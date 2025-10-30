Diễn viên Thúy Hằng hiện ra sao sau tai nạn kinh hoàng?

Ít ai nghĩ cách đây không lâu nữ diễn viên đã trải qua tai nạn ô tô nghiêm trọng phải khâu 78 mũi trên mặt.

Sau vai chính trong phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" đóng cùng Việt Anh, Lã Thanh Huyền, gần 3 năm qua Thúy Hằng chưa đóng phim trở lại. Đã có nhiều lời mời nhưng nữ diễn viên chưa tìm thấy vai diễn phù hợp.

"Với tôi, để theo phim ảnh thì mọi thứ phải ổn định. Tôi là một người mẹ, một người con và một nhà quản lý nên muốn làm nghệ thuật thì gia đình và công việc phải ổn đã. Vài năm gần đây tôi không xuất hiện cũng vì lý do như vậy.

Tôi muốn sau này nếu đóng vai phản diện hay nhân vật chính trực thì cũng có khía cạnh khác không giống với các nhân vật mình từng đóng. Tôi hy vọng sau này khi chọn nhân vật nào đó để quay lại màn ảnh, khán giả lúc nào cũng ủng hộ"- nữ diễn viên bày tỏ.

Ở tuổi ngoài 40, Thúy Hằng xây dựng hình ảnh cho mình là một nhà quản lý đúng mực , một phụ nữ luôn nỗ lực trong công việc để khẳng định mình. Ít ai biết ngoài phim ảnh, cô còn là một chuyên gia trong lĩnh vực golf 16 năm qua và hiện là gương mặt đại diện cho sản phẩm khung tập golf Swing VGS 379.

Tại Hội chợ Mùa thu 2025, nữ diễn viên gây chú ý khi xuất hiện với áo trắng cùng giày thể thao, biểu diễn thuần thục các thao tác chơi golf trên khung tập và hướng dẫn cho các khách mời các động tác tập khó, giúp bộ môn quý tộc này trở nên đơn giản hơn trong mắt nhiều người.

Thúy Hằng chia sẻ cô đã hoạt động trong lĩnh vực này đã được 16 năm. Tốt nghiệp đại học, cô sang Nhật sinh sống 1 thời gian và may mắn khi được làm việc cho 1 học viện golf. "Càng tìm hiểu mình càng thấy lĩnh vực đó hay bởi khi đó golf ở Việt Nam chưa phát triển lắm. Hằng luôn mong tìm ra cách để người Việt tiếp cận môn thể thao này một cách dễ dàng và đơn giản"- Thúy Hằng nói.

Nữ diễn viên cho cho biết cô vốn là người khó tính, phải trải nghiệm sản phẩm rất lâu mới nhận lời làm hình ảnh đại diện cho thương hiệu nào đó mà mình thực sự hiểu.

"Hằng có nhiều khách hàng bận rộn đến với bộ môn này và hỏi mình làm thế nào để có thể tự luyện tập một cách đúng đắn nhất. Golf là bộ môn cần thời gian xây dựng thói quen. Để chơi golf giỏi rất khó. Nó là sự chuyển động của toàn bộ cơ thể, nếu tâm trạng và tư tưởng không tốt thì ngày hôm đó bạn chơi sẽ cảm thấy rất chán" - Thúy Hằng nói.

Đại diện VifaSport - nhà sản xuất khung tập golf Swing VS379 chia sẻ gương mặt đại diện cho VGS 379 cần gắn liền với hình ảnh golfer có "trình" đáng nể, hình thể đẹp, phong thái duyên dáng và chuẩn mực. Diễn viên Thúy Hằng là một nữ golfer có tiếng cùng vẻ đẹp sâu lắng của một diễn viên gạo cội nên VifaSport tin cậy lựa chọn Thúy Hằng đại diện.