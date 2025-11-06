BST "Khí hiện sinh" của NTK Quỳnh Paris trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Có thể nói, thế hệ nhà thiết kế trẻ đang phát triển và tạo ra các làn sóng mới. Điều dễ nhận thấy, các mẫu thiết kế của các bạn trẻ có sự cải biên, được tiệm cận quốc tế một cách năng động và đầy nhiệt huyết.

Trong thời đại đó, những sáng tạo của Quỳnh Paris nắm vai trò tiên phong và dẫn đầu xu hướng. Chị nhận thấy rằng thế hệ trẻ luôn mang đến nguồn năng lượng tươi mới, và thật sự trân trọng điều đó. Càng vui hơn khi thấy văn hóa trở thành cảm hứng cho những sáng tạo mới. Bởi suy cho cùng, khi bạn hiểu gốc rễ đủ sâu, mọi cành lá mọc ra đều đẹp cả.

Ở NTK-TS Quỳnh Paris, không chỉ đưa đến một xu hướng, nhìn về tương lai một cách khoa học và mang ý tưởng về vũ trụ học, mà nó còn là nền tảng ảnh hưởng đến đời sống, và tâm thức của người dân. Là người tiên phong đưa bản sắc Việt ra thế giới, đại sứ văn hóa trong ngành công nghiệp sáng tạo toàn cầu. NTK-TS Quỳnh Paris là một hình mẫu tiêu biểu của một người phụ nữ tài năng, bản lĩnh, tiên phong trong cống hiến và truyền năng lượng cho cộng đồng.

Đạo diễn Lê Việt, Giám đốc, nói: "Đối với mình, Quỳnh Paris chính là bậc thầy trong việc dựng phom dáng và pha phối màu rất khác biệt và độc bản. Những giá trị độc bản là yếu tố tiên quyết giúp chị trở thành một tiến sĩ ngành thời trang. Chúc chị tiếp tục thực hiện xứ mệnh cống hiến cho nghệ thuật, chuẩn bị thực hiện những dự án lớn lao và đỉnh cao".

Không chỉ có những ngôi sao, đạo diễn tài hoa trong nước, những doanh nhân, nhà sáng tạo tại Nhật Bản, Hàn Quốc cũng khẳng định NTK Quỳnh Paris là một người bậc thầy trong định hướng và tiên phong, phong cách. Chính bà Muriel Piaser, giám đốc nghành thời trang Hype và Avant - Garde và phát triển tại Pret A Porter Paris rằng: "Vài thương hiệu điển hình và như thương hiệu Quỳnh Paris được chọn lọc trong "Triển lãm Atmosphere tại Paris" là vũ trụ tập hợp những cái tên tiên tiến nhất được phát hiện trên khắp hành tinh. Nhà thiết kế có sự kết hợp giữa những tài liệu tham khảo và tài năng trẻ phản ánh tinh thần thời đại và mang đến cái nhìn tổng quan đặc biệt về các xu hướng".

Tham gia với vai trò cố vấn tại sự kiện Vietnam Heritage Áo Dài Fest và Vietnam ICON Fashion Tour diễn ra tại tháp Tam Thắng - Vũng Tàu, những bộ trang phục áo dài của Quỳnh Paris mang tính biểu tượng của khí hiện sinh. Nữ thiết kế Quỳnh gửi lời cảm ơn đạo diễn Lê Việt, Huỳnh Minh Hòa và Vietmission đã tạo nên hai hành trình đầy cảm hứng, nơi thời trang Việt được cất tiếng bằng chính linh hồn Việt vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, vừa hiện đại mà vẫn thấm đẫm chiều sâu văn hoá. Cảm ơn tất cả những người đã góp phần cho hai sự kiện này: các nghệ sĩ, các nhà thiết kế, em Kiều Thị Thúy Hằng - Miss Global Việt Nam 2025, Người đẹp Áo dài, Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu Bùi Xuân Liên, Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu Phương Anh; Model Đông Phương, Bảo Trân, Ái Tiên, Võ Quỳnh Thư, Đoàn Thị Ngọc Hân, Hà Ngô và ekip hậu trường những người làm nên cái đẹp bằng sự tận tâm và lặng lẽ.

Cô gửi lời chân thành đến ê-kíp Vietnam Heritage Áo Dài Fest và Vietnam ICON Fashion Tour – những người đã làm nên hai chương trình đầy cảm hứng, nơi di sản và hiện đại cùng cất tiếng bằng ngôn ngữ của nghệ thuật. Chúc cho hành trình tiếp theo sẽ còn nhiều đột phá và lan tỏa hơn nữa, để thời trang Việt không chỉ được nhìn thấy, mà còn được cảm nhận, bằng trái tim, bằng khí riêng, và bằng niềm tự hào của chính chúng ta.

Ngoài vai trò Đại sứ CICON quốc tế, TS Quỳnh Paris còn mới đảm nhiệm vị trí đại diện tại Việt Nam khai triển Asia Art Piade 2026 – sự kiện được ví như "Olympic Nghệ thuật" của châu Á. Asia Art Piade 2026 sẽ không chỉ là một cuộc triển lãm mà đây sẽ là nơi hội tụ của hàng trăm dòng chảy văn hoá, những nghệ sĩ – người kể chuyện bằng hình ảnh, giai điệu, ánh sáng, nơi những nền văn hoá của châu Á cùng hoà quyện tạo nên một không gian đầy cảm xúc và ngập tràn nghệ thuật.