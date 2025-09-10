Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Dạ Minh Châu đạt giải Nhất "Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng 2025"

10 tháng 9, 2025 | 13:12

Thí sinh Dạ Minh Châu vượt qua nhiều gương mặt tiềm năng giành giải Nhất cuộc thi Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng năm 2025.

Dạ Minh Châu xúc động đạt giải Nhất Gương mặt sân khấu – điện ảnh 2025 - Ảnh 1.

Với gương mặt khả ái, thần thái rạng rỡ cùng lối diễn xuất nhập vai đầy cảm xúc, Dạ Minh Châu đã chinh phục hoàn toàn hội đồng giám khảo. Những vai diễn sâu sắc, được thổi hồn bằng sự chân thành và tinh tế, đã giúp cô gái trẻ ghi dấu ấn nổi bật trong đêm chung kết. Ngoài ra người đẹp còn lập "cú đúp" khi đạt luôn giải Hoa hậu nhân ái.

Chia sẻ ngay sau giây phút đăng quang, Tân Hoa hậu điện ảnh Dạ Minh Châu xúc động: "Thật sự em rất hạnh phúc khi nghe MC xướng tên mình. Đến giờ phút này, em vẫn còn hồi hộp và hãnh diện khi đứng trên sân khấu với giải thưởng cao quý này".

Dạ Minh Châu xúc động đạt giải Nhất Gương mặt sân khấu – điện ảnh 2025 - Ảnh 2.

Sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ, từ nhỏ Dạ Minh Châu đã ấp ủ niềm đam mê nghệ thuật, đặc biệt là ca hát dòng nhạc dân ca. Tuy nhiên, do điều kiện gia đình, cô chưa có cơ hội theo đuổi con đường này.

Khi lập nghiệp tại TP HCM, bước ngoặt đến với Dạ Minh Châu khi được Hoa hậu Hoa Thiên giới thiệu gặp gỡ đạo diễn Kani Thanh Quỳnh. Chính từ đây, ngọn lửa điện ảnh trong cô được thắp sáng.

Dạ Minh Châu cho biết, sự đồng hành và định hướng từ đạo diễn Kani Thanh Quỳnh đã giúp cô trưởng thành trong diễn xuất: "Từ khi được gặp đạo diễn Kani Thanh Quỳnh mài giũa, truyền lửa, em mới thật sự học cách hóa thân vào nhân vật. Đó là cơ duyên và cũng là động lực để em quyết tâm gắn bó với nghệ thuật".

Dạ Minh Châu xúc động đạt giải Nhất Gương mặt sân khấu – điện ảnh 2025 - Ảnh 3.

Dù còn nhiều khó khăn khi lần đầu bước lên sàn diễn, đặc biệt là với những thử thách về catwalk hay trình diễn trong đôi giày cao gót, Dạ Minh Châu đã nỗ lực không ngừng và chứng minh được bản lĩnh của mình.

Không chỉ dừng lại ở thành tích cá nhân, Tân Hoa hậu điện ảnh và Hoa hậu nhân ái cuộc thi "Gương mặt sân khấu – điện ảnh 2025" còn bày tỏ mong muốn dùng danh hiệu của mình để cống hiến cho cộng đồng: "Sau đêm đăng quang, em sẽ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là hỗ trợ trẻ em nghèo, nuôi dưỡng tài năng trẻ yêu nghệ thuật nhưng chưa có điều kiện theo đuổi ước mơ. Em mong rằng mình sẽ là nguồn động lực để các em tự tin thử sức và vươn lên".

Với khát vọng cống hiến và tình yêu điện ảnh mãnh liệt, Dạ Minh Châu – cô gái đến từ miền Tây sông nước – đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng hơn nữa trên con đường nghệ thuật, trở thành một gương mặt trẻ truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp của sân khấu – điện ảnh Việt Nam. Khát vọng thực hiện tình yêu với bộ môn nghệ thuật với 7, với danh hiệu Giải nhất gương mặt sân khấu điện ảnh (Hoa hậu điện ảnh) Dạ Minh Châu quyết tâm sẽ theo đuổi con đường điện ảnh.

Nếu có vai diễn phù hợp, người đẹp điện ảnh sẽ nhận lời thử sức bằng một vai diễn tâm đắt nhất. Nếu may mắn được các hãng phim hay đạo diễn "đo ni, đóng giày" bằng những vai diễn, tác phẩm điện ảnh có giá trị chắn em sẽ dấn thân và cống hiến tài năng, niềm đam mê nội lực của mình, Dạ Minh Châu chia sẻ thế!

Để có được danh hiệu và thành quả đáng tự hào như ngày hôm nay, Hoa hậu Dạ Minh Châu gửi lời cảm ơn các cơ quan báo đài luôn đồng hành ủng hộ, đặc biệt cảm ơn Công ty Siêu Nhân Việt (Đạo diễn Kani Thanh Quỳnh) Công ty cổ phần sự kiện Thiên Phú Group. Ngoài ra tri ân, cảm ơn TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn (Bệnh viện Thẩm Mỹ Sài Gòn Seoul)…

Với danh hiệu giải Nhất, bằng kinh nghiệm và bản lĩnh, Dạ Minh Châu sẽ đảm nhận vai trò giám khảo, chấm thi, truyền lửa cho thế hệ thí sinh mùa giải 2026 cuộc thi Gương mặt sân khấu điện ảnh triển vọng năm sau.

Có thể nói, những định hướng, quyết tâm đầy nhiệt huyết, bằng tài năng và sự cống hiến Hoa hậu điện ảnh Dạ Minh Châu sẽ tỏa sáng và nhận được tình yêu mến của công chúng Việt trong tương lai rất gần.

P.Nguyễn

