Dấu ấn đạo diễn Lê Việt và VIETMISSION trong Gala “Kiệt tác sóng đôi”

Nghề massage trị liệu - nghề của đôi tay, của sự lắng nghe cơ thể và chữa lành tâm hồn, đang được xem là lựa chọn nghề nghiệp bền vững giữa thời đại AI.

Khán giả bất ngờ khi thấy Thúy Hằng xuất hiện với tư cách người mẫu kiêm MC và gương mặt đại diện cho sản phẩm khung tập golf tại Hội chợ Mùa thu năm 2025.

MV "Hẹn hò Phú Thọ" có cảnh quay đầu tư công phu tại nhiều điểm du lịch, di tích lịch sử – văn hóa của Phú Thọ vừa được tác giả Phương Thảo ra mắt báo chí.

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

Hội nghị khoa học "Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ" do Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức đã diễn ra vào ngày 23-10  tại TP HCM.

Với vai trò Đại sứ Cicon, NTK Quỳnh Paris là cầu nối giữa các nhà lãnh đạo, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị bền vững.

Coca-Cola Việt Nam vừa triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" năm thứ 3 tại hai thành phố lớn: Hà Nội và TP HCM.

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo "Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt" cho nữ nông dân tiêu biểu khu vực ĐBSCL với thông điệp "Gieo yêu thương - Gặt thành công".

Giải chạy vì sức khỏe cộng đồng mang tên "25 năm vững bước - Vì một thế kỷ nâng tầm bảo vệ tim mạch Việt" tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TP HCM) vào ngày 25-10.

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa ghi nhận lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam từ các thị trường Đông Âu tăng 59%.

Tham luận của Nam Nguyễn (Nguyễn Tiến Năm) tại Diễn đàn quốc tế CICON ASEAN 5+ chủ đề "Kiệt tác Sóng đôi" gây ấn tượng bởi sự giản dị nhưng đầy chiều sâu.

Hiệp hội Chuyên gia Thẩm định rủi ro Hoa Kỳ (SOA) tổ chức tọa đàm về Định phí Bảo hiểm tại Đại học Kinh tế TP HCM và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

ThS Ngô Thị Hồng – Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II – được vinh danh với giải thưởng "2025 World CEO" do Korea CEO Summit (Hàn Quốc) trao tặng.

Tại Ga la "Kiệt tác sóng đôi", giảng viên - NTK Lê Minh Phú lần đầu tiên đưa trang phục cải lương ra diễn đàn quốc tế, quảng bá văn hóa Việt.

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn khẳng định: "Công nghệ chỉ là công cụ, yếu tố con người và chuyên môn y khoa vẫn là nền tảng quyết định chất lượng dịch vụ".

Trong khi thời trang nhanh chiếm ưu thế, Handmade Bee chọn cho mình con đường riêng – tôn vinh thủ công, tái sinh vật liệu cũ và lan tỏa thông điệp sống xanh.

Doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy được mời dự Hội nghị Diễn đàn CICON ASEAN5+ 2025 với tư cách là khách mời VIP, tham gia diễn giả trên sân khấu phiên tọa đàm.

Sau khi được điều trị, thị lực mắt phải của bệnh nhân đã tăng từ 2/10 lên thị lực 8/10 sau hai ngày phẫu thuật.

Sáng 24-10, tại Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng), Lễ hội Khinh khí cầu và nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng 2025 khai mạc trong không khí rộn ràng và rực rỡ sắc màu.

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa ra mắt danh mục thẻ tín dụng được làm mới với nhiều cải tiến.

Dấu ấn đạo diễn Lê Việt và VIETMISSION trong Gala “Kiệt tác sóng đôi”

30 tháng 10, 2025 | 11:23

Người đứng sau thành công Hội nghị thượng đỉnh quốc tế CICON ASEAN 5+ 2025 do Korea CEO Summit (KCS) chủ trì là Lê Việt, Tổng đạo diện chương trình.

Dấu ấn đạo diễn Lê Việt và VIETMISSION trong Gala “Kiệt Tác Sóng Đôi” - Ảnh 1.

Đạo diễn của "những giấc mơ" Lê Việt

Đảm nhận vai trò đơn vị đồng tổ chức và cố vấn xây dựng hình ảnh cho sự kiện, VIETMISSION đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt qua đêm Gala Night "Kiệt tác sóng đôi", được Ban tổ chức quốc tế đánh giá là "ấn tượng nhất trong 12 năm tổ chức của CICON". Không chỉ là một hội nghị về đô thị thông minh hay công nghiệp văn hoá, CICON 2025 tại Việt Nam được định vị là một "cuộc hội ngộ văn hoá", nơi giao thoa kinh tế và nghệ thuật là một kiệt tác. VIETMISSION đã hiện thực hóa tầm nhìn này qua đêm Gala "Kiệt tác sóng đôi", được dàn dựng công phu dưới sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn Lê Việt, Creative Director của VIETMISSION.

Dấu ấn đạo diễn Lê Việt và VIETMISSION trong Gala “Kiệt Tác Sóng Đôi” - Ảnh 2.

Điểm nhấn của đêm Gala chính là khả năng sử dụng di sản làm ngôn ngữ ngoại giao.

Mở đầu chương trình, VIETMISSION đã tạo ra một khoảnh khắc lắng đọng khi bản mashup "Việt Nam quê hương tôi" (Đỗ Nhuận) và "Arirang" (Dân ca Hàn Quốc) vang lên.

Việc kết hợp tinh tế ca khúc biểu tượng của Việt Nam với di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận của Hàn Quốc đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tình hữu nghị và sự "sóng đôi" văn hoá. Tổng đạo diễn Lê Việt, Creative Director của VIETMISSION, chia sẻ: "Chúng tôi muốn CICON không chỉ là một hội nghị, mà là một hành trình cảm xúc. Sứ mệnh của VIETMISSION là quảng bá hình ảnh đất và người Việt Nam bằng nghệ thuật, âm nhạc và tinh thần hội nhập". "Chúng tôi không chỉ trình diễn những gì đẹp nhất, mà còn kể câu chuyện về sự giao thoa, nơi truyền thống và hiện đại, Đông và Tây, kinh tế và nghệ thuật có thể cùng nhau song hành và toả sáng", tổng đạo diễn nói thêm.

Đêm Gala "Kiệt tác sóng đôi" là một minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức sản xuất của VIETMISSION. Dưới sự điều hành của Giám đốc âm nhạc Cao Bá Hưng, phần âm nhạc đã vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, gây ấn tượng mạnh mẽ từ bản "Trống cơm" được phối lại theo phong cách EDM đương đại đầy sôi động, đến những giai điệu sâu lắng, giao thoa văn hóa trong bản mashup "Việt Nam quê hương tôi" và "Arirang".

Dấu ấn đạo diễn Lê Việt và VIETMISSION trong Gala “Kiệt Tác Sóng Đôi” - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, VIETMISSION còn mang đến một sàn diễn thời trang đẳng cấp quốc tế, nhấn mạnh thông điệp toàn cầu về sự phát triển bền vững. Có thể nói, một trong những tiết mục được VIETMISSION dàn dựng công phu và giàu ý nghĩa nhất chính là trích đoạn cải lương "Trọn đời vương tơ".

Sự xuất hiện của hai tên tuổi lớn trong làng cải lương là NSƯT Tú Sương và nghệ sĩ Hùng Vương đã mang đến một không gian nghệ thuật kinh điển, giàu cảm xúc. VIETMISSION đã chủ đích giới thiệu cải lương – loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của Nam bộ, như một "kiệt tác" sống động của văn hoá Việt.

Tiết mục không chỉ phô diễn kỹ thuật hát và diễn xuất điêu luyện của nghệ sĩ, mà còn là một nỗ lực của VIETMISSION trong việc bảo tồn và giới thiệu di sản dân tộc đến bạn bè quốc tế một cách trang trọng và đẳng cấp nhất ngay tại một diễn đàn kinh tế hàng đầu.

Đêm Gala còn là nơi thời trang và các giá trị bền vững song hành. Bộ sưu tập của Tiến sĩ - NTK Quỳnh Paris gây ấn tượng mạnh khi sử dụng chất liệu lụa Việt Nam trên phom dáng 3D phương Tây, hướng đến xu hướng phát triển bền vững toàn cầu. Chính nữ tiến sĩ là người Chỉ đạo nghệ thuật cho đêm Gala "Kiệt tác sóng đôi" tại sự kiện.

Dấu ấn đạo diễn Lê Việt và VIETMISSION trong Gala “Kiệt Tác Sóng Đôi” - Ảnh 4.

Đặc biệt, VIETMISSION còn lồng ghép hoạt động đấu giá thiện nguyện ý nghĩa, gây quỹ cho Little Roses Foundation (LRF) nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Việc VIETMISSION lựa chọn đưa các tiết mục mang đậm bản sắc Việt vào một hội nghị thượng đỉnh kinh tế quốc tế là một bước đi chiến lược về "ngoại giao văn hoá".

Thay vì chỉ tập trung vào các con số và hợp đồng, việc trình diễn những di sản phi vật thể như cải lương trước 200 chính khách và doanh nhân quốc tế là cách trực quan nhất để quảng bá "quyền lực mềm" của Việt Nam.

Dấu ấn đạo diễn Lê Việt và VIETMISSION trong Gala “Kiệt Tác Sóng Đôi” - Ảnh 5.

Đây là cách VIETMISSION giúp các nhà lãnh đạo toàn cầu không chỉ hiểu về tiềm năng kinh tế, mà còn cảm được chiều sâu văn hoá và sự tinh tế của một quốc gia, tạo ra sự kết nối cảm xúc bền chặt và sự tôn trọng, vốn là nền tảng cho mọi hợp tác lâu dài.

Sự thành công của Gala Night "Kiệt tác sóng đôi" đã vượt xa khuôn khổ của một đêm tiệc chiêu đãi. Đại diện Ban tổ chức CICON đánh giá cách VIETMISSION kết hợp nhuần nhuyễn giữa tinh thần doanh nhân và ngôn ngữ văn hoá đã giúp CICON tại Việt Nam trở thành một điểm nhấn sáng tạo của châu Á, khẳng định vai trò tiên phong và năng lực tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế của Việt Nam.

P.Nguyễn

