

"Chúng tôi đánh giá cao chất lượng và tiềm năng của trái cây nhiệt đới Thabico. Không chỉ tươi ngon mà còn phù hợp xu hướng tiêu dùng xanh, an toàn, bền vững. Planttech mong muốn hợp tác lâu dài để đưa nông sản Việt đến gần hơn với thị trường châu Âu".

Sự đồng hành của cơ quan xúc tiến thương mại Việt Nam

Đại diện phía Việt Nam, ông Trần Phú Lữ – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC), khẳng định:

"Trái cây Việt Nam ngày càng khẳng định chất lượng, giá cả cạnh tranh và đáp ứng được những yêu cầu khắt khe từ thị trường quốc tế. Việc Thabico có mặt tại Anuga 2025 và được các tập đoàn phân phối quốc tế lựa chọn hợp tác là minh chứng rõ ràng cho năng lực, uy tín của doanh nghiệp Việt Nam".

Khẳng định vị thế và định hướng phát triển bền vững

Chiến lược phát triển của Thabico tập trung vào đổi mới công nghệ chế biến, xây dựng chuỗi cung ứng lạnh hiện đại và quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp đồng thời chú trọng đến yếu tố phát triển bền vững, từ canh tác nông sản sạch tại vùng nguyên liệu cho đến chế biến và xuất khẩu, nhằm đáp ứng xu thế tiêu dùng toàn cầu.

Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế - Ảnh 4.

Sự hiện diện tại Anuga 2025 là một bước tiến quan trọng, không chỉ mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh mới cho Thabico, mà còn góp phần nâng cao vị thế nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thabico Group là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu trái cây nhiệt đới Việt Nam. Với hệ thống nhà máy hiện đại, quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt và mạng lưới phân phối rộng khắp, Thabico đã và đang đưa nhiều sản phẩm chủ lực như xoài, thanh long, mít, chôm chôm, dừa… đến với thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản.

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Grab Việt Nam phối hợp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên

Grab Việt Nam phối hợp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên

Điểm đến 21:37

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Grab Việt Nam cùng phối hợp để triển khai lộ trình trang bị kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên Việt Nam.

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Điểm đến 20:14

Phòng Giám định này theo mô hình tập trung, đánh dấu bước quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa dịch vụ, đặt sự an tâm của khách hàng làm trọng tâm.

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Điểm đến 15:22

Hệ thống homestay gồm Yêu Biển, Chành Rành, Rockbay, Casa, Yucca… áp dụng gói combo phòng ở, bữa ăn đặc sản dành cho cặp đôi và nhóm khách.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa

Điểm đến 15:19

Phát Hoàng Gia Floral & Decor chính thức ra mắt chương trình ưu đãi giảm đến 25% cho mọi đơn hoa đặt trước từ 3 ngày trở lên.

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt

Điểm đến 14:00

Lynk & Co Võ Văn Kiệt – Tasco Auto Tây Sài Gòn không chỉ chú trọng kinh doanh, mà còn xem trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững.

Hệ thống Giáo dục Bảo Quyên ký hợp tác với Aimpoint Australia

Hệ thống Giáo dục Bảo Quyên ký hợp tác với Aimpoint Australia

Điểm đến 10:01

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Giáo dục Bảo Quyên và Aimpoint Australia hợp tác đào tạo nghề tại Việt Nam giới thiệu cơ hội học tập – việc làm tại Úc.

Hồng Kông chào đón du khách Việt với hành trình lễ hội sôi động

Hồng Kông chào đón du khách Việt với hành trình lễ hội sôi động

Điểm đến 10:14

Tổng cục Du lịch Hồng Kông (HKTB) tiếp tục chuỗi hoạt động tại TP HCM nhằm giới thiệu chiến dịch quảng bá du lịch Hồng Kông (Trung Quốc) sắp tới.

Phụ nữ

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

Khoẻ - Đẹp 15:04

Phạm Chí Bình, nhà sáng lập thương hiệu 365 AI Beauty, từ vùng quê nghèo đến ước mơ thay đổi ngành làm đẹp trong kỷ nguyên số.

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

Tiêu dùng thông minh 14:47

Opella Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”.

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Bản lĩnh sống 14:46

Giá trị lớn nhất của hành trình “Ươm mầm nụ cười” chính là gieo mầm cho những khát vọng học tập, niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Bà nội – miền cổ tích trong tôi

Bà nội – miền cổ tích trong tôi

Bản lĩnh sống 14:04

Nếu tuổi thơ là một miền cổ tích diệu kỳ thì bà nội chính là người chắp cánh, người thắp sáng cho miền cổ tích ấy trong tôi.

TÁM

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

Khoẻ - Đẹp 15:04

Phạm Chí Bình, nhà sáng lập thương hiệu 365 AI Beauty, từ vùng quê nghèo đến ước mơ thay đổi ngành làm đẹp trong kỷ nguyên số.

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

Tiêu dùng thông minh 14:47

Opella Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”.

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Bản lĩnh sống 14:46

Giá trị lớn nhất của hành trình “Ươm mầm nụ cười” chính là gieo mầm cho những khát vọng học tập, niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Bà nội – miền cổ tích trong tôi

Bà nội – miền cổ tích trong tôi

Bản lĩnh sống 14:04

Nếu tuổi thơ là một miền cổ tích diệu kỳ thì bà nội chính là người chắp cánh, người thắp sáng cho miền cổ tích ấy trong tôi.

Nội soi tiêu hóa can thiệp: Từ tri thức toàn cầu đến thực hành tại địa phương

Nội soi tiêu hóa can thiệp: Từ tri thức toàn cầu đến thực hành tại địa phương

Khoẻ - Đẹp 15:23

Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam khai mạc hội nghị khoa học toàn quốc lần I, quy tụ 1.500 đại biểu, 100 báo cáo viên.

Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống

Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống

Khoẻ - Đẹp 09:54

Phát Hoàng Gia Floral & Decor có những giải pháp hoa tươi đa dạng, phù hợp mọi khoảnh khắc, từ tiệc sinh nhật, lễ kỷ niệm, đến những dịp trọng đại trong năm.

Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 07:53

Đồng hồ thông minh thời trang, với thời lượng sử dụng lên đến 21 ngày, sẵn sàng cho những trải nghiệm thể thao ngoài trời chuyên nghiệp.

Generali Việt Nam được vinh danh sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung tại VWAS 2025

Generali Việt Nam được vinh danh sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung tại VWAS 2025

Tiêu dùng thông minh 07:53

Tại VWAS 2025, Generali Việt Nam được vinh danh hạng mục "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất".

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI

Khoẻ - Đẹp 21:40

Elite Dental - đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế AACI (American Accreditation Commission International – Mỹ).

Grab Việt Nam phối hợp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên

Grab Việt Nam phối hợp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên

Điểm đến 21:37

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Grab Việt Nam cùng phối hợp để triển khai lộ trình trang bị kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên Việt Nam.

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Điểm đến 20:14

Phòng Giám định này theo mô hình tập trung, đánh dấu bước quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa dịch vụ, đặt sự an tâm của khách hàng làm trọng tâm.

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Điểm đến 15:22

Hệ thống homestay gồm Yêu Biển, Chành Rành, Rockbay, Casa, Yucca… áp dụng gói combo phòng ở, bữa ăn đặc sản dành cho cặp đôi và nhóm khách.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?