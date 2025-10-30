Diễn viên Thúy Hằng hiện ra sao sau tai nạn kinh hoàng?

Dấu ấn đạo diễn Lê Việt và VIETMISSION trong Gala “Kiệt tác sóng đôi”

Dấu ấn đạo diễn Lê Việt và VIETMISSION trong Gala “Kiệt tác sóng đôi”

Chuyện của Sao 11:23

Người đứng sau thành công Hội nghị thượng đỉnh quốc tế CICON ASEAN 5+ 2025 do Korea CEO Summit (KCS) chủ trì là Lê Việt, Tổng đạo diện chương trình.

Nghề massage trị liệu - Lựa chọn bền vững giữa thời đại AI

Nghề massage trị liệu - Lựa chọn bền vững giữa thời đại AI

Khoẻ - Đẹp 11:00

Nghề massage trị liệu - nghề của đôi tay, của sự lắng nghe cơ thể và chữa lành tâm hồn, đang được xem là lựa chọn nghề nghiệp bền vững giữa thời đại AI.

"Hẹn hò Phú Thọ" quảng bá du lịch, văn hóa đất vua Hùng

"Hẹn hò Phú Thọ" quảng bá du lịch, văn hóa đất vua Hùng

Điểm đến 09:49

MV "Hẹn hò Phú Thọ" có cảnh quay đầu tư công phu tại nhiều điểm du lịch, di tích lịch sử – văn hóa của Phú Thọ vừa được tác giả Phương Thảo ra mắt báo chí.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ

Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ

Khoẻ - Đẹp 15:53

Hội nghị khoa học “Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ” do Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức đã diễn ra vào ngày 23-10  tại TP HCM.

NTK Quỳnh Paris: Đại sứ Cicon và sứ mệnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp

NTK Quỳnh Paris: Đại sứ Cicon và sứ mệnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp

Chuyện của Sao 15:18

Với vai trò Đại sứ Cicon, NTK Quỳnh Paris là cầu nối giữa các nhà lãnh đạo, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị bền vững.

Coca-Cola triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối"

Coca-Cola triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối"

Khoẻ - Đẹp 14:24

Coca-Cola Việt Nam vừa triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" năm thứ 3 tại hai thành phố lớn: Hà Nội và TP HCM.

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt”

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt”

Điểm đến 17:34

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt” cho nữ nông dân tiêu biểu khu vực ĐBSCL với thông điệp "Gieo yêu thương - Gặt thành công".

Hàng trăm bác sĩ rời phòng khám, chạy vì sức khỏe cộng đồng

Hàng trăm bác sĩ rời phòng khám, chạy vì sức khỏe cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 16:30

Giải chạy vì sức khỏe cộng đồng mang tên "25 năm vững bước - Vì một thế kỷ nâng tầm bảo vệ tim mạch Việt" tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TP HCM) vào ngày 25-10.

Agoda ghi nhận lượng khách Đông Âu quan tâm đến du lịch Việt Nam tăng mạnh

Agoda ghi nhận lượng khách Đông Âu quan tâm đến du lịch Việt Nam tăng mạnh

Điểm đến 08:39

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa ghi nhận lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam từ các thị trường Đông Âu tăng 59%.

Doanh nhân Nam Nguyễn: Khởi nghiệp bắt đầu từ ngôi nhà và khát vọng tạo giá trị

Doanh nhân Nam Nguyễn: Khởi nghiệp bắt đầu từ ngôi nhà và khát vọng tạo giá trị

Bản lĩnh sống 07:54

Tham luận của Nam Nguyễn (Nguyễn Tiến Năm) tại Diễn đàn quốc tế CICON ASEAN 5+ chủ đề "Kiệt tác Sóng đôi" gây ấn tượng bởi sự giản dị nhưng đầy chiều sâu.

Trao quyền cho thế hệ chuyên gia Định phí Bảo hiểm tương lai của Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Trao quyền cho thế hệ chuyên gia Định phí Bảo hiểm tương lai của Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Khoẻ - Đẹp 19:47

Hiệp hội Chuyên gia Thẩm định rủi ro Hoa Kỳ (SOA) tổ chức tọa đàm về Định phí Bảo hiểm tại Đại học Kinh tế TP HCM và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Giảng viên Việt Nam được vinh danh tại Diễn đàn CICON ASEAN 5+ 2025

Giảng viên Việt Nam được vinh danh tại Diễn đàn CICON ASEAN 5+ 2025

Bản lĩnh sống 19:44

ThS Ngô Thị Hồng – Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II – được vinh danh với giải thưởng "2025 World CEO" do Korea CEO Summit (Hàn Quốc) trao tặng.

Lê Minh Phú và hành trình mang trang phục cải lương ra diễn đàn Cicon quốc tế

Lê Minh Phú và hành trình mang trang phục cải lương ra diễn đàn Cicon quốc tế

Chuyện của Sao 19:51

Tại Ga la "Kiệt tác sóng đôi", giảng viên - NTK Lê Minh Phú lần đầu tiên đưa trang phục cải lương ra diễn đàn quốc tế, quảng bá văn hóa Việt.

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn nói về Y khoa trong thời đại công nghệ AI

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn nói về Y khoa trong thời đại công nghệ AI

Khoẻ - Đẹp 09:05

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn khẳng định: "Công nghệ chỉ là công cụ, yếu tố con người và chuyên môn y khoa vẫn là nền tảng quyết định chất lượng dịch vụ".

Handmade Bee – Nét tinh hoa nghệ thuật đến từ sản phẩm xưa cũ

Handmade Bee – Nét tinh hoa nghệ thuật đến từ sản phẩm xưa cũ

Khoẻ - Đẹp 09:01

Trong khi thời trang nhanh chiếm ưu thế, Handmade Bee chọn cho mình con đường riêng – tôn vinh thủ công, tái sinh vật liệu cũ và lan tỏa thông điệp sống xanh.

Doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy chia sẻ dự án chữa lành tại CICON 2025

Doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy chia sẻ dự án chữa lành tại CICON 2025

Điểm đến 08:57

Doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy được mời dự Hội nghị Diễn đàn CICON ASEAN5+ 2025 với tư cách là khách mời VIP, tham gia diễn giả trên sân khấu phiên tọa đàm.

Tìm thị lực cho người đàn ông bị pháo nổ trúng mắt

Tìm thị lực cho người đàn ông bị pháo nổ trúng mắt

Khoẻ - Đẹp 15:05

Sau khi được điều trị, thị lực mắt phải của bệnh nhân đã tăng từ 2/10 lên thị lực 8/10 sau hai ngày phẫu thuật.

Chăm sóc mắt cho du khách tại Lễ hội Kinh khí cầu năm 2025

Chăm sóc mắt cho du khách tại Lễ hội Kinh khí cầu năm 2025

Khoẻ - Đẹp 15:02

Sáng 24-10, tại Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng), Lễ hội Khinh khí cầu và nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng 2025 khai mạc trong không khí rộn ràng và rực rỡ sắc màu.

UOB Việt Nam tung bộ thẻ tín dụng với hàng loạt ưu đãi độc quyền khắp ASEAN

UOB Việt Nam tung bộ thẻ tín dụng với hàng loạt ưu đãi độc quyền khắp ASEAN

Tiêu dùng thông minh 13:00

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa ra mắt danh mục thẻ tín dụng được làm mới với nhiều cải tiến.

Diễn viên Thúy Hằng hiện ra sao sau tai nạn kinh hoàng?

30 tháng 10, 2025 | 09:50

Khán giả bất ngờ khi thấy Thúy Hằng xuất hiện với tư cách người mẫu kiêm MC và gương mặt đại diện cho sản phẩm khung tập golf tại Hội chợ Mùa thu năm 2025.

Ít ai nghĩ cách đây không lâu nữ diễn viên đã trải qua tai nạn ô tô nghiêm trọng phải khâu 78 mũi trên mặt.

Sau vai chính trong phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" đóng cùng Việt Anh, Lã Thanh Huyền, gần 3 năm qua Thúy Hằng chưa đóng phim trở lại. Đã có nhiều lời mời nhưng nữ diễn viên chưa tìm thấy vai diễn phù hợp.

Diễn viên Thúy Hằng hiện ra sao sau tai nạn kinh hoàng? - Ảnh 1.

"Với tôi, để theo phim ảnh thì mọi thứ phải ổn định. Tôi là một người mẹ, một người con và một nhà quản lý nên muốn làm nghệ thuật thì gia đình và công việc phải ổn đã. Vài năm gần đây tôi không xuất hiện cũng vì lý do như vậy.

Tôi muốn sau này nếu đóng vai phản diện hay nhân vật chính trực thì cũng có khía cạnh khác không giống với các nhân vật mình từng đóng. Tôi hy vọng sau này khi chọn nhân vật nào đó để quay lại màn ảnh, khán giả lúc nào cũng ủng hộ"- nữ diễn viên bày tỏ.

Diễn viên Thúy Hằng hiện ra sao sau tai nạn kinh hoàng? - Ảnh 2.

Ở tuổi ngoài 40, Thúy Hằng xây dựng hình ảnh cho mình là một nhà quản lý đúng mực , một phụ nữ luôn nỗ lực trong công việc để khẳng định mình. Ít ai biết ngoài phim ảnh, cô còn là một chuyên gia trong lĩnh vực golf 16 năm qua và hiện là gương mặt đại diện cho sản phẩm khung tập golf Swing VGS 379.

Tại Hội chợ Mùa thu 2025, nữ diễn viên gây chú ý khi xuất hiện với áo trắng cùng giày thể thao, biểu diễn thuần thục các thao tác chơi golf trên khung tập và hướng dẫn cho các khách mời các động tác tập khó, giúp bộ môn quý tộc này trở nên đơn giản hơn trong mắt nhiều người.

Thúy Hằng chia sẻ cô đã hoạt động trong lĩnh vực này đã được 16 năm. Tốt nghiệp đại học, cô sang Nhật sinh sống 1 thời gian và may mắn khi được làm việc cho 1 học viện golf. "Càng tìm hiểu mình càng thấy lĩnh vực đó hay bởi khi đó golf ở Việt Nam chưa phát triển lắm. Hằng luôn mong tìm ra cách để người Việt tiếp cận môn thể thao này một cách dễ dàng và đơn giản"- Thúy Hằng nói.

Diễn viên Thúy Hằng hiện ra sao sau tai nạn kinh hoàng? - Ảnh 3.

Nữ diễn viên cho cho biết cô vốn là người khó tính, phải trải nghiệm sản phẩm rất lâu mới nhận lời làm hình ảnh đại diện cho thương hiệu nào đó mà mình thực sự hiểu.

"Hằng có nhiều khách hàng bận rộn đến với bộ môn này và hỏi mình làm thế nào để có thể tự luyện tập một cách đúng đắn nhất. Golf là bộ môn cần thời gian xây dựng thói quen. Để chơi golf giỏi rất khó. Nó là sự chuyển động của toàn bộ cơ thể, nếu tâm trạng và tư tưởng không tốt thì ngày hôm đó bạn chơi sẽ cảm thấy rất chán" - Thúy Hằng nói.

Đại diện VifaSport - nhà sản xuất khung tập golf Swing VS379 chia sẻ gương mặt đại diện cho VGS 379 cần gắn liền với hình ảnh golfer có "trình" đáng nể, hình thể đẹp, phong thái duyên dáng và chuẩn mực. Diễn viên Thúy Hằng là một nữ golfer có tiếng cùng vẻ đẹp sâu lắng của một diễn viên gạo cội nên VifaSport tin cậy lựa chọn Thúy Hằng đại diện.

D.Nhi

