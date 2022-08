Cẩm Vân – Khắc Triệu mê không gian tại NovaWorld Ho Tram

Gia đình nghệ sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu vừa có chuyến trải nghiệm cuối tuần tại tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng NovaWorld Ho Tram. Nơi đây chỉ cách TP.HCM 2 tiếng lái xe; sở hữu hệ sinh thái đa dạng với rừng biển liền kề, khí hậu trong lành, thoáng mát; và đặc biệt đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghỉ dưỡng của cả nhà gồm khu vui chơi giải trí, nhà hàng, cà phê, đại lộ shophouse…

Danh ca Cẩm Vân cho biết rất xúc động trước sự chu đáo của con gái. Không chỉ làm cặp đôi bất ngờ vì chuyến đi, Cece Trương còn chuẩn bị đàn guitar để bố mẹ thả hồn vào âm nhạc trong không gian lãng mạn của khu nghỉ dưỡng.

Không gian biệt thự tại Novaworld Ho Tram được thiết kế tinh tế, rộng thoáng, có đầy đủ bếp ăn và dụng cụ nấu nướng để Cẩm Vân - Khắc Triệu có thể tự vào bếp, chuẩn bị bữa trưa thật ấm cúng và riêng tư như ở nhà.

Căn biệt thự nghỉ dưỡng có tầm nhìn tuyệt đẹp về biển Hồ Tràm để cặp sao có thể cùng nhau ngắm biển trong không gian thật riêng tư. Cẩm Vân bật mí cả nhà nghệ sĩ đều rất yêu biển, nên gia đình luôn ưu tiên chọn những khu du lịch gần biển cho các kỳ nghỉ dưỡng. Và mỗi lần đặt chân đến biển, các thành viên đều có những trải nghiệm tuyệt vời.

Bữa tối tại nhà hàng The Shark - phân kỳ The Tropicana trở nên đáng nhớ với cặp đôi bởi không gian đẹp lung linh và nhân viên phục vụ tận tình. Không chỉ được thưởng thức các món ăn Âu - Á đa dạng do bếp trưởng danh tiếng chế biến, Cẩm Vân - Khắc Triệu còn tấm tắc khen ngợi tầm nhìn 360 độ ôm trọn vùng biển Hồ Tràm. Nhà hàng The Shark cũng là địa điểm "hot" được du khách lựa chọn để chụp ảnh check-in nhiều nhất khi đến tổ hợp nghỉ dưỡng NovaWorld Ho Tram.

Sau bữa tối, Cẩm Vân và chồng cùng đi dạo quanh hồ bơi nước mặn Ocean Pool, uống cocktail và tận hưởng không gian "đậm chất chill" được phục vụ bởi quầy bar Beach Club.

Trong suốt kỳ nghỉ của mình, vợ chồng nghệ sĩ cũng được thoải mái tham quan mua sắm tại đại lộ khu shophouse thuộc phân kỳ The Tropicana, trải dài trên đại lộ ven biển rộng 42 m mang đậm phong cách miền nhiệt đới.