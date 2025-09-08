Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Điệp Văn: Khi đạo diễn biến âm nhạc thành hành trình sẻ chia

8 tháng 9, 2025 | 09:48

Với vai trò đạo diễn, Điệp Văn đã mang âm nhạc làm nhịp cầu nối yêu thương cho đêm diễn Children for Children.

Điệp Văn: Khi đạo diễn biến âm nhạc thành hành trình sẻ chia - Ảnh 1.

Đạo diễn Điệp Văn hội ngộ Hoa hậu Hà Kiều Anh trong đêm diễn.

Sự thành công của chương trình không chỉ nằm ở những tiết mục nghệ thuật chỉn chu, mà còn ở thông điệp đầy nhân văn: trẻ em biểu diễn không phải để khoe tài năng, mà để được cùng nhau chơi những tác phẩm kinh điển, học tinh thần kỷ luật, sự bài bản, và hơn hết - cảm nhận giá trị của âm nhạc và sẻ chia.

Chương trình do Hoa hậu Hà Kiều Anh, Chi hội trưởng Chi hội Ươm mầm ước mơ thuộc Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, xây dựng và tổ chức, với sự đồng hành đặc biệt của Đạo diễn – Nhà biên kịch Điệp Văn. Sự chọn mời này không chỉ là một quyết định nghệ thuật, mà còn là một nhân duyên đẹp, phù hợp tinh thần "vì trẻ em" của chương trình.

Với vai trò đạo diễn, Điệp Văn tâm sự: "Children for Children không phải là một show diễn quá lớn, nhưng với phản hồi của khán giả, đó là một liveshow hiếm có: chỉn chu, nghiêm túc, và mang ý nghĩa vượt ngoài một đêm nhạc. Tôi đã làm nhiều hơn gấp nhiều lần những yêu cầu ban đầu của Ban tổ chức – không phải vì nghĩa vụ, mà vì có những điều trong cuộc sống không thể mua bằng tiền, mà chỉ đến từ trải nghiệm và công thức của tình thương".

Điệp Văn: Khi đạo diễn biến âm nhạc thành hành trình sẻ chia - Ảnh 2.

Hoa hậu Hà Kiều Anh, đạo diễn Điệp Văn và diễn viên- MC Bình Minh.

Sự xuất hiện của các gia đình nghệ sĩ nổi tiếng – gia đình ca sĩ Hồng Nhung, gia đình ca sĩ Đoan Trang, gia đình nghệ sĩ múa Linh Nga, gia đình diễn viên Bình Minh… – đã tạo nên những khoảnh khắc gần gũi, giàu cảm xúc, khẳng định thông điệp: âm nhạc trong gia đình chính là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ.

Không chỉ dừng lại ở nghệ thuật, dấu ấn của Đạo diễn – Nhà biên kịch Điệp Văn còn đến từ hàng loạt dự án cộng đồng có sức lan tỏa:

Điệp Văn: Khi đạo diễn biến âm nhạc thành hành trình sẻ chia - Ảnh 3.

Ca sĩ Đoan Trang cũng tham gia trong sự kiện.

• "100 ngàn – vạn mái ấm" – xây nhà tình thương cho người nghèo

• "Chia sẻ mầm yêu thương" – hỗ trợ giáo dục cảm xúc cho trẻ em Việt Nam

• "Điều ước 21" – ngôi nhà tinh thần cho trẻ em vắng cha mẹ sau COVID-19

• "Nước sạch tình người" – xây dựng nhiều trạm nước sạch cho bà con miền Tây

• "Chiếc xuồng yêu thương" – cứu trợ lũ lụt tại Huế, Quảng Trị.

Điệp Văn: Khi đạo diễn biến âm nhạc thành hành trình sẻ chia - Ảnh 4.

Hành trình hơn 30 năm trong nghệ thuật, Điệp Văn được đánh giá là một trong những đạo diễn hàng đầu trong mô hình "sự kiện cảm xúc" và là một trong số ít đạo diễn am hiểu đa lĩnh vực. Bằng sự kết hợp nhiều lĩnh vực nghệ thuật như: phim ảnh, sân khấu, âm nhạc, quảng cáo và các dự án cộng đồng – anh luôn tạo nên những tác phẩm không chỉ giàu tính thẩm mỹ mà còn chạm đến trái tim công chúng.

Với Children for Children, chính những bàn tay nhỏ bé, ánh nhìn trẻ thơ đã nắm chặt lấy trái tim của của khán giả. Và đằng sau bức tranh nghệ thuật ấy, là một đạo diễn chọn cách làm nghề bằng sự tận tâm, niềm tin và tình thương – Điệp Văn.

P.Nguyễn

